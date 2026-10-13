Trầy trật kiếm tiền từ nghề travel blogger

Tác giả / Tác phẩm Travel blogger - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 Cuốn sách tập trung vào nghề travel blogger - những người vừa đi, trải nghiệm, vừa sáng tạo nội dung về du lịch trên blog và các nền tảng mạng xã hội. Thay vì chỉ mô tả vẻ hào nhoáng của những chuyến đi, sách hướng tới việc giải thích cách nghề này vận hành, những kỹ năng cần có và những công việc phía sau mỗi nội dung được đăng tải.

Hình ảnh đầu tiên bạn nghĩ về travel blogger liệu có phải là những anh chàng, cô nàng rong chơi trên những con đường, leo lên xe đến sân bay, ngủ trên những chuyến bay xuyên lục địa, thức dậy ở một đất nước xa lạ, ăn món địa phương, và đi những nơi hào nhoáng nhất có thể. Đúng không nhỉ?

Nhưng đó chỉ là nguyên lý Tảng băng trôi của Ernest Hemingway mà thôi, 70% bên dưới tảng băng trôi mang tên "travel blogger" hãy còn chưa được kể, những gì được nói ra phần nhiều chỉ là những điều được "tô hồng" để cuộc sống travel blogger đạt được vẻ ngoài khoa trương kia. Nhưng tôi sẽ chẳng muốn đánh bóng hành trình này đâu, vì con đường trở thành travel blogger giống như đoạn đường trekking lên đỉnh núi, gồ ghề và đầy chông chênh, nhưng quang cảnh khi lên đỉnh thật xứng đáng cả hành trình.

Phải bắt đầu từ đâu để trở thành travel blogger

Câu hỏi đau đáu này luôn được nhiều bạn gửi đến cho tôi trong những buổi talkshow, hay trên fanpage. Tôi có thể trả lời dễ dàng: Từ đam mê. Thật sự những năm đầu xê dịch, mọi chuyến đi đều đến từ tiền túi của bản thân, không có chút gì là tài trợ từ nhãn hàng nào. Có những chuyến đi xa và dài ngày khiến sổ tiết kiệm vơi đi đáng kể. Nếu như không say đắm việc xê dịch, hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ tiếp tục những chuyến đi.

Công sức bỏ ra cũng không hề ít ỏi khi bạn liên tục phải chụp, quay, viết và tương tác với cộng đồng của mình. Nhiều lúc có những ngày di chuyển mệt nhoài nhưng hôm ấy đúng lịch đăng blog, tôi vẫn nhổm dậy để viết bài. Nếu không có đam mê xê dịch, hẳn bạn sẽ từ bỏ con đường phía trước rất nhanh thôi. Chỉ có đam mê mới như mồi lửa, thổi bùng động cơ trong người bạn để đi về phía trước.

Nhưng chỉ có đam mê liệu đã đủ?

Chắc chắn là không. Một travel blogger cần có độ "chín" trong trải nghiệm và những kĩ năng cho nghề như viết lách, chụp ảnh, quay phim, hậu kì cho hình ảnh và video. Một Travel Blogger thường phải làm tất cả công đoạn trên vì chẳng ai đủ giàu có mà thuê trợ lí cả.

Nếu bạn muốn bắt đầu với con đường trekking mang tên "travel blogger" này, hãy đảm bảo rằng mình có những kĩ năng trên. Có lẽ ban đầu không giỏi, nhưng bạn có thể trau dồi, mài giũa chúng sau này. Khi nhìn lại hình mình chụp ở những chuyến đi đầu tiên, tôi không khỏi bật cười vì chúng chẳng đẹp chút nào, hình ảnh mờ mịt, góc ảnh không độc đáo, nhìn vô không có chút gì ấn tượng. Nhưng kĩ năng ở vạch xuất phát không quan trọng bằng kĩ năng trong thời gian sau đó. Lúc nhìn lại, nếu bạn thấy bản thân đã tiến bộ, viết hay hơn, chụp đẹp hơn, đó mới là thành quả quan trọng nhất.

Sách Travel blogger - vén màn hậu trường của những bước chân 4.0. Ảnh: Wings Books.

Làm sao để kiếm tiền từ nghề travel blogger?

Travel blogger không thể thu được lợi nhuận ngay khi vừa bắt đầu, hay thậm chí là trong năm đầu tiên. Phải sau hai năm, tôi mới nhận được những hợp đồng nhỏ không đáng là bao. Kiên nhẫn là một yếu tố cần thiết trên con đường này. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng xin đừng nhụt chí, vì vốn dĩ thu nhập từ công việc travel blogger sẽ đến nhờ hai yếu tố: hình ảnh và tầm ảnh hưởng của bản thân bạn.

Nếu có số lượng người theo dõi cao, lượng tương tác đều đặn, chắc chắn bạn sẽ được các nhãn hàng để ý tới. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ nằm ở hình ảnh cá nhân. Chẳng ai muốn thuê một travel blogger chuyên chửi thề, khoe thân trước thiên hạ để "câu like" cả. Nhãn hàng muốn có mục đích thương mại là tương tác tốt, nhưng hình ảnh vẫn cần được trau chuốt. Bạn có thể nhìn vào nhiều influencer hiện nay, có những người sở hữu một lượng lớn người theo dõi và tương tác nhưng lại không nhận được hợp đồng làm đại diện nhãn hàng nào. Trong nghề travel blogger cũng vậy, hình ảnh là yếu tố quyết định nhãn hàng có để mắt tới bạn hay không.

Travel blogger sẽ kiếm được thu nhập thông qua những bài viết quảng cáo cho các thương hiệu như hãng hàng không, dịch vụ du lịch - lưu trú, bảo hiểm du lịch. Sau này, tôi cũng nhận được thêm những hợp đồng khác không liên quan đến du lịch như điện thoại, mĩ phẩm, thời trang. Nhưng điều quan trọng nhất bạn cần nhớ: Travel blogger sẽ không mang lại doanh thu khổng lồ, cho bạn cuộc sống nhàn hạ. Hãy xem công việc này như nghề tay trái, một thú vui của tuổi trẻ. Nếu bạn thật sự tâm huyết, tôi không cản bạn bỏ việc để theo đuổi nó, nhưng hành trình ấy chắc chắn sẽ chông gai hơn nếu không có nghề tay phải chống lưng.

Travel blogger là công việc không mang lại lợi nhuận đều đặn như bạn nghĩ. Có những tháng cao điểm tôi nhận được đề nghị hợp tác với nhiều nhãn hàng, nhưng cũng có những tháng không phải mùa cần đẩy mạnh du lịch, chẳng hợp đồng nào đến. Những lúc đó, công việc chính sẽ là tấm lưới an toàn để vấn đề tài chính không đè nặng đôi vai và nội dung bạn viết cũng không bị chi phối bởi sức hút của đồng tiền.

Nhiều bạn travel blogger tôi biết vì chi phí trang trải mà thay đổi hình ảnh, đại diện cho những nhãn hàng không phù hợp, viết nội dung quá thương mại, khiến bạn ấy đánh mất chính mình. Đó chính là điều mà tôi luôn muốn tránh, việc ổn định tài chính sẽ khiến travel blogger tự do phát triển nội dung đúng ý mình, và không bị cám dỗ làm lạc bước.

Hãy trở thành một đóa hoa độc đáo khác biệt

Có không ít những bạn trẻ, anh chị xuất hiện, cũng đi, cũng chụp, cũng quay, cũng viết, nhưng số lượng quá nhiều khiến ta chẳng thể nhớ được ai với ai. Tôi ngưỡng mộ những người hễ cứ nhắc đến nghề travel blogger, ta có thể hình dung ra hình ảnh của người đó trong đầu và phong cách xê dịch khác hẳn đám đông còn lại.

Có người được nhớ tới là nhà chinh phục những đỉnh núi cao, có người là với những video du lịch đầy cảm xúc, hay người thì lại gắn liền với những bức ảnh xê dịch phong phú. Tôi chọn cho riêng mình cách truyền tải chuyến đi qua những câu chữ và qua lăng kính của một người viết, cách đi của tôi khác với số đông vì đi sâu vào nhịp sống của nơi mình đến, kể về chính trải nghiệm thực tế của bản thân hơn là những bề nổi và câu chuyện ta có thể tìm thấy trên mạng.

Những chủ đề ta viết về có thể phân thành nhiều thể loại: thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, con người, lịch sử. Hãy chọn hai đến ba chủ đề mà bạn yêu thích nhất để viết, và dần dần bạn sẽ có một thương hiệu riêng. Khi nhắc đến travel blogger A sẽ nghĩ ngay đến những chuyến đi ăn ngập phố phường, và người ta sẽ ghé blog của A khi cần tìm món ngon ở nước nào đó.

Ngoài ra, bạn có thể tạo khác biệt cho hình ảnh của mình bằng những đất nước mình đi qua. Có người yêu thích Đông Nam Á, có người mê mệt châu Phi, có người lại say đắm trời Âu, có người hừng hực với Nam Mỹ. Bản thân tôi, tôi sẽ không thể nào không yêu Đông Á và châu Âu, những lúc mọi người đi châu Âu đều đến blog của tôi để tìm hiểu và hỏi thông tin.

Khi bạn chọn cho mình được chủ đề riêng để viết, quay, chụp, từ đó bạn sẽ tìm ra hình ảnh, chủ đề của riêng mình để thật sự độc đáo thoát khỏi khu rừng blogger ngoài kia. Và quan trọng nhất: Đừng từ bỏ mục tiêu mình chọn, đôi khi chủ đề có thể không nhiều người tương tác, nhưng không vì vậy mà bạn không nhận sự công nhận từ cộng đồng của mình. Chính sự ủng hộ của cộng đồng chứng tỏ bạn đã chạm tới đúng đối tượng, khi đó sẽ có thành công nhất định.

Lý Thành Cơ