Món ăn đường phố dành cho ai?

Ẩm thực đường phố Việt Nam hấp dẫn du khách bởi hương vị đa dạng, giá cả bình dân và những trải nghiệm văn hóa bản địa. Tuy nhiên, nhiều món ngon vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Tác giả / Tác phẩm Món Việt là nhà Món Việt là nhà là tập tản văn về văn hóa ẩm thực Việt Nam của Ann Lee, bút danh của nhà báo Lê Lan Anh. Qua 6 chương sách, tác giả đưa độc giả trở về với những hương vị quen thuộc trong bữa cơm gia đình, món quà vặt tuổi thơ và các hàng quán bình dân. Mỗi món ăn gắn với những câu chuyện về ký ức, tình cảm gia đình và nếp sống của người Việt.

Khi khách đến nhà bạn mang hộ chiếu màu khác, hãy mời họ đi lòng vòng, nếm những món đường phố không nên bỏ qua khi đến Việt Nam.

Vì sao à, những món ăn cầu kỳ tỉ mẩn nhiều công đoạn, nguyên liệu, tưởng chỉ trong các gia đình trọng truyền thống, coi bữa cơm gia đình là thiêng liêng mới có, cứ tìm kỹ, lân la góc phố, ngõ nhỏ Hà Nội hay dọc ngang hẻm Sài Gòn, lề đường Nha Trang, Đà Nẵng, đều có.

Street food, không chỉ là lựa chọn vì giá với những khách du lịch muốn rẻ khi đến Việt Nam hay bất kỳ đâu, mà còn là một trải nghiệm văn hóa bản địa gần gũi và độc đáo.

Lang thang và chịu khó quan sát, nhiều du khách rất thích thú khi nhận ra mỗi loại gỏi cuốn, một kiểu nước chấm đặc trưng khác nhau, một bàn 4 món sẽ có 4 loại nước chấm! Bánh cuốn bao ngoài gỏi cuốn thường là bánh tráng mỏng dai và cuộn bên trong là tôm, thịt, rau sống, rau thơm. Các món này cần sự khéo tay vừa đủ, nếu bạn muốn tự mình làm thành những cuốn xinh xinh chứ không chờ đầu bếp cuốn sẵn. Nếu không dùng đũa thành thạo, cứ yên tâm "handmade"!

Món Việt là nhà của Ann Lee, do NXB Trẻ phát hành năm 2025, kể những câu chuyện về văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các món ăn quen thuộc, ký ức gia đình và đời sống thường ngày. Ảnh: NXB Trẻ.

Hà Nội mùa thu, đến Hàng Điếu, Đường Thành, nếm quẩy nóng giòn, bánh gối chấm nước mắm chua ngọt.

Bánh xèo, bánh khọt, bánh căn, đậm chất miền Trung hay Nam bộ thường rất được thích thú vì nóng thơm, nhiều rau, đúng kiểu bên trong nóng giòn bên ngoài hấp dẫn. Chả giò biến tấu nhân bên trong, cả ngọt và mặn, biến tấu cả nước chấm có khi dùng mayonaise và tương ớt, các loại gỏi, cá viên, xúc xích nướng,... hơi na ná đồ Thái nhưng hương vị quyến rũ các bạn teen, lâu dần món ăn đường phố Việt gần như là lãnh địa của giới trẻ. Những dãy phố ẩm thực được dựng lên, tập trung thành từng khu vực nhưng đối tượng chính là các teen. Khách du lịch hay người Việt xa xứ khi trở về thường bối rối nếu không có người nhà là "thổ công" dắt đi trải nghiệm.

Đa phần, chỉ biết Việt Nam có bánh mì, phở, bánh xèo, bún bò Huế, còn hàng trăm các món Việt khác nếu trải nghiệm từ các món ăn đường phố chắc chắn rất thú vị nhưng chưa được giới thiệu hay biết đến. Hy vọng Việt Nam sẽ thực sự là một điểm đến để trải nghiệm ẩm thực, danh sách các món được "gợi ý" sẽ thật dài chứ không chỉ vài chục món và địa chỉ từ Michelin Guide như hiện nay.