Đọc gì trước khi đến Đà Lạt?

Đà Lạt hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thơ mộng cùng những dấu ấn lịch sử, kiến trúc và văn hóa được bồi đắp qua hơn một thế kỷ.

Du khách check-in cây mai anh đào gần bờ Hồ Xuân Hương dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Đức Hiếu.

Sau khi Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sáp nhập từ tháng 7/2025, Đà Lạt tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh Lâm Đồng mới. Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như hồ Xuân Hương, Đồi Cù hay các công trình kiến trúc cổ, đô thị cao nguyên còn thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa đặc trưng.

Theo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón gần 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đạt gần 1,1 triệu lượt, tăng 14,48%. Riêng phường Xuân Hương - Đà Lạt (khu vực trung tâm TP Đà Lạt cũ), đón hơn 3,1 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch năm. Trong đó, lượng khách quốc tế tính đến giữa tháng 9 ước đạt 434.000 lượt.

Trước chuyến đi, bên cạnh việc lên lịch trình tham quan, du khách có thể dành thời gian tìm đọc những cuốn sách viết về Đà Lạt. Qua những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người, độc giả có dịp hiểu sâu hơn về vùng đất cao nguyên, đồng thời tìm thấy những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá phố núi.

Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách của Nguyễn Vĩnh Nguyên, do NXB Trẻ xuất bản lần đầu năm 2014, tái bản nhiều lần, gần đây là bản in lần thứ 8 năm 2024. Ảnh: NXB Trẻ.

Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách

Tản văn

Không giới thiệu Đà Lạt theo cách một cuốn cẩm nang du lịch thường làm, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên đưa người đọc đến với thành phố qua những hoài niệm, cảm nhận và quan sát về đời sống thường ngày.

Trong 23 bài tản văn, Đà Lạt hiện lên qua sương mù, rong rêu, những con đường và những phận người lặng lẽ.

Điểm thú vị của cuốn sách nằm ở cách tác giả tìm kiếm vẻ đẹp của Đà Lạt từ những điều bình dị. Thay vì tập trung vào các địa danh nổi tiếng, tác phẩm hướng sự chú ý đến bầu không khí, nhịp sống và mối liên hệ giữa con người với thành phố.

Cuốn sách do NXB Trẻ phát hành, đã được tái bản nhiều lần. Theo thông tin từ nhà xuất bản, tác phẩm được in lần thứ 8 vào năm 2024.

Đà Lạt năm xưa của Nguyễn Hữu Tranh, do NXB Trẻ xuất bản năm 2017, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt qua những tư liệu về lịch sử, quy hoạch và kiến trúc đô thị. Ảnh: NXB Trẻ.

Đà Lạt năm xưa

Lược khảo

Nếu những trang tản văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên dẫn người đọc đến Đà Lạt bằng cảm xúc, Đà Lạt năm xưa của Nguyễn Hữu Tranh lại giúp lý giải quá trình hình thành diện mạo đô thị đặc biệt này.

Đà Lạt nổi tiếng với những ngôi biệt thự cổ, các công trình mang dấu ấn kiến trúc châu Âu và những con đường uốn lượn theo địa hình đồi núi. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng hiểu vì sao thành phố được quy hoạch theo cách đó.

Trong cuốn sách, Nguyễn Hữu Tranh tập hợp và kết nối các tư liệu lịch sử để phác họa quá trình hình thành, phát triển của Đà Lạt trong hơn một thế kỷ.

Tác phẩm đề cập đến quy hoạch giao thông, kiến trúc, phân chia không gian đô thị và quan điểm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Qua đó, người đọc có thể hiểu thêm về những yếu tố từng góp phần định hình Đà Lạt như một đô thị nghỉ dưỡng trên cao nguyên.

Những kiến thức này hữu ích với du khách yêu thích kiến trúc và lịch sử. Khi ghé thăm các công trình cổ hay tản bộ qua những khu phố lâu đời, khách có thêm cơ sở để nhận diện những dấu ấn của quá trình phát triển đô thị thay vì chỉ ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài.

Miền sương khói - Giai phẩm về Đà Lạt do Phanbook phát hành năm 2018, NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành, tập hợp các sáng tác và bài biên khảo của nhiều tác giả về lịch sử, văn hóa và đời sống Đà Lạt. Ảnh: Netabooks.

Miền sương khói - Giai phẩm về Đà Lạt

Giai phẩm văn học

Miền sương khói - Giai phẩm về Đà Lạt, ấn phẩm do Phanbook phát hành vào tháng 12/2018, quy tụ sáng tác và tư liệu của nhiều tác giả thuộc các thời kỳ khác nhau.

Cuốn sách được chia thành các phần tản văn, truyện ngắn và biên khảo. Trong đó, phần tản văn tập hợp những ghi chép, cảm nhận về không gian sống và ký ức đô thị của người Đà Lạt cũng như những lữ khách từng gắn bó với vùng đất này.

Phần truyện ngắn gồm bốn tác phẩm lấy Đà Lạt làm bối cảnh, trong đó có Nhà có hoa Mimosa vàng của Hoàng Ngọc Tuấn và Một vệt mây qua của Hạ Tuyên.

Bên cạnh các sáng tác văn học, phần biên khảo đưa người đọc trở lại lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt, đồng thời tái hiện thành phố qua những ghi chép của lữ khách trong quá khứ.

Ấn phẩm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Bùi Giáng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương và Nguyễn Xuân Hoàng.

Đà Lạt, thành phố trong album của Nguyễn Vĩnh Nguyên, do NXB Trẻ xuất bản năm 2024 Ảnh: NXB Trẻ.

Đà Lạt, thành phố trong album

Khảo luận

Một cách khác để tìm hiểu Đà Lạt là nhìn lại thành phố qua những bức ảnh cũ.

Xuất bản năm 2024, Đà Lạt, thành phố trong album là tác phẩm cuối trong bộ 4 cuốn biên khảo về Đà Lạt mà Nguyễn Vĩnh Nguyên thực hiện trong khoảng 10 năm.

Thay vì chỉ sử dụng những tư liệu lịch sử quen thuộc, tác giả khai thác hình ảnh từ album gia đình của người Đà Lạt và các bộ sưu tập ảnh, qua đó tái hiện phong cảnh, nếp sống và những biến chuyển của thành phố qua thời gian.

Cuốn sách gồm hai phần chính, tập trung vào phong cảnh, phong vị, con người và thời cuộc.

Qua những bức ảnh và câu chuyện đi kèm, độc giả có thể tìm hiểu thêm về hồ Xuân Hương, Đồi Cù, các trường học, biệt thự, khách sạn cũ cũng như dấu ấn của cộng đồng người Pháp và người Hoa trong đời sống Đà Lạt.

Với du khách, đây có thể là một cách chuẩn bị thú vị trước chuyến đi. Việc quan sát hình ảnh Đà Lạt trong quá khứ giúp họ nhận ra những thay đổi của cảnh quan và không gian đô thị khi trực tiếp ghé thăm các địa điểm còn tồn tại ngày nay.