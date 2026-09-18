Đi bar đọc sách ở Hà Nội

Giữa những kệ sách ken dày, một số quán bar ở Hà Nội mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp cocktail với không gian đọc và khám phá sách.

Đi bar không phải lúc nào cũng gắn với quầy rượu, tiếng nhạc lớn hay không gian náo nhiệt. Một số quán bar tại Hà Nội lại mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng nhẹ hơn khi chọn sách làm chất liệu tạo nên không gian riêng.

Khách có thể gọi một ly cocktail rồi chọn sách đọc tại chỗ, ngồi giữa căn phòng với hàng nghìn đầu sách, hoặc kéo một cuốn trên kệ để mở ra lối vào bí mật dẫn tới quầy bar. Có nơi dành hẳn không gian cho khách đọc sách, có nơi lại biến những kệ sách thành điểm nhấn đặc biệt của quán.

Library Lounge - La Siesta Classic Hang Thung

Tầng trệt khách sạn La Siesta Classic Hang Thung, 21 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Library Lounge gần với một phòng đọc trong khách sạn. Không gian nằm ngay tầng trệt La Siesta Classic Hang Thung và sở hữu hơn 2.000 cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều quốc gia. Một mảng tường lớn được phủ kín bằng giá sách, kết hợp ghế ngồi và bàn nhỏ, tạo không khí yên tĩnh hơn đáng kể so với bar thông thường.

Khách không nhất thiết phải lưu trú tại khách sạn mới có thể tận hưởng không gian. Ban ngày, nơi đây phù hợp để đọc, làm việc hoặc uống cà phê. Đến chiều tối, lựa chọn mở rộng sang rượu vang, bia và cocktail. Khách sạn hiện áp dụng happy hour 16h-18h hàng ngày cho một số loại house wine, classic cocktail và bia.

Đây cũng là nơi đúng với ý tưởng “uống giữa sách”. Thay vì sử dụng sách như phông nền, Library Lounge khuyến khích khách chọn sách trên kệ và đọc tại chỗ.

Library Lounge không sôi động như những quán bar thông thường. Không gian yên tĩnh và quán đóng cửa khá sớm nên phù hợp hơn với những người muốn nhâm nhi một ly đồ uống bên cuốn sách, nhất là sau một ngày dạo quanh khu phố cổ.

Tender Bar

Số 8 ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Tender Bar là một trong số ít địa chỉ ở Hà Nội kết hợp không gian sách với cocktail bar. Khách có thể tìm một cuốn sách trên những kệ cao gần sát trần, chọn góc ngồi đọc và gọi đồ uống ngay tại quán. Buổi tối, không khí dần chuyển từ một tiệm sách, cà phê yên tĩnh sang điểm hẹn dành cho cocktail, sách và âm nhạc.

Quán mở năm 2021, bắt đầu từ một kho sách được gửi nhờ. Thay vì chỉ dùng sách để trang trí, chủ quán giữ lại và phát triển tầng dưới thành hiệu sách. Nơi này sau đó còn trở thành điểm đặt sách của một số đơn vị xuất bản độc lập.

Không gian sách mang dáng dấp một tiệm sách cũ, với những giá sách ken dày, xen giữa là máy cassette và nhiều món đồ cũ.

Quán phù hợp với những người muốn đi bar nhưng vẫn thích một không gian chậm và ít ồn ào hơn.

Bee'Znees

163 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ở Bee'Znees, những cuốn sách trước hết đóng vai trò đánh lạc hướng.

Tầng dưới được bố trí giống một thư viện nhỏ. Một trong những cuốn sách trên kệ thực chất là chìa khóa. Khi tìm và kéo đúng cuốn, cả tủ sách trở thành cánh cửa, để lộ cầu thang hẹp dẫn khách vào quán bar phía trên.

Cách vào này gắn với concept speakeasy (quán bar ẩn). Không gian lấy cảm hứng từ thời kỳ cấm rượu tại Mỹ những năm 1920, khi các quán rượu hoạt động kín đáo và thường giấu lối vào khỏi người ngoài.

Bên trong, không khí chuyển hẳn sang tông tối, ấm, với lò sưởi, ban công và âm nhạc. Menu có cả cocktail cổ điển lẫn các phiên bản biến tấu.

Những cuốn sách chủ yếu phục vụ câu chuyện về cánh cửa bí mật. Bù lại, trải nghiệm tự tìm đường vào bar khiến Bee'Znees trở thành địa chỉ thú vị với du khách thích yếu tố bất ngờ.

Sphira Cafe, Bar & Bistro

Số 5 Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội.

Sphira nằm trong một căn biệt thự Pháp cổ, với những giá sách được bố trí tại nhiều góc của quán. Sách xuất hiện xen giữa tranh, đồ trang trí và các tác phẩm nghệ thuật, trở thành một phần của không gian thay vì chỉ tập trung trong một khu vực riêng.

Quán kết hợp cà phê, nhà hàng và bar. Nếu ban ngày thiên về cà phê, khi tối xuống, khách có thể chọn cocktail, rượu vang, bia hoặc rượu mạnh và ngồi giữa không gian nhiều sách. Sphira cũng dành một số khu vực cho triển lãm và các hoạt động nghệ thuật.