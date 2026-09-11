Nơi khách quốc tế tìm đọc về Việt Nam

Một cuốn sách có thể mở ra góc nhìn sâu hơn về Việt Nam. Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều hiệu sách là địa chỉ đáng ghé với du khách nước ngoài.

Với du khách nước ngoài muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam trong hoặc sau chuyến đi, sách là một lựa chọn khá dễ tiếp cận. Tại Hà Nội và TP.HCM, một số hiệu sách có các đầu sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc song ngữ về văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống Việt Nam.

Từ những hiệu sách chuyên ngoại văn đến các nhà sách lớn, du khách có thể tìm thấy tác phẩm của nhà văn Việt đã được dịch, sách lịch sử, sách ảnh, artbook hay cookbook về Việt Nam. Tri thức - Znews gợi ý 6 địa chỉ đáng tham khảo tại Hà Nội và TP.HCM.

Bookworm Hanoi

Địa chỉ: 44 Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội

44 Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội Loại sách nổi bật: Sách tiếng Anh mới và cũ; văn học Việt Nam bản dịch; sách về lịch sử, văn hóa, đời sống; sách ảnh và ẩm thực Việt Nam.

Sách tiếng Anh mới và cũ; văn học Việt Nam bản dịch; sách về lịch sử, văn hóa, đời sống; sách ảnh và ẩm thực Việt Nam. Giờ mở cửa: 9h-19h hàng ngày.

Bookworm là một trong những địa chỉ phù hợp với du khách nước ngoài muốn tìm sách về Việt Nam bằng tiếng Anh tại Hà Nội. Hiệu sách mở từ năm 2001 và hiện có hơn 20.000 cuốn, gồm cả sách mới và sách đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, Bookworm dành riêng một phòng cho các đầu sách về Việt Nam. Du khách có thể tìm văn học Việt Nam bản dịch, sách về lịch sử, văn hóa, đời sống, nhiếp ảnh và ẩm thực.

Điểm cộng của Bookworm là kho sách tiếng Anh khá lớn, nhiều thể loại và có cả sách cũ để lựa chọn. Không gian yên tĩnh, có quán cà phê nhỏ và một số sản phẩm như postcard, poster hay sổ tay. Tuy nhiên, cửa hàng không quá rộng, một số khu khá chật và giá sách cũ không phải lúc nào cũng thấp hơn nhiều so với sách mới.

The Travellers' Bookshop

Địa chỉ: 31 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

31 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Loại sách nổi bật: Sách tiếng Anh, tiếng Pháp; tác giả Việt Nam; lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và ẩm thực Việt Nam; sách mới và sách cũ.

The Travellers' Bookshop là hiệu sách độc lập nằm trong khu phố cổ Hà Nội, tệp khách chủ yếu là độc giả quốc tế. Cửa hàng chuyên sách tiếng Anh và tiếng Pháp, gồm cả sách mới, sách cũ.

Kho sách khá rộng, từ văn học, lịch sử đến nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo và khoa học. Riêng với Việt Nam, cửa hàng có hai nhóm riêng là Vietnamese Authors và Books on Vietnam.

Du khách có thể tìm nhiều tác phẩm Việt Nam đã được dịch như The Sorrow of War của Bảo Ninh, Dumb Luck của Vũ Trọng Phụng, Kieu của Nguyễn Du...

Ngoài văn học, cửa hàng còn có sách về lịch sử, gốm, Huế, Hà Nội, triều Nguyễn và các dân tộc ở Việt Nam. Mảng ẩm thực cũng khá đa dạng, với những đầu sách như Vietnamese Street Food, Hanoi Street Food, Banh Mi, Simply Pho hay Hanoi Cuisine.

Nhờ vậy, đây là địa chỉ phù hợp với du khách muốn tìm một cuốn sách về Việt Nam bằng ngoại ngữ, từ văn học đến lịch sử, văn hóa và ẩm thực.

Gác Xép Bookstore

Địa chỉ: 81/21 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

81/21 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Loại sách nổi bật: Sách ngoại văn, đặc biệt sách tiếng Anh cũ; văn học, lịch sử, chính trị, khoa học xã hội và sách nghiên cứu về Việt Nam.

Gác Xép phù hợp với nhóm khách thích tìm sách cũ hoặc những đầu sách tiếng Anh khó gặp tại các nhà sách thông thường. Nhà sách ngoại văn hiện có hơn 2.000 tựa, tập trung nhiều vào sách tiếng Anh đã qua sử dụng. Cửa hàng cũng nhận đặt sách từ nước ngoài theo yêu cầu.

Kho sách có nhiều đầu sách về lịch sử và xã hội Việt Nam bằng tiếng Anh. Bên cạnh các công trình nghiên cứu, cửa hàng cũng từng có Vietnam: A Traveler's Literary Companion, tuyển tập văn chương giúp độc giả tiếp cận Việt Nam qua nhiều lát cắt đời sống và văn hóa.

Do phần lớn là sách ngoại văn và sách cũ, đầu sách cụ thể có thể hết hoặc thay đổi theo thời điểm.

Nhà sách Nguyễn Huệ - FAHASA

Địa chỉ: 40 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

40 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM Loại sách nổi bật: Sách Việt Nam và ngoại văn; văn học, lịch sử - địa lý, văn hóa, sách thiếu nhi và các ấn phẩm bằng tiếng Anh.

Sách Việt Nam và ngoại văn; văn học, lịch sử - địa lý, văn hóa, sách thiếu nhi và các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Giờ mở cửa: 8h-22h.

Nằm ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà sách Nguyễn Huệ ra đời từ năm 1976, tiền thân là Văn phòng Quốc doanh Phát hành sách TP.HCM. Đến đầu những năm 1980, chính thức được xây dựng trở thành Nhà sách Nguyễn Huệ và hoạt động đến nay.

Nhà sách Nguyễn Huệ không chỉ là một điểm đến văn hóa quen thuộc mà còn là biểu tượng lâu đời của FAHASA, nơi có riêng mảng sách ngoại văn với nhiều thể loại. Du khách có thể tìm các đầu sách tiếng Anh về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, trong đó có những ấn phẩm như The Illustrated History of Vietnam.

Sách về Việt Nam không phải mảng chuyên biệt tại đây như ở một số hiệu sách ngoại văn độc lập. Tuy vậy, nguồn sách khá rộng và vị trí ngay trung tâm vẫn giúp Nhà sách Nguyễn Huệ trở thành một điểm dễ ghé trong hành trình.

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP.HCM

đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP.HCM Loại sách nổi bật: Văn học, lịch sử, văn hóa, sách thiếu nhi, sách của các nhà xuất bản Việt Nam; sách ngoại văn và song ngữ tùy từng gian hàng.

Khác với những địa chỉ còn lại, Đường sách TP.HCM không phải một hiệu sách đơn lẻ mà tập hợp nhiều nhà xuất bản và đơn vị phát hành trên cùng một tuyến phố.

Đường sách chính thức khai trương ngày 9/1/2016 trên đường Nguyễn Văn Bình. Không gian này nằm giữa cụm điểm tham quan quen thuộc của khu trung tâm, tiếp giáp Công xã Paris, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và đường Hai Bà Trưng.

Khi đi vào hoạt động, tuyến phố quy tụ gần 20 đơn vị xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành cùng những người sưu tập sách cũ, quý hiếm.

Đến năm 2026, Đường sách tròn 10 năm hoạt động và tiếp tục là một không gian văn hóa đọc của thành phố. Lợi thế với khách nước ngoài là có thể tìm sách từ nhiều đơn vị trong một lần ghé.

Nguồn ngoại văn không đồng đều giữa các gian hàng, nhưng du khách có thể tìm các bản tiếng Anh, sách song ngữ hoặc ấn phẩm về lịch sử, văn hóa và TP.HCM. Bản thân Đường sách cũng ngày càng hướng tới khách du lịch. Đầu năm 2026, các chương trình văn hóa ban đêm tại đây ghi nhận sự tham gia của khách nước ngoài.

Nhà sách Phương Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tầng 4, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Loại sách nổi bật: Sách Việt Nam và ngoại văn; văn học tiếng Anh, sách thiếu nhi, sách quốc tế và một số tác phẩm Việt Nam bằng tiếng Anh.

Sách Việt Nam và ngoại văn; văn học tiếng Anh, sách thiếu nhi, sách quốc tế và một số tác phẩm Việt Nam bằng tiếng Anh. Giờ mở cửa: từ 9h30.

Nhà sách Phương Nam tại Saigon Centre là một lựa chọn khác cho khách nước ngoài nhờ nằm ngay khu mua sắm trung tâm.

Phương Nam có lịch sử hơn 40 năm, trong đó ngoại văn là một trong những mảng kinh doanh đáng chú ý.

Hệ thống phân phối nhiều sách tiếng Anh từ các nhà xuất bản quốc tế lớn như Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan và Simon & Schuster.

Du khách nước ngoài cũng có thể tìm một số đầu sách về Việt Nam bằng tiếng Anh. Chẳng hạn, Phương Nam hiện có Last Night I Dreamed of Peace, bản tiếng Anh từ nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, hay Beloved Oxford của Dương Thụy.

Sách về Việt Nam không phải mảng chuyên biệt tại đây. Điểm mạnh của nhà sách là nguồn ngoại văn khá rộng và vị trí ngay Saigon Centre, thuận tiện kết hợp với lịch trình tham quan, mua sắm ở khu trung tâm TP.HCM.