5 kiểu du lịch dành cho người mê sách

Du lịch dành riêng cho người mê sách đang ngày càng phổ biến, mang đến nhiều cách trải nghiệm thú vị bên cạnh việc tham quan, nghỉ dưỡng thông thường.

Với nhiều người, đọc sách là cách thư giãn trong những chuyến du lịch. Nhưng thay vì chỉ mang theo một cuốn sách để đọc lúc rảnh rỗi, ngày càng nhiều du khách lên kế hoạch cho cả kỳ nghỉ dựa trên sở thích này.

Theo National Geographic, sự phát triển của BookTok (cộng đồng chia sẻ sách trên TikTok) cùng các câu lạc bộ đọc sách đang thúc đẩy xu hướng du lịch dành cho người yêu văn chương. Tạp chí chỉ ra 5 hình thức du lịch dành cho người mê sách đang ngày càng phổ biến trên thế giới.

Du khách thư giãn bên ly cocktail mát lạnh và cuốn sách yêu thích trên bãi biển đầy nắng ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Yasir YETER/Pexels.

Nghỉ dưỡng tại khách sạn dành cho người mê sách

Thay vì chỉ cung cấp phòng nghỉ và các dịch vụ thư giãn thông thường, một số khách sạn còn tổ chức hoạt động dành riêng cho người yêu sách. Du khách có thể dành cả ngày đọc cuốn sách yêu thích, gặp gỡ nhà văn hoặc trò chuyện với những người có chung sở thích.

Tại bang New York (Mỹ), khách sạn Scribner's Lodge tổ chức kỳ nghỉ dành cho người mê sách kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ năm 2024. Trong thời gian lưu trú, khách được gặp gỡ các nhà văn, nghe họ chia sẻ về quá trình sáng tác, tham gia những bữa tối giao lưu hoặc thư giãn đọc sách bên lò sưởi.

Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Kona Village ở Hawaii (Mỹ) chọn cách đơn giản hơn. Từ năm 2025, mỗi tháng, khách sạn lựa chọn một cuốn tiểu thuyết và đặt trong toàn bộ 150 phòng nghỉ. Du khách và nhân viên có thể cùng đọc cuốn sách đó, sau đó trò chuyện, chia sẻ cảm nhận như một câu lạc bộ đọc sách.

Theo Daniel Scott, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng, hoạt động này giúp du khách và nhân viên dễ dàng trò chuyện, kết nối với nhau hơn.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn bên cuốn sách yêu thích trong không gian ấm cúng tại một khách sạn ở Iquitos, Loreto, Peru. Ảnh: Nando Freitas/Pexels.

Tham gia tour theo dấu tiểu thuyết

Nhiều cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh tại những địa điểm có thật, khiến độc giả tò mò muốn tận mắt khám phá. Nắm bắt nhu cầu này, một số công ty du lịch tổ chức tour đưa khách đến những nơi xuất hiện trong sách, tìm hiểu câu chuyện phía sau tác phẩm và cuộc đời tác giả.

Chẳng hạn, tại đảo Nantucket (Mỹ), du khách có thể tham gia tour kéo dài khoảng 2 giờ, ghé thăm những cửa hàng, nhà hàng và bãi biển được nhắc đến trong tiểu thuyết của nhà văn Elin Hilderbrand.

Ngoài các chuyến tham quan, một số công ty còn tổ chức kỳ nghỉ kết hợp đọc sách. Lịch trình thường khá thoải mái, để du khách có thời gian đọc cuốn sách yêu thích, nghỉ ngơi và khám phá địa phương.

Tham quan những thư viện nổi tiếng

Thư viện đang trở thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá của nhiều du khách. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng kiến trúc, khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử, xem những bộ sách quý, bản thảo cổ hoặc khám phá không gian gắn với cuộc đời các nhà văn nổi tiếng.

Một số thư viện còn tổ chức tour có hướng dẫn viên, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm, giúp du khách tìm hiểu những câu chuyện phía sau các tác phẩm văn học.

Sức hút của loại hình này thể hiện qua lượng khách tại những điểm đến nổi tiếng. Năm 2024, khu tham quan Book of Kells thuộc Đại học Trinity ở Dublin (Ireland), gắn với thư viện cổ của trường, đón gần 969.000 lượt khách. Đây cũng là một trong những điểm tham quan văn hóa thu hút đông du khách tại Ireland.

Việc kết hợp khám phá sách, kiến trúc và lịch sử khiến những thư viện nổi tiếng trở thành lựa chọn đáng chú ý trong các hành trình du lịch văn hóa.

Du khách Trần Lê Giang (TP.HCM) quyết định khám phá Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đọc cuốn Lịch sử các dân tộc Ả Rập. Ảnh: Trần Lê Giang.

Du lịch kết hợp tham dự hội sách

Các hội chợ, lễ hội văn học là lựa chọn phù hợp với du khách muốn gặp gỡ tác giả, khám phá sách mới và tham gia những hoạt động dành cho cộng đồng yêu đọc sách.

Các lễ hội thường kéo dài vài ngày, với nhiều hoạt động tại thư viện, hiệu sách và không gian văn hóa. Tại Mỹ, lễ hội văn học Litquake ở San Francisco diễn ra trong khoảng hai tuần, gồm các buổi đọc sách, thảo luận và gặp gỡ tác giả. Lễ hội Sách Texas tại Austin quy tụ tới 250 tác giả quốc tế trong hai ngày.

Những sự kiện này giúp du khách kết hợp khám phá điểm đến với các hoạt động văn học trong cùng chuyến đi.

Du lịch và ghé thăm hiệu sách do nhà văn làm chủ

Những hiệu sách do nhà văn sáng lập là điểm dừng chân thú vị trong hành trình du lịch. Ngoài mua sách, du khách có thể khám phá không gian đọc mang dấu ấn của tác giả, tìm những ấn bản có chữ ký và tham gia các buổi giao lưu văn học.

Đây còn là dịp tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương qua những cuốn sách được tuyển chọn, trò chuyện với người bán về các tác giả bản địa hoặc tìm mua tác phẩm viết về điểm đến. Một số hiệu sách có không gian đọc riêng, phù hợp để du khách nghỉ chân sau khi tham quan thành phố.

Chẳng hạn, tại Nashville (Mỹ), nhà văn Ann Patchett đồng sở hữu hiệu sách Parnassus Books, nơi du khách có thể tìm mua những ấn bản có chữ ký tác giả, thậm chí đặt sách với lời đề tặng riêng. Những cuốn sách này có thể trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn văn học của chuyến đi.