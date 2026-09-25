Sách trở thành 'nguyên liệu' mới của ngành du lịch?

Không chỉ phục vụ nhu cầu đọc, sách đang được đưa vào khách sạn, không gian thương mại và điểm đến, trở thành chất liệu để tạo trải nghiệm, giữ chân du khách

Du khách đọc sách giữa cánh đồng lúa chín. Ảnh: Hồng Sơn/Pexels.

Sách từ lâu đã tạo cảm hứng cho những chuyến đi. Độc giả tìm đến bối cảnh trong tiểu thuyết, ghé thăm nhà của nhà văn, thư viện hay những hiệu sách nổi tiếng.

Nhưng vài năm gần đây, mối liên hệ này đi xa hơn. Thay vì chỉ chờ một tác phẩm đưa khách tới điểm đến, ngành du lịch bắt đầu chủ động đưa sách vào sản phẩm. Một hiệu sách có thể kết hợp cà phê và lưu trú, hội sách kéo theo ẩm thực, mua sắm, thư viện trở thành tiện ích được khách quan tâm khi chọn khách sạn.

Sách xuất hiện trong kỳ nghỉ của du khách tại Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Kerem Kaplan/Pexels.

Sách bước vào chuỗi trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở các hiệu sách hiện hành. Nhiều nơi không còn chỉ bán sách mà mở rộng sang ăn uống, sự kiện và lưu trú, kéo dài trải nghiệm của khách sau khi bước qua quầy thanh toán.

Tại Gochang, tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc), 6 hiệu sách độc lập tạo thành một tổ hợp trải nghiệm rộng khoảng 20.000 m2. Theo Korea JoongAng Daily, mỗi cửa hàng theo đuổi một chủ đề riêng, từ triết học, sinh thái đến du lịch, sách tranh.

Ba hiệu sách có chỗ lưu trú, quán cà phê được sử dụng cho các buổi gặp gỡ tác giả. Khách có thể mua sách, ngồi đọc, tham gia hoạt động văn hóa, thậm chí ngủ lại ngay tại đây. Cuối tuần, khoảng 200 người tìm đến khu vực này, phần lớn dành 1-2 giờ tham quan và đọc sách.

Du khách khám phá cụm 6 hiệu sách ở Gochang, tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc trong chuyến du lịch ngắn ngày. Ảnh: @http://mo.ri.ne/.

Ở quy mô lớn hơn, cách kết nối này xuất hiện tại Hội sách "Tôi và Địa Đàn", diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 17 đến 27/9.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 400 nhà xuất bản, đơn vị phát hành và hiệu sách, với hơn 600.000 đầu sách cùng trên 150 hoạt động văn hóa. Không gian sự kiện còn kết hợp ẩm thực, sản phẩm sáng tạo và quảng bá du lịch địa phương.

Ngoài ra, sự dịch chuyển tương tự cũng đang diễn ra trong lĩnh vực lưu trú. Báo cáo Travel Trends 2026 của Skyscanner ghi nhận lượng khách chuyển sang đặt phòng sau khi sử dụng bộ lọc khách sạn có thư viện tăng 70% trong giai đoạn tháng 6/2024-5/2025 so với 12 tháng trước đó.

Du khách ngồi đọc sách trước hiên của homestay. Ảnh: Hoài Nam.

Vì sao ngành du lịch cần sách?

Nếu Gochang (Hàn Quốc) và Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy cách sách được đưa vào chuỗi trải nghiệm, thì hiệu sách Zhongshuge (Chung Thư Các) tại Thiên Tân phần nào lý giải sức hút của mô hình này với ngành du lịch.

Khai trương năm 2024, Zhongshuge gây chú ý với cầu thang xoắn ốc và hệ thống giá sách cao nhiều tầng. Theo China Daily, sau khoảng một năm, nơi đây đón hơn 2 triệu lượt khách, tổ chức trên 100 hoạt động văn hóa. Gần một nửa doanh thu đến từ các mặt hàng ngoài sách.

Chung Thư Các là một trong những tiệm sách check-in nổi tiếng tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: @88817._yr.

Sức hút thị giác cũng góp phần quảng bá điểm đến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lượng khách chụp ảnh quá đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động đọc. Một số hiệu sách tại Trung Quốc phải đặt quy định hạn chế đèn flash, chân máy và các buổi chụp hình dàn dựng để giữ gìn không gian chung.

Bên cạnh kiến trúc, nội dung sách giúp điểm đến tạo dấu ấn riêng. Khách sạn có thể tuyển chọn tác phẩm viết về vùng đất nơi mình tọa lạc; hiệu sách giới thiệu tác giả bản địa; sự kiện văn học mở ra cơ hội khám phá lịch sử, ẩm thực và nghề thủ công địa phương. Những câu chuyện ấy giúp du khách hiểu thêm về nơi họ ghé thăm, thay vì chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp.

Trước đây, ẩm thực chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách, sau đó được phát triển thành các tour khám phá món ăn, lớp nấu ăn và lễ hội, trở thành một phần trải nghiệm tại điểm đến.

Sách cũng đang đi theo con đường tương tự, các hoạt động đọc được kết hợp với lưu trú, gặp gỡ tác giả và khám phá văn hóa địa phương. Qua đó, sách giúp ngành du lịch tạo thêm sản phẩm, thu hút khách và mang đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của từng vùng đất.