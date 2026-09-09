Hiệu sách 4 bánh đi khắp Thái Lan

Thay vì chờ độc giả tìm đến, P.S. Publishing, một nhà xuất bản độc lập tại Thái Lan, chọn cách đưa sách lên đường.

Với mục tiêu đem sách đi hết 77 tỉnh Thái Lan, tiệm sách lưu động Somelee có thể linh hoạt mở cửa bán hàng ở bất cứ đâu trên hành trình.

Một chiếc xe tải nhỏ màu trắng được cải tạo thành hiệu sách di động mang tên Somelee Booktruck, với mục tiêu đi qua đủ 77 tỉnh của Thái Lan. Sau lần xuất hiện tại Hội sách Quốc gia của Thái Lan hồi tháng 3, Somelee bắt đầu hành trình vào tháng 5, chọn Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc làm điểm đến đầu tiên.

Theo Time Out, Somelee không có mặt bằng cố định. Lịch mở cửa thay đổi theo từng chặng, địa điểm cũng linh hoạt từ sân quán cà phê, khu chợ đến góc phố hay cộng đồng ven biển. Khi xe dừng lại, những kệ sách được mở ra bên hông, tạo thành một hiệu sách nhỏ trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục tới địa phương khác.

Chiếc xe màu trắng và những kệ sách trở thành một góc chụp ảnh, điểm dừng chân mới cho người yêu sách ở nơi Somelee xuất hiện.

Ngoài khách địa phương, nhiều bạn trẻ đi du lịch có thể theo dõi lịch mở cửa của tiệm trên Instagram và tìm đến check-in.

Trên hành trình, tiệm sách 4 bánh đã ghé nhiều địa phương như Nakhon Ratchasima, Lampang hay Khon Kaen. Tại Lampang, Somelee từng dừng ở House of Jeanne, một tiệm bánh ngọt kết hợp không gian cà phê. Khách có thể tìm một cuốn sách trên xe rồi ngồi lại thưởng thức cà phê, bánh ngọt ngay tại điểm dừng.

Lịch trình được cập nhật theo từng chặng trên mạng xã hội, giúp độc giả biết chiếc xe sắp tới đâu. Với người mê sách đang du lịch Thái Lan, Somelee rất có thể trở thành một điểm ghé trên đường, kết hợp tìm sách, chụp ảnh hoặc cùng khám phá quán cà phê, khu chợ hay khu phố xung quanh.

Trước Somelee Booktruck, P.S. Publishing đã có hai không gian dành cho người yêu sách tại Bangkok. Một trong số đó là Somewhere Bookshop, hiệu sách nằm ở tầng dưới văn phòng của nhà xuất bản, dễ nhận ra với cánh cửa màu đỏ. Ngoài sách của P.S., nơi đây còn bán tác phẩm từ các nhà xuất bản và tác giả độc lập, đồng thời có một quán cà phê nhỏ để khách ngồi đọc sách và thưởng thức đồ uống.

Tiệm sách 4 bánh đã ghé nhiều địa phương như Nakhon Ratchasima, Lampang hay Khon Kaen.

P.S. Publishing sau đó mở thêm Something Blue Library, một thư viện nhỏ dành cho việc đọc và các hoạt động cộng đồng.

Đến Somelee, thay vì tiếp tục mở một địa điểm cố định, nhà xuất bản đưa sách lên xe và mang hiệu sách đến nhiều tỉnh thành trên khắp Thái Lan.

Bên trong không gian nhỏ là sách tiếng Thái cùng một số ấn bản tiếng Anh. Nhưng sách không phải thứ duy nhất Somelee mang theo. Mỗi lần xe dừng, khoảng không gian xung quanh cũng trở thành nơi người đọc gặp nhau, trao đổi về những tác phẩm đang đọc hoặc chia sẻ một cuốn sách yêu thích. Một sân quán cà phê hay góc chợ bình thường có thể tạm thời trở thành điểm hẹn của cộng đồng mê sách.

Rồi những kệ sách lại khép lại, chiếc xe tiếp tục tới một địa phương khác. Với mục tiêu đi qua đủ 77 tỉnh, Somelee đang biến một hiệu sách vốn gắn với địa chỉ cố định thành chuỗi điểm dừng liên tục thay đổi trên bản đồ Thái Lan.