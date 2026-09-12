Nguồn gốc ít biết về ly cà phê mang đi

Từ một thói quen tiện lợi, cà phê takeaway dần trở thành nét đặc trưng trong đời sống đô thị Mỹ. Starbucks là một trong những cái tên góp phần định hình văn hóa này.

Tác giả / Tác phẩm Ẩm thực chinh phục thế giới - Chuyến hải trình của cà phê Ẩm thực chinh phục thế giới - Chuyến hải trình của cà phê lần theo hành trình của cà phê từ vùng đất khởi nguồn ở Ethiopia đến khi trở thành thức uống phổ biến trên toàn cầu, qua đó kể lại những giai thoại, dấu mốc lịch sử, cách pha chế và văn hóa thưởng thức cà phê ở nhiều quốc gia.

Hiếm có người dân Mỹ nào chưa từng nghe đến cái tên Starbucks . Thương hiệu này chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa cà phê Mỹ, đặc biệt là cà phê mang đi (takeaway coffee). Nhưng trước khi đến với câu chuyện đó, chúng ta hãy cùng trở lại thời kì đầu, khi loại hình cà phê takeaway mới xuất hiện.

Câu chuyện cà phê takeaway khởi nguồn từ đầu thế kỉ 20, vào lúc nước Mỹ mới trải qua đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Hơn nửa triệu người Mỹ đã chết vì căn bệnh này, từ đó dẫn đến nhu cầu cấp thiết về một chiếc cốc dành cho cá nhân, nhằm tránh sự lây lan của mầm bệnh từ người này qua người khác thông qua việc chia sẻ chung nước uống vào thời kì đó. Và thế là những chiếc cốc takeaway ra đời. Ở giai đoạn đầu tiên, những chiếc cốc giấy vẫn mang hình dáng giống của cốc sứ có quai cầm.

Đến thập niên 70, những chiếc cốc này đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với trải nghiệm của khách hàng, hoặc đơn giản là để quảng bá thương hiệu cà phê tốt hơn. Một ví dụ tiêu biểu cho thời kì này chính là chiếc cốc cà phê Anthora của công ty Sherri Cup, thiết kế bởi Leslie Buck, một người nhập cư gốc Do Thái. Dòng chữ mang hơi hướm Hy Lạp cổ "Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn" (We Are Happy To Serve You) cùng với hai tông màu trắng và xanh nước biển đã đưa cốc Anthora đi vào lịch sử như một trong những biểu tượng của văn hóa cà phê Mỹ.

Ẩm thực chinh phục thế giới - Chuyến hải trình của Mỹ Hường và Thanh Hoàng là cuốn sách thuộc dòng sách WingsBooks được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2023. Ảnh: minhmonbook.

Nhưng Starbucks mới chính là thương hiệu định hình văn hóa cà phê takeaway ở Mỹ. Vào thập niên 80, sự phủ sóng mạnh mẽ của những quán cà phê Starbucks trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới đã biến "nàng tiên cá" trở thành thương hiệu chuỗi quán cà phê lớn nhất toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận những địa điểm mới, Starbucks còn quan tâm tới trải nghiệm của người dùng khi đào tạo nhân viên ở quán và thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo hướng thân thiện, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cà phê.

Tất cả những chiến lược phát triển đó đều đến từ một cái tên duy nhất - Howard Schultz, người bắt đầu với vị trí một nhân viên bán hàng, trở thành trưởng bộ phận marketing, rời công ty để lập một hãng cà phê riêng và sau đó mua lại, cũng như nâng tầm thương hiệu Starbucks như bây giờ.

Dù lấy cảm hứng từ cà phê theo phong cách Italy, nhưng cà phê Starbucks lại mang những nét rất đặc trưng của văn hóa Mỹ. Nếu người Italy thích uống cà phê tại quán và trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì những công dân Mỹ lại đến Starbucks với mục đích rất khác: họ đến để mua một cốc cà phê mang đi làm. Hình ảnh một nhân viên văn phòng, một bà nội trợ, một sinh viên đại học bước đi trên những con phố, trên tay là một chiếc cốc giấy đựng cà phê nóng hoặc cốc nhựa chứa Frappuccino (cà phê đá xay) mang logo nàng tiên cá xanh, là một hình ảnh kinh điển mà ta dễ dàng bắt gặp ngoài đời thực hay trong phim ảnh. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của Starbucks đến văn hóa uống cà phê của người Mỹ là rất lớn.