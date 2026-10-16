Những việc không ngờ nhân viên lễ tân khách sạn có thể làm

Ngoài thủ tục nhận và trả phòng, nhân viên quầy lễ tân khách sạn còn hỗ trợ du khách giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong chuyến đi, kể cả những yêu cầu ít người nghĩ tới.

Tác giả / Tác phẩm Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu: Từ chuyên gia quản lý khách sạn huyền thoại Khách sạn - nơi không thể thiếu trong công việc lẫn vui chơi, du lịch. Một năm mỗi người có thể phải dùng đến khách sạn vài lần nhưng không mấy ai biết cách sử dụng sao cho trọn vẹn. Cũng như một nút bấm trên chiếc điều khiển từ xa mà bạn chưa từng sử dụng qua, khách sạn cũng có rất nhiều tính năng được ẩn giấu. Chuyên gia "huyền thoại" ngành khách sạn Tetsuo Kuboyama sẽ chỉ cho bạn biết bí quyết sử dụng khách sạn thật sành điệu cho mục đích công việc lẫn cá nhân. Ông là nguyên mẫu của nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Khách sạn" của Shotaro Ishinomori.

Đối với hầu hết khách ở khách sạn thì quầy lễ tân chỉ là nơi để làm thủ tục nhận và trả phòng. Đúng thôi, vì đó là một trong những nghiệp vụ chính của nhân viên quầy lễ tân. Thế nhưng, trong 24 tiếng hoạt động, họ còn có những công việc khác nhau nữa.

Quầy lễ tân là nơi không ngủ nên cũng là nơi tập hợp mọi thông tin trong khách sạn. Trong những tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn, thiên tai thì quầy lễ tân là nơi ứng phó đầu tiên.

Vì vậy, không chỉ những khi nhận - trả phòng mà khi gặp khó khăn hay cần trao đổi, hãy thoải mái hỏi quầy lễ tân trước. Đội ngũ nhân viên lễ tân sẽ đáp ứng những yêu cầu ngoài nghiệp vụ của khách vì nơi đây là bộ mặt của khách sạn. Ngoài ra, các doanh nhân có thể sử dụng quầy lễ tân như văn phòng trong các tình huống sau đây.

Mượn văn phòng phẩm

"Thình lình phải soạn tài liệu mà không có đồ bấm", "cần cây bút nét to để viết bổ sung chỗ này",... Trong những tình huống đó, bạn có thể mượn bút viết, đồ bấm,... để soạn thảo, chỉnh sửa nội dung tài liệu công việc mà không cần mất công chạy đi mua.

Chức năng văn phòng đơn giản

Muốn in tài liệu, muốn copy lịch trình, muốn gửi fax,... - những lúc thế này, quầy lễ tân khách sạn cũng rất có ích. Tuy các khách sạn có khu vực để khách làm việc nhưng khi đông người, bạn có thể hỏi nhờ quầy lễ tân. (Có trường hợp tốn phí)

Nơi gửi nhận bưu phẩm

Trường hợp ở khách sạn dài ngày, bạn có thể sử dụng địa chỉ khách sạn để nhận bưu phẩm được gửi đến trong thời gian đó. Đương nhiên, cả khi muốn gửi bưu phẩm, bưu kiện từ khách sạn, bạn cũng có thể yêu cầu dịch vụ tại khách sạn. Lợi điểm của việc sử dụng quầy lễ tân khách sạn làm nơi gửi nhận bưu phẩm là khi bạn vắng mặt, nhân viên quầy lễ tân vẫn có thể nhận giúp. Ngay cả khi bưu phẩm đến sau khi bạn đã trả phòng, vẫn có thể yên tâm khách sạn sẽ nhận và chuyển cho bạn theo địa chỉ đã để lại trước đó.

Cuốn Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu của tác giả Tetsuo Kuboyama, do Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch, NXB Trẻ xuất bản năm 2019. Ảnh: NXB Trẻ.

Sử dụng chức năng thư ký của quầy lễ tân

Không có lý do gì để bạn không sử dụng hiệu quả chức năng thư ký của quầy lễ tân cả.

Chẳng hạn, bạn được mời dự tiệc chúc mừng mà không kịp chuẩn bị tiền mới. Hoàn toàn có thể nhờ nhân viên quầy lễ tân đổi giúp bạn. Ở những khách sạn cao cấp, thậm chí có cả người viết chữ đẹp viết thay cho bạn. Với những người không tự tin vào chữ viết của mình thì dịch vụ này thật đáng yên tâm nhỉ. Khi đại diện công ty thì rõ ràng chữ viết cũng trở thành hình ảnh doanh nghiệp nên tốt nhất vẫn là sử dụng dịch vụ viết thay này.

Hay khi muốn đổi tiền lẻ thì quầy lễ tân cũng rất tiện. Hẳn bạn từng có kinh nghiệm tiền xu đầy túi rất bất tiện? Những lúc như vậy, hãy nhờ quầy lễ tân đổi sang tiền giấy giúp cho. Đương nhiên, nên yêu cầu vào những giờ nhân viên ở đó tương đối rảnh rang.

Ngoài ra, còn có những khách sạn giúp bạn tìm thông dịch viên hay giới thiệu công ty biên - phiên dịch khi phải đón khách nước ngoài. Hay những khi phải lo chuẩn bị khách sạn, chương trình hoạt động không gây nhàm chán,... cho đối tác, nhân viên lễ tân cũng có thể giúp bạn lên chương trình, đặt chỗ trước,... Thậm chí những việc nhỏ như nút áo vest khi làm việc bị sút, bạn cũng có thể nhờ họ đính lại. Hầu hết khách sạn đều đáp ứng những yêu cầu đó.

Như vậy, quầy lễ tân khách sạn được sử dụng như văn phòng, thư ký của khách. Vì vậy, khi gặp khó khăn, hãy thử trao đổi với "thư ký" của mình xem sao nhé.

Cách sử dụng quầy lễ tân khách sạn ở điểm đến một cách thuận tiện

Ngay cả khi du lịch, bạn cũng có thể sử dụng quầy lễ tân để giải quyết những bất tiện không định sẵn.

Chẳng hạn bạn không quen thuộc đường đi nước bước ở điểm đến nhưng chẳng may bị thương hay đổ bệnh cần đi bệnh viện. Những lúc như vậy chỉ cần nhờ nhân viên quầy lễ tân, họ sẽ liên lạc và đặt chỗ bệnh viện cho bạn trước. Thật yên tâm đúng không?

Ngoài ra, nhân viên quầy lễ tân có nhiều thông tin phong phú về khu vực xung quanh cũng như các điểm tham quan, nên bạn có thể hỏi thăm lúc làm thủ tục nhận phòng.

Một trong những niềm vui khi đi du lịch, đặc biệt của nữ giới là mua sắm. Lúc này, bạn cũng có thể sử dụng quầy lễ tân một cách hiệu quả. Ví dụ, đi mua sắm ở nhiều tiệm, giữa chừng bạn có thể ghé về khách sạn bỏ bớt hành lý, nhờ nhân viên quầy lễ tân đem lên phòng giúp. (Tùy cấp bậc của khách sạn mà có chỗ không đem lên phòng, chỉ nhận giữ tạm thời). Như vậy, bạn có thể rảnh tay để tiếp tục thưởng thức niềm vui mua sắm của mình. Chưa kể, những khách sạn hạng sang hơn nữa còn có dịch vụ nhận hàng trực tiếp từ cửa hàng mua sắm để đem về giúp khách. Vì vậy, bạn nên nhớ đến dịch vụ này nếu có để chuyến mua sắm thoải mái, thuận tiện hơn.

Có nhiều người thường chụp hình kỷ niệm ở sảnh chờ trong khách sạn để làm kỷ niệm chuyến đi. Hãy nhờ nhân viên lễ tân ở gần đó chụp giúp nhé. Chắc chắn họ sẽ vui vẻ đáp ứng yêu cầu của bạn. Vì có hài lòng với khách sạn, khách mới chụp hình làm kỷ niệm. Và đương nhiên, chính những nhân viên như họ mới biết rõ góc chụp đẹp, có thể tránh ngược sáng,... để chọn địa điểm chụp cho khách.