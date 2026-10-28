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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Bé trai 7 tuổi nguy kịch do cúm A, phải chạy ECMO gần 12 ngày

  • Thứ tư, 28/10/2026 09:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiễm cúm A nặng, bé trai bị phù phổi cấp, viêm cơ tim tối cấp, trụy tim mạch. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phải sử dụng ECMO để cứu sống bệnh nhi.

Bệnh nhi phải sử dụng ECMO do mắc cúm A. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho bé trai P.T.D.A. (ngụ Cần Thơ) bị nhiễm cúm A nặng, gây phù phổi cấp, sốc tim và viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhi nhập viện lúc 17h ngày 12/10, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Theo bệnh sử, trẻ khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, trẻ tiếp tục sốt cao, mệt và khó thở nên được gia đình đưa đến bệnh viện. Khi nhập viện, trẻ đã tím tái, trụy tim mạch.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiến hành hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, sử dụng kháng sinh và thuốc vận mạch trước khi hội chẩn, chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim. Các bác sĩ xác định trẻ bị phù phổi cấp, sốc tim và viêm cơ tim tối cấp, lập tức hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết động rồi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện. Trẻ suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nghiêm trọng, tim hoạt động rất yếu, nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp hồi sức tích cực khẩn trương chuẩn bị hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho trẻ.

Bên cạnh ECMO, các bác sĩ còn tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine. Sau khoảng 20 phút, tình trạng tím tái, trụy tim mạch của bệnh nhi cải thiện, da hồng hào trở lại.

Kết quả xét nghiệm khẩn xác định trẻ nhiễm cúm A nặng. Bệnh nhi được sử dụng thuốc kháng virus và tiếp tục hồi sức tích cực.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và chức năng các cơ quan của trẻ dần cải thiện. Sáng 23/10, bệnh nhi được cai ECMO với sự hỗ trợ của các bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, trẻ tiếp tục được cai máy thở, các chức năng hô hấp, tim mạch và cơ quan khác phục hồi.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết cúm mùa thường do virus cúm A và B gây ra. Bệnh có thể khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Trẻ em có thể kèm buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Phần lớn người mắc cúm mùa chỉ sốt trong 3-5 ngày rồi hồi phục. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch hoặc tổn thương các cơ quan như gan, thận, đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu cảnh báo cúm nặng gồm khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác hoặc dấu hiệu trụy tim mạch như tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh và nhẹ. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay.

PGS.TS Phạm Văn Quang lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh. Việc dùng thuốc cần theo chỉ định của bác sĩ nhằm hạn chế nguy cơ tác dụng phụ và tình trạng kháng kháng sinh do sử dụng không phù hợp.

Tháng 9-10, TP.HCM và các tỉnh phía Nam bước vào cao điểm mùa mưa, nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), mỗi tuần thành phố ghi nhận khoảng 1.600-1.800 ca sốt xuất huyết và tay chân miệng, riêng tay chân miệng tăng rõ rệt từ đầu tháng.

Nhóm bệnh hô hấp cũng gia tăng, số ca nhiễm khuẩn hô hấp cấp tăng hơn 64% so với những tuần trước, chủ yếu do cúm A/H1 và cúm B. Đáng chú ý, giữa bối cảnh đó, trong hơn một tuần giữa tháng 10, TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu.

Dù vậy, PGS Thượng nhận định nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn, các địa phương cần tiếp tục chủ động giám sát, phát hiện sớm ca mắc và xử lý người tiếp xúc để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

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