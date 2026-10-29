Bệnh có thể diễn tiến nhanh, nhóm tuổi 11-15 chiếm tỷ lệ cao

Bệnh não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm, trong đó trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên thuộc nhóm nguy cơ cao.

Hình ảnh vi khuẩn não mô cầu. Ảnh: PMC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Kim Anh, Phó khoa Khám theo yêu cầu - Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có tỷ lệ mắc bệnh não mô cầu cao nhất, tiếp đến là thanh thiếu niên. Những người suy giảm miễn dịch cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan bởi bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả người trưởng thành khỏe mạnh.

Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, từ đầu năm đến ngày 17/10, khu vực phía Nam ghi nhận 42 ca mắc não mô cầu. Trong đó, nhóm 11-15 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 28%.

Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đạt đỉnh ở trẻ khoảng 5 tháng tuổi. Theo bác sĩ Kim Anh, điều này đặt ra yêu cầu chủ động dự phòng bệnh sớm, trước khi trẻ bước vào giai đoạn có nguy cơ mắc bệnh cao.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến những tình trạng nguy hiểm như viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với dịch tiết mũi, họng của người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.

Bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nặng và khiến người bệnh không qua khỏi nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các biểu hiện có thể gặp gồm sốt, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, nôn và sợ ánh sáng. Một số trường hợp có thể xuất hiện ban xuất huyết trên da.

Do triệu chứng ban đầu có thể không đặc hiệu, người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi sốt kèm đau đầu dữ dội, cứng gáy hoặc ban xuất huyết. Khi nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Chủ động phòng bệnh, giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh và tiêm vaccine theo tư vấn của nhân viên y tế là những biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc não mô cầu.