Áo choàng tắm trong khách sạn dùng để làm gì?

Áo choàng tắm là vật dụng quen thuộc trong các khách sạn cao cấp, nhưng không phải du khách nào cũng biết hết những công dụng ít ngờ tới của món đồ này.

Tác giả / Tác phẩm Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu: Từ chuyên gia quản lý khách sạn huyền thoại Khách sạn - nơi không thể thiếu trong công việc lẫn vui chơi, du lịch. Một năm mỗi người có thể phải dùng đến khách sạn vài lần nhưng không mấy ai biết cách sử dụng sao cho trọn vẹn. Cũng như một nút bấm trên chiếc điều khiển từ xa mà bạn chưa từng sử dụng qua, khách sạn cũng có rất nhiều tính năng được ẩn giấu. Chuyên gia "huyền thoại" ngành khách sạn Tetsuo Kuboyama sẽ chỉ cho bạn biết bí quyết sử dụng khách sạn thật sành điệu cho mục đích công việc lẫn cá nhân. Ông là nguyên mẫu của nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Khách sạn" của Shotaro Ishinomori.

Dù khách sạn có trang bị áo choàng tắm nhưng số người sử dụng không nhiều do không biết cách xài, hay do cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy nhiên, tôi rất mong chính những người không có thói quen sử dụng áo choàng tắm thường ngày hãy thử qua nhân dịp ở khách sạn.

Thật ra áo choàng tắm rất hữu dụng, tiện lợi.

Chẳng hạn, không chỉ dùng sau khi tắm, bạn có thể dùng như một chiếc áo choàng tạm che bộ đồ khá thoải mái đang mặc trong phòng khi có ai đó đến phòng mình. Khi bạn nhận dịch vụ nào đó được đem đến tận phòng thì có chiếc áo choàng này vẫn yên tâm hơn một bộ pyjama (hoàn toàn không có vấn đề gì khi bạn mặc loại áo choàng này để trao đổi vài câu với người đến phòng).

Ngay cả khi di chuyển bên trong khách sạn, trên thế giới vẫn chấp nhận áo choàng tắm cùng dép mang trong phòng tại không gian công cộng như thang máy,... mà không bị đánh giá là bất lịch sự.

Cuốn Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu của tác giả Tetsuo Kuboyama, do Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch, NXB Trẻ xuất bản năm 2019. Ảnh: NXB Trẻ.

Những khách sạn cao cấp còn chú trọng đến chất liệu dành cho chiếc áo choàng tắm, thường là cotton hữu cơ, nên bạn sẽ thấy rất thoải mái khi mặc nó trước và sau khi xông hơi.

Áo choàng tắm không phải là một phiên bản nối dài của khăn tắm mà là một trang phục tiện lợi có thể choàng nhẹ như đồ mặc trong phòng.

Phòng khách sạn có trang bị áo choàng tắm chứng tỏ khách sạn muốn gửi gắm thông điệp "quý khách hãy thư giãn thong thả trong phòng". Có người chụp hình selfie và tạo thành một bộ sưu tập ảnh họ đang mặc các áo choàng tắm có logo của khách sạn hạng sang để làm kỷ niệm các chuyến đi. Tôi thấy việc này thật thú vị.