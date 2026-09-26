Nơi đầu tiên dùng muối để bảo quản

Từ hàng nghìn năm trước, người Ai Cập và Trung Quốc cổ đại đã biết dùng muối để bảo quản, mở ra một trong những ứng dụng lâu đời nhất của loại gia vị này.

Tác giả / Tác phẩm Ẩm thực chinh phục thế giới - Dư vị của muối Chỉ một hạt muối nhỏ bé nhưng mang trong mình một đời sống dài như dòng thời gian của nhân loại, rộng lớn như biển cả và sâu thẳm như lòng đất. Cuốn sách này sẽ kể cho bạn đời sống li kì ấy của muối, với vị mặn còn dư âm lại về sau...

Người Ai Cập cổ đại là những người đầu tiên tìm thấy công dụng bảo quản của muối. Họ sử dụng muối để ướp các xác chết, bảo quản thi thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn. Những khu chôn cất sớm nhất của người Ai Cập đã được tìm thấy có niên đại khoảng 3.000 năm trước Công nguyên (TCN). Những tử thi ở những khu chôn cất sơ khai này vẫn còn da bọc thịt.

Cá muối xuất hiện vào thiên niên kỉ thứ 3 TCN. Vùng đất màu mỡ ngập nước ở hai bên bờ sông Nile là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho loài động vật này. Khi vùng sông này cạn, người Ai Cập cổ đại tìm thấy một lượng muối lớn tại đây bằng cách quan sát những động vật đi tìm muối. Họ bắt đầu dự trữ ngũ cốc trong các hầm chứa khổng lồ, các loại rau được bảo quản bằng cách ngâm nước muối, ướp muối những loại thực phẩm như các loại cá để tránh việc bị hư hỏng sớm.

Tại phương Đông, người Trung Quốc đã khám phá ra muối từ 4.700 năm trước. Một trong những nơi làm muối sớm nhất là ở phía bắc tỉnh Sơn Tây. Nơi đây là vùng đất khô cằn, có hồ nước mặn gọi là Hồ Vạn Thành - một hồ muối được hình thành từ biển chết hơn 500 triệu năm trước, với diện tích 120 km2. Suốt hơn 4.000 năm qua, khi nước hồ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, người dân Vạn Thành lại thu hoạch các tinh thể muối hình vuông trên mặt nước.

Dư vị của muối của Norah VO và Hòa, do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2024, kể hành trình của muối qua lịch sử, ẩm thực và đời sống của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Ảnh: Kim Đồng - Wings Books.

Đô Giang Yển, vùng đồng bằng thuộc phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, là nơi sản xuất muối nổi tiếng từ năm 3000 TCN. Nhờ có hệ thống đập thủy lợi được xây dựng vào năm 256 TCN dưới thời nhà Tần do Lí Băng chỉ đạo, đã hạn chế được lũ lụt. Nơi đây trở thành một trung tâm nông nghiệp trù phú thời bấy giờ. Nhận thấy nguồn nước muối tự nhiên dồi dào từ các mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, Lí Băng đã tạo ra những giếng khoan nước muối đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 252 TCN. Đây cũng được coi là những giếng muối đầu tiên trên thế giới.

Trong văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, vị mặn là một trong ngũ vị tạo nên sự cân bằng, hài hòa âm dương. Muối là một trong những món cần thiết của cuộc sống người Trung Quốc cổ đại. Cá muối được tìm thấy cùng niên đại với cá muối ở Ai Cập - xuất hiện vào năm 3000 TCN.

Nền văn minh Ai Cập và Trung Quốc cổ đại bắt đầu buôn cá muối vào thiên niên kỉ thứ 2 TCN, đem lại nguồn thu lớn cho nhà nước.