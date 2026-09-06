Chiếc xúc xích kẹp 2 USD trong nhà hàng hàng đầu thế giới

Một chiếc xúc xích kẹp mua từ xe đẩy ven đường giá 2 USD được đem vào phục vụ trong nhà hàng 4 sao Eleven Madison Park, trở thành món ăn đáng nhớ giữa một bữa tối cao cấp.

Tác giả / Tác phẩm Dịch vụ vượt mong đợi Will Guidara là cựu đồng sở hữu Eleven Madison Park, nhà hàng cao cấp tại New York do ông điều hành cùng đầu bếp Daniel Humm. Từ vị trí thứ 50 năm 2010, nhà hàng vươn lên đứng đầu danh sách The World’s 50 Best Restaurants năm 2017. Trong "Dịch vụ vượt mong đợi", Guidara kể lại hành trình phía sau thành công này, đặc biệt là cách sự phục vụ và quan tâm đến từng vị khách trở thành một phần quan trọng không kém món ăn.

Bốn vị khách châu Âu dùng bữa tại Eleven Madison Park (Mỹ) trước khi ra thẳng sân bay trở về nhà. Trong chuyến đi New York, họ đã lần lượt trải nghiệm Daniel, Per Se, Momofuku và cuối cùng là Eleven Madison Park. Hành trình ẩm thực gần như trọn vẹn, chỉ còn một điều cả nhóm tiếc nuối: “Thứ duy nhất chưa ăn là xúc xích kẹp đường phố”.

Will Guidara (chủ nhà hàng) tình cờ nghe được câu chuyện khi đang dọn món khai vị cho khách. Ông lập tức mang bát đĩa vào bếp rồi chạy ra ngoài mua ngay một chiếc xúc xích kẹp 2 USD từ Abraham, người đẩy xe Sabrett’s ở góc phố gần nhà hàng.

Guidara mang chiếc xúc xích trở lại Eleven Madison Park và đề nghị đầu bếp Daniel Humm bày món ăn ra đĩa. Ban đầu, Humm nhìn ông như thể vừa bị điên khi nghe đề nghị phục vụ một chiếc xúc xích kẹp đường phố trong nhà hàng 4 sao.

Cuối cùng, đầu bếp đồng ý cắt chiếc bánh thành bốn phần, thêm mù tạt, tương cà và dưa cải. Trước khi món ăn được đưa ra, nhóm khách nhận được lời nhắn rằng nhà hàng không muốn họ rời New York “mà vẫn còn điều gì đó phải tiếc nuối về ẩm thực”.

Chiếc xúc xích kẹp khiến cả 4 vị khách phấn khích. Guidara từng tặng đi hàng nghìn món ăn, trị giá hàng chục nghìn USD thực phẩm, nhưng chưa từng thấy ai phản ứng với món ăn nào như cách 4 vị khách đã phản ứng với món xúc xích kẹp này.

Dịch vụ vượt mong đợi của Will Guidara, do Rubik Books và NXB Công Thương liên kết xuất bản năm 2025. Ảnh: Linh Đào Vũ.

Sau khi thưởng thức, họ nói chiếc xúc xích không chỉ là điểm nhấn của bữa ăn, mà còn là điểm nhấn của cả chuyến đi New York. Đó cũng là câu chuyện họ sẽ còn kể mãi đến hết đời.

Từ lần phục vụ chiếc xúc xích kẹp đường phố, Eleven Madison Park bắt đầu tạo thêm những bất ngờ dựa trên điều thực khách nói trong bữa ăn. Các trải nghiệm này dần được gọi là “huyền thoại".

Những “huyền thoại” này không có một khuôn mẫu cố định. Chúng được hình thành từ những chi tiết nhân viên nghe được trong quá trình phục vụ, rồi phát triển thành trải nghiệm dành riêng cho từng vị khách.

Khi số lượng những ý tưởng này tăng lên, Eleven Madison Park lập một nhóm mang tên Người Dệt Mộng, chuyên phụ trách đọc vị khách hàng, thấu hiểu khách hàng và biến những điều khách mong muốn thành trải nghiệm thực tế.

Mỗi lần phục vụ của Người Dệt Mộng đều hướng tới việc để lại cho thực một câu chuyện đáng nhớ. Những câu chuyện hay nhất làm được hai điều. Thứ nhất, chúng đưa bạn trở lại ngay khoảnh khắc đó, để bạn không chỉ kể lại trải nghiệm, mà còn sống lại nó. Thứ hai, bản thân câu chuyện kể cho bạn biết rằng trong khi đang trải nghiệm, bạn đã được nhìn thấy và lắng nghe.

Giá trị của món quà cũng không được đo bằng mức độ xa xỉ, mà ở giá trị tinh thần nó mang lại.