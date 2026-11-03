Làm gì khi bị mất cắp hành lý ở nước ngoài?

Tác giả / Tác phẩm Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình Đừng để suy nghĩ "phải" đi du lịch một mình ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của bản thân. Solo travel - du lịch một mình là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ với mỗi cá nhân. Với mỗi lời khuyên và gợi ý cho cả trước và trong chuyến đi, cuốn bí kíp Trăng mật với bản thân này sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và bí quyết để tự mình khám phá thế giới, dù bạn có đang lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu để đời hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi chốn thị thành thân quen.

Có một năm, tôi bị lạc hành lí tới hai lần khi bay quá cảnh. Lần đầu tiên là chuyến bay về nước từ sân bay Chitose (Nhật Bản) quá cảnh Hong Kong, do máy bay bị trễ nên hành lí không kịp chuyển qua máy bay kia và đành phải dời qua ngày hôm sau. Nhưng đó là chuyến về nên việc lạc hành lí tôi cũng không bận tâm lắm, ngày hôm sau họ đã giao hành lí về tận nhà đầy đủ, nguyên vẹn. Chuyến đi Italy sau đó thì lại hoàn toàn khác, việc lạc hành lí diễn ra khi vừa bắt đầu chuyến đi. Đặc biệt nếu tình huống này xảy ra trong các chuyến đi một mình, sẽ càng làm bạn mất tinh thần nhiều hơn. Nhưng hãy bình tĩnh và giải quyết tình huống vì đi du lịch nếu không có chút kịch tính thì đâu còn chuyện gì để kể.

Việc lạc hành lí khác với việc bạn bị cướp giật giữa đường hoặc bạn bị mất đồ hoàn toàn. Chuyện lạc hành lí khi bay nhiều chặng thường xuyên xảy ra khi hành lí của bạn không kịp chuyển từ máy bay của chặng thứ nhất sang máy bay của chặng tiếp theo.

Thông thường, các hãng sẽ chuyển hành lí đó sang chuyến bay tiếp theo, nhanh thì sẽ là sau vài giờ, chậm thì phải chờ đến ngày hôm sau.

Có hai nguyên nhân chính khiến hành lí không được chuyển ngay khi trung chuyển máy bay. Một, chính là hai chuyến bay đáp quá gần nhau, hành lí không kịp vận chuyển, giống trường hợp của tôi khi bay từ Nhật về. Hai là hãng hàng không bị hết chỗ và vận chuyển nhầm.

Cách giải quyết khi bị lạc hành lí

- Đến LOST & FOUND điền thông tin: Điều này gần như là bắt buộc. Bạn phải điền đầy đủ thông tin họ yêu cầu. Trường hợp bạn đi du lịch, bạn phải điền đầy đủ địa chỉ khách sạn trong 7 ngày tới để họ chuyển hành lí đến đúng khách sạn cho bạn.

- Lấy biên lai và gửi email cho bảo hiểm: Khi bị lạc hành lí, bạn sẽ được đến bù tiền, biên lai Lost & Found sẽ giúp bạn lấy được số tiền hỗ trợ này. Nếu mua quần áo mới để mặc, hãy giữ biên lai để được hoàn lại số tiền đó từ hãng bảo hiểm của mình hoặc hãng hàng không làm thất lạc hành lí của bạn.

- Cứ vui chơi, đừng lo lắng: Có một điều chắc chắn rằng nếu hãng hàng không làm thất lạc hành lí, bạn sẽ không bị mất hành lí hoàn toàn đâu, nên đừng quá lo lắng. Tôi đã khá lo lắng và trong hai ngày đầu tiên đi chơi ở Italy, cứ nơm nớp về khách sạn xem hành lí đã tới nơi chưa. Khi gọi lên Lost & Found, họ chỉ bảo là đã giao cho bên vận chuyển mà hoàn toàn không theo dõi được càng khiến tôi lo lắng hơn.

Khi tôi rời khách sạn của hai ngày đầu tiên, chuyển qua khách sạn tiếp theo thì thấy hành lí đã được chuyển đến vào sáng hôm đó đúng như địa chỉ mình khai báo. Thế nên kinh nghiệm của tôi là cứ thư giãn, vui chơi đi, vì bạn không bị mất cắp, chỉ là hành lí đến muộn một chút thôi.

Cuốn Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình của tác giả Lý Thành Cơ, do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2020, thuộc thương hiệu sách Wings Books, chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng hữu ích dành cho người yêu thích du lịch một mình. Ảnh: Lý Thành Cơ.

Bí kíp phòng tránh bị lừa tiền, mất cắp khi du lịch

Việc xê dịch một mình sẽ đẩy khả năng bạn bị mất cắp trở thành cơn ác mộng, vì lúc đó sẽ không có ai xung quanh để hỗ trợ bạn. Tuy vậy, nếu như có một cái đầu tỉnh táo và được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết, bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

- Nghiên cứu trước thành phố bạn sẽ thăm thú: Không gì tốt hơn là tìm hiểu cặn kẽ thông tin của thành phố bạn sẽ tới, để khi đến nơi đâu bạn cũng biết đường đi metro, hoặc biết sơ sơ giá taxi để không bị chặt chém. Suy nghĩ "cứ tới rồi đi thôi" sẽ khiến bạn rơi vào các "bẫy du lịch" hoặc lừa đảo, "chặt chém".

Tại châu Âu, những thành phố nhiều nạn trộm cắp đa số đều là những thành phố đông du khách: Paris, Barcelona, Rome (ba thành phố này được gọi là tam giác tệ nạn); ngoài ra còn có Venice, Milan, Madrid, Athens, London.

Các nước Bắc Âu, Đông Âu thường dễ thở hơn, dù không thể nói là không có nhưng tỉ lệ tệ nạn của những thành phố này thấp hơn. Tuy vậy, đôi khi dè chừng một chút cũng chẳng chết ai. Nếu các bạn di chuyển đến các vùng quê vắng khách du lịch thì có thể gần như yên tâm, vì lượng du khách ít nên người dân ở đây sẽ cởi mở và hiếu khách, dân nhập cư cũng không đông nên bạn sẽ có sự thư thái nhất định khi du lịch. Đó là lí do mà tôi thường đến những vùng quê chơi nhiều hơn.

Tại châu Á, các nước Đông Á thường khá thoải mái, như Nhật dù có để điện thoại trên bàn rồi đi WC cũng không bị mất cắp. Phần bất ổn nhất nằm ở Đông Nam Á và Nam Á. Trộm cắp ở đây phổ biến nhưng không táo tợn như ở châu Âu. Tuy vậy, vấn nạn lớn nhất chính là "chặt chém" du khách, nên bạn có thể tránh mất tiền oan bằng việc kiểm tra mức giá trước khi đi hoặc chỉ ăn ở những nơi có menu niêm yết.

- Đừng tự biến mình thành mục tiêu: Ăn mặc quá nổi bật, mang nhiều trang sức, cầm ví ra ngoài đếm tiền, mở balô liên tục, sẽ dễ biến bạn thành mục tiêu của trộm cắp vì chúng biết bạn có tài sản. Thông thường chúng sẽ quan sát bạn một lúc rồi mới hành động, cho nên khi tới những địa điểm du lịch quá đông đúc, metro chen lấn thì hãy luôn cẩn thận, đừng tỏ vẻ "ta đây có tiền" quá để trở thành nạn nhân xui xẻo nhé.

Ngoài ra, việc bạn luống cuống và lơ ngơ cũng dễ biến bản thân thành mục tiêu của việc lừa gạt. Họ có thể chỉ đường bạn đến những quán ăn, khách sạn có giá cắt cổ. Đôi khi cũng không nên tin người quá, đặc biệt là ở những thành phố nổi tiếng nhiều tệ nạn.

- Sử dụng linh hoạt tiền mặt và thẻ ngân hàng: Mỗi ngày tại châu Âu bạn có thể mang theo 50 - 100 euro là vừa đủ xài. Đừng mang quá nhiều khi ra đường mà hãy bỏ vào két sắt trong khách sạn hoặc những ngăn bí mật trong balo của mình. Và hãy đem theo thẻ ngân hàng để sử dụng nếu bạn buộc phải thanh toán những chi phí cao.

- Cần lưu ý khi dùng credit/debit card: Debit card (thẻ ghi nợ) tốn ít phí chuyển đổi ngoại tệ hơn credit card (thẻ tín dụng). Tuy nhiên, debit card lại kém an toàn hơn credit card, vì credit card sẽ tự động khóa khi có giao dịch bất thường còn debit card thì không. Tôi thường sử dụng song song cả hai loại thẻ. Debit card dùng ở những địa điểm tin tưởng được, còn credit card sẽ dùng thanh toán online, những tiệm tạp hóa mình có vẻ nghi ngờ.

Ngoài ra, bạn hãy nhớ thông báo cho ngân hàng trước khi du lịch để không bị khoá thẻ khi dùng ở nước ngoài. Và đặc biệt cũng đừng quên báo với ngân hàng khi trở về Việt Nam, vì có thể thẻ của bạn đã bị nhân viên ở cửa hàng bạn thanh toán sao chép vào dùng vài tháng sau khi bạn rời khỏi nước họ.

Trừ trường hợp bắt buộc, bạn hãy hạn chế rút tiền mặt vì phí rút tiền tại nước ngoài khá cao.

- Trang bị balô chống móc túi: Balô của tôi rất đơn giản nhưng có điểm khá hay là phải tháo balô xuống thì mới mở được vì nắp túi được giấu vào mặt lưng, tức là người nào muốn móc trộm sẽ phải cởi cả balô của tôi ra. Chính điểm này nên tôi cũng khá yên tâm khi đi đến chỗ đông người dù trong balô có nhiều đồ quan trọng.

Không mang hộ chiếu khi đi chơi: Điều tối quan trọng là bạn đừng mang theo hộ chiếu bên mình khi ra ngoài dạo chơi. Vì nếu lỡ mất balô, bị móc túi, bạn sẽ không mất giấy tờ quan trọng nhất trên hành trình. Tiền thì có thể tìm cách nhờ người thân gửi cho được, nhưng mất hộ chiếu lại rất phiền phức.

Bạn cần phải có hộ chiếu khi mua đồ hoàn thuế? Tại các cửa hàng miễn thuế buộc bạn phải xuất trình hộ chiếu, sự thật là họ chỉ cần xem thông tin hộ chiếu của bạn để làm giấy tờ, chứ hoàn toàn không cần bạn phải đưa bản gốc. Vậy nên, bạn hãy chụp ảnh trang thông tin và visa là đủ để dùng khi ra ngoài mua sắm. Hoặc một cách truyền thống hơn chính là photocopy quyển hộ chiếu và dùng nó thay vì bản gốc. Hãy cất bản gốc vào két sắt trong khách sạn.