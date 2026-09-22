Đọc gì trước khi đến Đà Nẵng?

Đà Nẵng không chỉ có biển đẹp hay những điểm check-in nổi tiếng. Đọc sách trước chuyến đi là cách để hiểu vùng đất sâu hơn những gì nhìn thấy trên bản đồ.

Cầu An Hội chật kín du khách khi đêm xuống, phía xa là Chùa Cầu nổi bật giữa dòng người. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Ngọc Trần (TP.HCM) ghi lại trong 12 ngày làm việc tại Hội An (TP Đà Nẵng), từ 17 đến 28/8, ngay trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Ngọc Trần.

Đà Nẵng tiếp tục là một trong những điểm đến sôi động của du lịch Việt Nam. Riêng kỳ nghỉ 2/9, thành phố ước đón hơn 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức hút của Đà Nẵng cũng không còn gói gọn trong những địa danh quen thuộc như biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà hay những cây cầu bắc qua sông Hàn. Không gian du lịch sau sáp nhập mở rộng từ khu vực trung tâm đến Hội An và các vùng phía tây, phía nam thành phố, kéo theo nhiều lớp trải nghiệm về di sản, làng nghề, ẩm thực và đời sống bản địa.

Trước khi đặt chân đến thành phố, du khách có thể tìm thấy trong những trang sách lịch sử của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, dấu ấn Việt - Chăm, những làng nghề, món ăn và đời sống bản địa - những lớp văn hóa không phải lúc nào cũng hiện rõ qua một chuyến tham quan.

Đà Nẵng - thành phố đáng sống nằm trong bộ Đến thăm thành phố em do NXB Trẻ ấn hành năm 2024. Ảnh: NXB Trẻ.

Đến thăm thành phố của em - Đà Nẵng - thành phố đáng sống

Thể loại: Cẩm nang điểm đến minh họa

Nếu cần một cuốn sách ngắn để làm quen với thành phố trước chuyến đi, Đến thăm thành phố của em - Đà Nẵng là lựa chọn dễ tiếp cận.

Sách của tác giả Võ Mai Chi, phần tranh minh họa được thực hiện bởi Epico Studio, Lê Tấn Lộc và Con Mều, được NXB Trẻ xuất bản lần đầu năm 2024. Cuốn sách dài 24 trang, thuộc bộ Đến thăm thành phố của em, đưa độc giả theo chân nhân vật Minh trong một hành trình khám phá Đà Nẵng.

Những hình ảnh quen thuộc của thành phố lần lượt xuất hiện, từ bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, Bà Nà đến những cây cầu bắc qua sông Hàn và voọc chà vá chân nâu. Bên cạnh điểm đến, sách còn giới thiệu phong cảnh, con người, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực địa phương.

Dù hướng đến độc giả nhỏ tuổi, cuốn sách vẫn có thể đóng vai trò như một bản giới thiệu nhanh về thành phố. Những gia đình đi Đà Nẵng cùng trẻ nhỏ cũng có thể dùng sách để các em nhận diện trước những địa danh sẽ gặp trong hành trình.

Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú, do NXB Đà Nẵng ấn hành, bản bìa mềm phát hành tháng 9/2019. Ảnh: Fahasa.

Có 500 năm như thế

Thể loại: Khảo cứu lịch sử - văn hóa

Đằng sau diện mạo của Đà Nẵng và xứ Quảng hôm nay là quá trình giao thoa văn hóa kéo dài hàng trăm năm. Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú phần nào lý giải quá trình này.

Bản tái bản năm 2019 do NXB Đà Nẵng ấn hành. Cuốn sách khảo cứu về bản sắc văn hóa Quảng Nam, tập trung vào mối quan hệ giữa người Việt và người Chăm qua lịch sử di dân, ngôn ngữ và quá trình mở đất về phương Nam.

Tác giả dành nhiều nội dung lần theo những dấu vết Chăm còn hiện diện trong đời sống xứ Quảng. Qua đó, người đọc có thể hiểu rõ hơn cách hai nền văn hóa tiếp xúc, ảnh hưởng lẫn nhau và góp phần tạo nên bản sắc của vùng đất ngày nay.

Những kiến thức này cũng mở thêm một góc nhìn cho hành trình qua Đà Nẵng, Hội An và Mỹ Sơn. Các địa danh, di tích hay dấu vết văn hóa gặp trên đường được đặt vào bối cảnh lịch sử, thay vì chỉ dừng lại ở một điểm tham quan.

Cuốn Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng gồm 6 phần lớn với 1845 trang. Ảnh: Thư viện số Đà Nẵng.

Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng

Thể loại: Địa chí

Gần 2.000 trang của Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng tạo nên một kho tư liệu lớn về vùng đất, bao quát địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Cuốn sách do Thạch Phương và Nguyễn Đình An đồng chủ biên, NXB Khoa học Xã hội xuất bản năm 2010, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu. Sách được chia thành 6 phần lớn, kèm hình ảnh và phụ lục.

Với du khách, phần địa danh là một trong những nội dung đáng chú ý. Nhiều tên đất ở Quảng Nam - Đà Nẵng có nguồn gốc Việt, Chăm hoặc ngôn ngữ của các cộng đồng dân tộc thiểu số, phản ánh những lớp cư dân từng hiện diện trên vùng đất này.

Niên biểu trong sách bắt đầu từ năm 1306, khi hai châu Ô và Lý được nhập vào Đại Việt và kéo dài đến năm 2009. Người đọc nhờ đó có thể lần theo quá trình hình thành vùng đất qua nhiều thế kỷ, thay vì chỉ nhìn Đà Nẵng qua diện mạo của một đô thị du lịch hiện đại.

Đây không phải cuốn sách cần đọc tuần tự từ đầu đến cuối. Giá trị của sách nằm nhiều ở khả năng tra cứu. Một địa danh, vùng đất hay câu chuyện lịch sử bắt gặp trong hành trình đều có thể trở thành điểm bắt đầu để tìm hiểu sâu hơn.

Sương khói quê nhà, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, được NXB Trẻ tái bản năm 2023. Ảnh: Fahasa.

Sương khói quê nhà

Thể loại: Tạp văn

Xứ Quảng trong Sương khói quê nhà không hiện ra bằng những mốc lịch sử hay số liệu, mà qua ký ức tuổi thơ, gia đình và món ăn của Nguyễn Nhật Ánh.

NXB Trẻ xuất bản cuốn sách lần đầu năm 2013, tập hợp 34 bài viết của tác giả. Nhiều trang đưa người đọc trở lại miền quê Quảng Nam, nơi Nguyễn Nhật Ánh sinh ra và lớn lên, với trường cũ, người thân, cây trái và những hương vị quen thuộc.

Trong bài "Bà ơi, bán cho con lon nén!", Nguyễn Nhật Ánh nhắc đến đường bát, khoai lang khô, bánh tổ, dưa gang, củ nén hay món cá chuồn chiên củ nén của mẹ. Ẩm thực không xuất hiện như một danh sách đặc sản, mà gắn với ký ức về gia đình và quê nhà.

Đọc Sương khói quê nhà trước chuyến đi giúp du khách nhìn xứ Quảng gần gũi hơn qua những câu chuyện về gia đình, món ăn và đời sống thường ngày. Những điều bình dị bắt gặp trên đường cũng trở nên thân thuộc và có chiều sâu hơn.

Hội An trong tôi của Trần Hoàng Đức ghi lại phố cổ qua những nét vẽ tay và ghi chép về kiến trúc, ẩm thực cùng đời sống địa phương. Ảnh: Fahasa.

Hội An trong tôi

Thể loại: Artbook - du ký

Nếu Sương khói quê nhà đưa người đọc về xứ Quảng bằng ký ức, Hội An trong tôi lại mở ra phố cổ bằng những nét vẽ.

Cuốn sách của Trần Hoàng Đức, do NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản năm 2018, dày khoảng 70 trang. Tác phẩm được xây dựng như một artbook về Hội An, với các hình ảnh do chính tác giả vẽ tay, kết hợp những ghi chép ngắn về nơi anh đi qua.

Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quảng Đông cùng những mái nhà và góc phố quen thuộc lần lượt xuất hiện trên các trang sách. Hành trình còn đi qua một Hội An của vị giác với mì Quảng, cao lầu, cơm gà Phố Hội và những quán cà phê trong phố cổ.

Điểm thú vị là cuốn sách không cố thay thế một cẩm nang du lịch. Những nét vẽ và ghi chép tạo ra một cách quan sát chậm hơn, chú ý vào kiến trúc, món ăn và những chi tiết nhỏ của phố.

Trong không gian du lịch Đà Nẵng mới, Hội An trở thành một phần khó bỏ qua của hành trình. Đọc Hội An trong tôi trước chuyến đi chẳng khác nào xem trước một cuốn sổ tay bằng tranh, để khi thực sự bước vào phố cổ, du khách có thêm những chi tiết để tìm kiếm và đối chiếu.