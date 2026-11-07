Bên trong những khách sạn dành cho người ghiền sách

Một số khách sạn trên thế giới biến việc đọc sách thành trải nghiệm xa xỉ với thư viện hàng nghìn đầu sách, phòng nghỉ mang dấu ấn văn học và dịch vụ phục vụ sách tận giường.

Sách đang dần trở thành một tiêu chí để du khách lựa chọn nơi lưu trú. Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Skyscanner, lượt đặt khách sạn sử dụng bộ lọc “thư viện” trên nền tảng này tăng 70% so với năm trước.

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều khách sạn đầu tư không gian đọc sách, lưu giữ những bộ sưu tập văn học quý hiếm, thậm chí tổ chức các buổi giao lưu với nhà văn. Theo Condé Nast Traveller, một số nơi còn gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của những tác giả nổi tiếng, trở thành điểm dừng chân đặc biệt của người yêu sách.

Library Hotel (Mỹ)

Địa chỉ: 299 Madison Avenue, góc phố East 41st Street, Manhattan, New York, Mỹ.

299 Madison Avenue, góc phố East 41st Street, Manhattan, New York, Mỹ. Phân khúc: Khách sạn boutique 4 sao.

Khách sạn boutique 4 sao. Giá phòng: Từ 434 USD /đêm (khoảng 11,4 triệu đồng) cho 2 người, đã gồm thuế và phí. Giá thay đổi tùy thời điểm và hạng phòng.

Nằm giữa trung tâm Manhattan (New York, Mỹ), Library Hotel gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ thư viện, nơi việc đọc sách trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú cao cấp.

Khách sạn sở hữu hơn 6.000 cuốn sách, với 60 phòng nghỉ được bố trí trên 10 tầng theo hệ thống phân loại thư viện Dewey. Mỗi tầng đại diện cho một lĩnh vực tri thức như văn học, lịch sử, nghệ thuật, triết học hay khoa học.

Đặc biệt, mỗi phòng ngủ được thiết kế như một thư viện thu nhỏ, với khoảng 50-150 cuốn sách cùng các tác phẩm nghệ thuật phù hợp với chủ đề riêng. Chẳng hạn, tại tầng văn học, du khách có thể lựa chọn những căn phòng dành riêng cho tiểu thuyết trinh thám, thơ ca, truyện cổ tích hay văn học cổ điển. Nhờ đó, sở thích đọc sách cũng trở thành một tiêu chí để lựa chọn phòng nghỉ.

Không gian đọc sách còn được mở rộng ra bên ngoài phòng ngủ. Du khách có thể ghé Reading Room, phòng đọc mở cửa 24 giờ, để thưởng thức trà, cà phê và đồ ăn nhẹ. Trên tầng 14, khu vực Writer's Den và Poetry Garden mang đến không gian đọc sách bên lò sưởi hoặc giữa khu vườn trên mái, với tầm nhìn ra những tòa nhà của New York.

Le Pavillon des Lettres (Pháp)

Địa chỉ: 12 Rue des Saussaies, 75008 Paris, Pháp.

12 Rue des Saussaies, 75008 Paris, Pháp. Phân khúc: Khách sạn boutique 4 sao.

Khách sạn boutique 4 sao. Giá phòng: Tham khảo khoảng 280-400 euro/đêm (8,5-12,2 triệu đồng), tùy thời điểm và hạng phòng.

Nằm tại quận 8, gần đại lộ Champs-Élysées (Paris, Pháp), Le Pavillon des Lettres là khách sạn boutique 4 sao lấy cảm hứng từ văn học, nơi mỗi phòng nghỉ được dành riêng để tôn vinh một nhà văn nổi tiếng.

Khách sạn sở hữu 26 phòng và suite, tương ứng với 26 chữ cái trong bảng chữ cái Latin. Mỗi căn phòng mang tên một tác giả, như Andersen, Baudelaire, Kafka, Shakespeare, Voltaire hay Zola. Những đoạn trích từ tác phẩm của họ được in trực tiếp lên tường, biến không gian nghỉ ngơi thành nơi du khách có thể tiếp xúc với văn chương ngay từ lúc bước vào phòng.

Không gian sinh hoạt chung của khách sạn cũng được bố trí như một phòng khách riêng tư, với những kệ sách, tạp chí và ghế ngồi thư giãn. Du khách có thể chọn sách để đọc trong lúc thưởng thức cà phê, dùng bữa sáng hoặc nhâm nhi đồ uống tại quầy bar.

Đáng chú ý, khách sạn có hạng Junior Suite Andersen sở hữu tầm nhìn hướng về tháp Eiffel. Đây là một trong những lựa chọn lưu trú cao cấp dành cho du khách muốn kết hợp không gian văn học với cảnh quan đặc trưng của Paris.

Kimpton Seafire Resort & Spa (quần đảo Cayman)

Địa chỉ: 60 Tanager Way, Seven Mile Beach, Grand Cayman, quần đảo Cayman.

60 Tanager Way, Seven Mile Beach, Grand Cayman, quần đảo Cayman. Quy mô: 264 phòng nghỉ và suite.

264 phòng nghỉ và suite. Giá phòng: Từ 1.169 USD /đêm cho 2 người, đã gồm thuế và phí.

Nằm trên bãi biển Seven Mile, đảo Grand Cayman (quần đảo Cayman), Kimpton Seafire Resort & Spa mang đến trải nghiệm đọc sách kết hợp thưởng thức cocktail tại Library by the Sea, quầy bar được thiết kế như một thư viện.

Nơi đây sở hữu hàng trăm cuốn sách, gồm tiểu thuyết kinh điển, tác phẩm đương đại và các ấn bản hiếm. Du khách có thể nhờ nhân viên tư vấn, đọc sách tại chỗ hoặc mượn về phòng.

Điểm đặc biệt là thực đơn cocktail lấy cảm hứng từ các tác phẩm và nhân vật văn học. Trong đó, E. Hemingway Special gợi nhắc nhà văn Ernest Hemingway, sử dụng những loại rượu có nguồn gốc từ thập niên 1930. Cocktail B612, for Consuelo lại được sáng tạo dựa trên tác phẩm Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry.

Ambassade Hotel (Hà Lan)

Địa chỉ: Herengracht 341, 1016 AZ Amsterdam, Hà Lan.

Herengracht 341, 1016 AZ Amsterdam, Hà Lan. Phân khúc : Khách sạn 4 sao, 56 phòng nghỉ và suite.

: Khách sạn 4 sao, 56 phòng nghỉ và suite. Giá phòng: Từ 268 USD /đêm, giá thay đổi theo ngày lưu trú.

Ambassade Hotel lưu giữ hơn 5.000 cuốn sách có chữ ký của các nhà văn đến từ 76 quốc gia. Bộ sưu tập độc đáo này được tích lũy qua nhiều thập kỷ, chủ yếu từ những tác giả từng lưu trú tại khách sạn.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986, thời điểm khách sạn duy trì truyền thống mời các nhà văn lưu trú ký tặng một cuốn sách mới xuất bản, đồng thời để lại đôi dòng trong sổ lưu niệm. Nhờ mối quan hệ lâu năm với các nhà xuất bản Hà Lan, nơi đây từng đón tiếp nhiều tác giả nổi tiếng như Umberto Eco, José Saramago, Ian McEwan hay Isabel Allende.

Bên cạnh giá trị văn học, Ambassade Hotel còn gây ấn tượng bởi kiến trúc của 10 ngôi nhà ven kênh đào có niên đại từ thế kỷ XVII. Các phòng nghỉ kết hợp đồ nội thất cổ điển với những tác phẩm thuộc phong trào nghệ thuật CoBrA, tạo nên trải nghiệm lưu trú mang đậm dấu ấn văn hóa Amsterdam.

Schloss Elmau (Đức)

Địa chỉ: In Elmau 2, 82493 Elmau, Bavaria, Đức.

In Elmau 2, 82493 Elmau, Bavaria, Đức. Phân khúc: Khu nghỉ dưỡng hạng sang.

Khu nghỉ dưỡng hạng sang. Giá phòng: Khoảng 800-1.600 euro/đêm (khoảng 24-48 triệu đồng), tùy thời điểm và hạng phòng.

Ẩn mình giữa thung lũng Elmau thuộc dãy Alps vùng Bavaria (Đức), Schloss Elmau nổi tiếng với mô hình nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe, âm nhạc và các hoạt động trí tuệ. Thay vì tổ chức những kỳ nghỉ chỉ xoay quanh spa hay ẩm thực, khách sạn đưa sách và các cuộc thảo luận văn hóa trở thành một phần trong lịch trình của du khách.

Khu nghỉ dưỡng gồm hai tổ hợp, Luxury Hideaway và Ultra Luxury Retreat, với những không gian thư viện riêng. Tại Hideaway, thư viện Silentium được bố trí dành cho những người muốn đọc sách trong không gian yên tĩnh. Trong khi đó, Library Lounge tại Retreat mang phong cách phòng khách sang trọng, có ghế bành, sofa và lò sưởi, phù hợp để nghỉ ngơi giữa những buổi đọc sách.

Một điểm nhấn khác là hiệu sách Food for Thought, nơi giới thiệu các đầu sách phục vụ nhiều thế hệ độc giả. Khách lưu trú còn có cơ hội tham dự những buổi giới thiệu sách, trò chuyện cùng tác giả và thảo luận các vấn đề văn hóa, chính trị. Khu nghỉ dưỡng tổ chức khoảng 30-40 buổi giới thiệu sách và thảo luận chính trị mỗi năm, bên cạnh 140-160 chương trình hòa nhạc.

The Betsy (Mỹ)

Địa chỉ: 1440 Ocean Drive, Miami Beach, Florida 33139, Mỹ.

1440 Ocean Drive, Miami Beach, Florida 33139, Mỹ. Phân khúc: Khách sạn boutique 4 sao.

Khách sạn boutique 4 sao. Giá phòng: Mức giá trung bình khoảng 313- 351 USD /đêm cho ngày thường và cuối tuần; chi phí thực tế có thể khác và phát sinh thuế, phí nghỉ dưỡng.

Bên bờ biển Miami Beach (Florida, Mỹ), The Betsy đưa văn học vượt khỏi những kệ sách bằng cách biến khách sạn thành nơi sáng tác và giao lưu của các nhà văn, nhà thơ. Không gian lưu trú này còn được biết đến với những chương trình nghệ thuật cộng đồng và hoạt động hỗ trợ giới sáng tạo.

Điểm đặc biệt nhất là The Writer's Room, một căn phòng dành cho các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ được mời đến lưu trú để sáng tác. Chương trình ra đời năm 2012, tạo điều kiện cho các tác giả phát triển tác phẩm và tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương. Theo khách sạn, hơn 1.500 nhà văn và nghệ sĩ đã tham gia chương trình lưu trú này.

Với khách lưu trú thông thường, trải nghiệm đọc sách hiện diện ngay trong phòng ngủ thông qua những bộ sưu tập sách được tuyển chọn. Khách sạn cũng dành một không gian thư viện mở cửa 24 giờ, với những kệ sách trải dài trên tường, phục vụ người muốn đọc sách, uống cà phê hoặc tìm nơi làm việc yên tĩnh.