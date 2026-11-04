Đừng tiêu tốn quá nhiều cho phòng khách sạn

Ngay cả tại những điểm đến đắt đỏ, du khách vẫn có thể tìm được phòng nghỉ với mức giá hợp lý nếu biết cách lựa chọn và đặt phòng.

Tác giả / Tác phẩm Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình Đừng để suy nghĩ "phải" đi du lịch một mình ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của bản thân. Solo travel - du lịch một mình là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ với mỗi cá nhân. Với mỗi lời khuyên và gợi ý cho cả trước và trong chuyến đi, cuốn bí kíp Trăng mật với bản thân này sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và bí quyết để tự mình khám phá thế giới, dù bạn có đang lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu để đời hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi chốn thị thành thân quen.

Chi phí lớn thứ hai sau vé máy bay chính là tiền phòng, chiếm 20-40% tổng tiền chuyến đi. Nếu ta chỉ đi những nước thân quen như Campuchia, Thái Lan, Myanmar, thì giá phòng khá rẻ, tương đương với tiền phòng khi du lịch trong nước. Tuy nhiên, đây lại là một bài toán khó với những nước có giá phòng đắt đỏ như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay các nước ở châu Âu. Vì bạn phải chi quá nhiều cho tiền phòng trong khi nơi đấy chỉ đơn giản là một chỗ nghỉ lưng vào cuối ngày để hôm sau lại lên đường khám phá tiếp. Sau đây chính là bí kíp để bạn có thể đặt phòng giá rẻ ở mọi thời điểm!

Ở tại hostel

Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi khi xê dịch một mình ở châu Âu, Nhật Bản, Singapore.... Phòng riêng thường sẽ tiết kiệm nếu như ta đi từ hai người trở lên, nhưng đi một mình mà ở phòng riêng là cả một sự phung phí. Vì có những thứ ta sẽ không cần sử dụng nhiều như phòng tắm riêng, tivi, không gian rộng trong khi sẽ ra ngoài suốt ngày, tủ lạnh cũng lại càng không cần thiết vì bạn sẽ ăn ngoài hoặc mua đồ ăn nhẹ về phòng.

Hostel với các phòng dạng dorm - nhiều giường trong một phòng - sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí lên đến 70% so với phòng riêng. Tôi ví dụ, phòng riêng của một khách sạn rẻ nhất ở Berlin trong tháng 9 là 1.300.000 VND/đêm, trong khi phòng dorm chỉ từ 330.000 VND/đêm. Với gần 1.000.000 VND tiết kiệm mỗi đêm đó, bạn có thể dùng để tham gia các hoạt động khác như đi tour trong ngày (day tour), trải nghiệm văn hóa địa phương (bảo tàng, lớp dạy nghề), hoặc đơn giản là ăn ngon hơn.

Phòng dorm tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu không chỉ rẻ mà thường có thiết kế hiện đại, vệ sinh sạch sẽ không kém các khách sạn thông thường. Trừ một số trường hợp các hostel độc lập (independent hostel) như Florence Experience ở Florence (Italy) tôi từng trải nghiệm, rất tệ và phải tránh xa. Các lần còn lại thì tôi đều hài lòng. Để đảm bảo chất lượng phòng, bạn hãy chọn các hostel và dorm thuộc chuỗi thương hiệu nhé.

So sánh giá phòng trên các trang web trung gian và giá đặt trực tiếp với khách sạn

Bạn có thể vào các trang web trung gian như Booking Agoda, Hostelworld để tìm kiếm khách sạn phù hợp với nhu cầu của mình, các trang này giúp bạn dễ dàng có được cái nhìn tổng quan và so sánh giá cả. Sau khi chọn được chỗ ở ưng ý, bạn hãy thử liên hệ với khách sạn và hỏi giá trực tiếp từ họ để xem có sự chênh lệch về giá cả với bên trung gian bạn vừa kiểm tra hay không.

Các khách sạn thường sẽ tốn phí marketing nhất định khi đăng phòng lên những trang web trung gian, nên giá phòng có thể đã bị đội lên ít nhiều. Tôi từng đặt phòng ở Generator Hostels Madrid qua Agoda, nhưng khi đến nơi thì lại muốn ở thêm vài ngày, nên đã đặt thẳng với khách sạn và tiết kiệm được vài euro. Cách này cũng không quá mất công, nên bạn có thể thử.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tận dụng những khi các trang web trung gian tặng ưu đãi, coupon, hoặc tích điểm cho thành viên để sử dụng. Vì không có công thức cụ thể rằng đặt trực tiếp với khách sạn sẽ rẻ hơn, nên bạn cần tuỳ cơ ứng biến nhé.

Cuốn Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình của tác giả Lý Thành Cơ, do NXB Kim Đồng xuất bản năm 2020, thuộc thương hiệu sách Wings Books, chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng hữu ích dành cho người yêu thích du lịch một mình. Ảnh: Lý Thành Cơ.

Airbnb không phải lúc nào cũng rẻ

Airbnb là trang web kết nối những người có nhu cầu đặt phòng lưu trú với những người có phòng muốn cho thuê. Vì là mô hình kinh doanh chia sẻ, nên có giá khá phải chăng và hợp lí, bạn sẽ tránh được nhiều chi phí thuế phát sinh. Nhưng điều đó chỉ đúng ở Đông Nam Á. Tại châu Âu, phí vệ sinh của phòng thậm chí mắc ngang ngửa giá ở một đêm. Nếu bạn chỉ dự định lưu lại trong một đêm, đừng đặt Airbnb vì phí vệ sinh quá cao. Còn nếu ở nhiều đêm thì có thể cân nhắc tùy trường hợp.

Lựa chọn bỏ bữa sáng khỏi giá phòng

Nhiều khách sạn có tính phí bữa sáng vào tiền phòng, nhưng ở một số chỗ, có thể bạn sẽ có quyền bỏ lựa chọn ăn sáng để tiết kiệm một khoản nhỏ. Bạn có thể linh hoạt dùng chi phí đó để thử đồ ăn địa phương hoặc mua đồ siêu thị để tiết kiệm.

Đi du lịch vào mùa thấp điểm

Tại châu Âu, tháng 7-8 là thời gian cao điểm nhất khi không chỉ du khách nước ngoài mà người châu Âu nghỉ hè cũng đổ xô đi chơi. Đây là thời điểm cần tránh nhất trong năm vì không chỉ giá phòng bị đội lên nhiều lần, phòng nhanh hết, mà du khách tấp nập cũng dễ khiến bạn chán nản khi du lịch. Nếu bạn thích đi mùa hè, lời khuyên của tôi là nên chọn khoảng thời gian giữa tháng 4 - cuối tháng 5, đây là giai đoạn giá phòng không quá cao (trừ Hà Lan vì lúc đó đang là mùa hoa tulip), và hãy tránh tuần lễ Phục Sinh nếu bạn đi du lịch Pháp và Tây Ban Nha. Còn thời điểm giá phòng thấp nhất chính là vào dịp mùa đông tháng 12 đến đầu tháng 3. Nếu bạn thích tuyết thì tại sao lại không thử thời gian này nhỉ?

Với các nước Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, mùa cao điểm nhất rơi vào giai đoạn cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, vì đây là mùa hoa anh đào. Mùa cao điểm thứ hai là mùa lá đỏ lá vàng vào cuối tháng 10 - giữa tháng 11. Đặc biệt với Sapporo (Nhật Bản) còn có mùa cao điểm thứ ba nằm ở giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, là mùa hoa oải hương ở Furano.

Các mùa thấp điểm tại Hàn Quốc và Nhật Bản là mùa hè và mùa đông. Mùa hè ở đây không hề nhàm chán vì có rất nhiều lễ hội, pháo hoa. Mùa đông thì có lễ hội thắp đèn và hoạt động trượt tuyết thú vị.

Đặt phòng tại các thành phố lân cận

Nếu bạn có nhiều thời gian để di chuyển, cách này có thể giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền. Lưu ý chỉ áp dụng cách này đối với các thành phố thật sự đắt đỏ, và thành phố vệ tinh cạnh bên có giá phòng rẻ hơn 30 - 40%. Bên cạnh đó, chi phí di chuyển từ thành phố lân cận đến thành phố bạn muốn tham quan phải không quá cao, và thời gian di chuyển giữa hai nơi không được quá nhiều.

Nên đặt phòng trước bao lâu?

Với mùa thấp điểm, thời gian bạn nên đặt phòng trước có thể thoải mái từ 10 ngày đến 15 ngày trước chuyến đi. Riêng với mùa cao điểm, bạn cần đặt phòng trước từ 2 - 3 tháng vì các khách sạn giá tốt sẽ hết phòng rất nhanh và bạn buộc phải chọn những phòng có giá đắt đỏ hơn nằm ngoài mong muốn của mình.