Bi kịch của Patrice Evra

Cựu hậu vệ Patrice Evra khiến cả thế giới xúc động khi lần đầu chia sẻ về bi kịch cuộc đời và lý do cảm động đằng sau chi tiết "mang một chiếc giày" trong các video trên mạng xã hội.

Evra từng bị xâm hại tình dục thời trẻ.

Xuất hiện trong chương trình Yellow Couch của Pluto TV, Evra kể lại khoảnh khắc khiến cuộc đời thay đổi mãi mãi: "Năm 2010, khi đang tập trung cùng tuyển Pháp, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai nói mẹ nhập viện. Tôi chạy đến, thấy ai cũng khóc. Khi kéo tấm chăn lên, tôi mới biết mẹ bị cắt mất chân trái. Tôi phát điên, gần như muốn giết bác sĩ. Từ đó, mỗi khi làm video không mang giày bên trái, đó là lời gửi tới mẹ tôi, người anh hùng của đời tôi".

Evra nói thêm, dù mẹ anh giờ phải dùng chân giả và mắc bệnh Alzheimer, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và nhảy múa mỗi ngày. "Tôi làm tất cả vì mẹ", anh nghẹn ngào.

Bên cạnh câu chuyện về mẹ, Evra cũng mạnh mẽ nhắc lại quá khứ tăm tối, thời niên thiếu bị xâm hại tình dục bởi người thầy mà anh từng sống cùng. Anh giấu kín bí mật ấy suốt nhiều năm, từ chối hợp tác với cảnh sát khi họ mở lại vụ án.

"Tôi thấy mình hèn nhát vì im lặng. Nhưng người ta không hiểu khi chuyện ấy xảy ra, bạn sợ bị xem là kẻ nói dối, sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác. Tôi không gọi mình là nạn nhân, mà là người sống sót", anh nói.

Evra thường mang một chiếc giày trong các video để tri ân mẹ.

Evra kể rằng trận đấu khó khăn nhất đời anh không phải trên sân cỏ, mà là thời điểm 38 tuổi, bay đến Paris để nói sự thật với mẹ: "Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với quá khứ"

Ngôi sao từng 5 lần vô địch Premier League và 1 lần đăng quang Champions League cùng MU giờ đây dùng tiếng nói của bản thân để nâng cao nhận thức về nạn xâm hại trẻ em. Đây là điều mà anh gọi là "vẫn còn quá nhiều cấm kỵ".

"Trong một lớp học hay đội bóng, có thể một trong hai đứa trẻ từng bị tổn thương tinh thần hoặc xâm hại, nhưng ít ai dám nói ra", Evra nói. "Tôi chia sẻ để những người từng chịu đau đớn như tôi biết rằng họ không cô đơn".

Sau khi rời MU, Evra gia nhập Juventus và tiếp tục gặt hái thành công với 2 chức vô địch Serie A. Những năm cuối sự nghiệp, Evra lần lượt khoác áo Marseille, West Ham. Dấu ấn của cựu tuyển thủ Pháp là vụ đánh CĐV, dẫn đến việc bị Marseille thanh lý hợp đồng. Sau khi giải nghệ, Evra làm bình luận viên cho một số kênh truyền hình.