Bên trong đế chế ngân hàng quyền lực nhất nước Mỹ

Trong hơn 150 năm, gia tộc Morgan đã nắm giữ quyền lực tài chính có ảnh hưởng sâu rộng đến Phố Wall, các tập đoàn công nghiệp và nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong lịch sử tài chính Mỹ, gia tộc Morgan là một trong những cái tên gắn liền với sự hình thành và phát triển của Phố Wall. Từ một doanh nghiệp ngân hàng có nguồn gốc tại London vào thế kỷ XIX, gia tộc này từng bước xây dựng mạng lưới tài chính xuyên Đại Tây Dương, tham gia thu xếp vốn cho những tập đoàn công nghiệp lớn nhất nước Mỹ và có ảnh hưởng đến nhiều quyết định kinh tế mang tầm quốc gia.

Đằng sau cái tên J.P. Morgan quen thuộc là câu chuyện của nhiều thế hệ doanh nhân và người làm ngân hàng, với những tham vọng, thương vụ bạc tỷ, mối quan hệ quyền lực và cả những biến động làm thay đổi diện mạo ngành tài chính.

Hơn 150 năm hình thành một đế chế ngân hàng

Cuốn sách Gia tộc Morgan của nhà báo, nhà sử học Ron Chernow đưa độc giả trở lại hành trình hơn 150 năm của đế chế ngân hàng này, từ những ngày đầu hình thành năm 1838 đến cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1987.

Với dung lượng hơn 1.000 trang, tác phẩm không chỉ kể về những nhân vật đứng sau một đế chế tài chính, mà còn phác họa bức tranh rộng lớn về quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản Mỹ, sự trỗi dậy của Phố Wall và quyền lực ngày càng lớn của các định chế ngân hàng.

Câu chuyện của gia tộc Morgan bắt đầu vào năm 1838, khi doanh nhân người Mỹ George Peabody thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại London. Trong bối cảnh thương mại xuyên Đại Tây Dương phát triển, Peabody từng bước xây dựng mạng lưới quan hệ với giới kinh doanh và tài chính Anh, đồng thời đóng vai trò kết nối nguồn vốn giữa châu Âu và Mỹ.

Cuốn sách Gia tộc Morgan của nhà báo, nhà sử học Ron Chernow. Ảnh: Alphabooks.

Sau đó, Junius Spencer Morgan gia nhập và trở thành đối tác của Peabody. Đến năm 1864, ông tiếp quản hoạt động kinh doanh, đổi tên thành J.S. Morgan & Co. Đây là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển của một mạng lưới ngân hàng gia đình có ảnh hưởng lớn ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Thế hệ tiếp theo, John Pierpont Morgan, thường được biết đến với tên gọi J.P. Morgan, mới là người đưa tên tuổi gia đình trở thành biểu tượng của quyền lực tài chính Mỹ.

Sinh năm 1837, J.P. Morgan được đào tạo về tài chính tại châu Âu trước khi tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Năm 1871, ông hợp tác với Anthony Drexel thành lập Drexel, Morgan & Co. tại New York, tiền thân của J.P. Morgan & Co. sau này.

Khác với hoạt động ngân hàng thương mại truyền thống, tổ chức này tập trung nhiều vào ngân hàng đầu tư, từ thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán đến tư vấn và tổ chức các thương vụ hợp nhất doanh nghiệp.

Trong giai đoạn nước Mỹ tăng tốc công nghiệp hóa, nhu cầu vốn khổng lồ cho đường sắt, thép, điện và các ngành sản xuất đã tạo ra cơ hội lớn cho ngân hàng đầu tư. Morgan nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm kết nối dòng vốn quan trọng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư và mở rộng hoạt động.

Từ đó, gia tộc Morgan không chỉ xây dựng một ngân hàng lớn mà còn tạo ra mạng lưới quan hệ rộng khắp với các tập đoàn công nghiệp, giới tài phiệt và những nhân vật có ảnh hưởng trong chính trường Mỹ.

Thương vụ đưa Morgan trở thành biểu tượng Phố Wall

Một trong những dấu ấn lớn nhất của J.P. Morgan là vai trò trong quá trình tái cấu trúc ngành công nghiệp Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Năm 1901, Morgan đứng sau thương vụ hợp nhất Carnegie Steel của Andrew Carnegie với nhiều doanh nghiệp thép khác để thành lập U.S. Steel. Với giá trị giao dịch khoảng 1,4 tỷ USD theo mặt bằng tiền tệ thời điểm đó, đây là một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ lúc bấy giờ.

Morgan cũng có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực đường sắt, một ngành đóng vai trò quan trọng đối với quá trình mở rộng kinh tế Mỹ. Thông qua hoạt động cấp vốn và tái cấu trúc, ngân hàng tham gia xử lý tình trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát, nợ nần và những khó khăn tài chính của nhiều doanh nghiệp đường sắt.

Nếu các thương vụ hợp nhất doanh nghiệp cho thấy quyền lực kinh tế của Morgan, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1907 lại chứng minh ảnh hưởng đặc biệt của gia tộc này đối với hệ thống ngân hàng Mỹ.

Thời điểm đó, nước Mỹ chưa có ngân hàng trung ương là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như hiện nay. Khi niềm tin vào hệ thống tài chính suy giảm, tình trạng rút tiền hàng loạt và thiếu thanh khoản lan rộng, nhiều ngân hàng và công ty tín thác đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Trong bối cảnh đó, J.P. Morgan trở thành nhân vật trung tâm trong nỗ lực ổn định thị trường. Ông triệu tập các chủ ngân hàng, yêu cầu những tổ chức tài chính lớn phối hợp và thu xếp nguồn vốn hỗ trợ các định chế gặp khó khăn.

Morgan thậm chí trực tiếp tham gia các cuộc họp kéo dài nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Những quyết định của ông cùng các ngân hàng phối hợp đã góp phần ngăn chặn tình trạng đổ vỡ lan rộng.

Những tranh luận sau khủng hoảng năm 1907 trở thành một trong những cơ sở quan trọng thúc đẩy cải cách hệ thống tiền tệ Mỹ. Năm 1913, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong cơ chế điều hành và giám sát hệ thống tài chính nước này.

Gia tộc nắm mạng lưới các định chế tài chính toàn cầu

J.P. Morgan qua đời năm 1913, nhưng đế chế ngân hàng không dừng lại cùng người sáng lập. Con trai ông, John Pierpont Morgan Jr., tiếp tục kế thừa vị trí lãnh đạo và đưa tổ chức bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh tài chính ngày càng thay đổi. Năm 1933, Đạo luật Glass-Steagall được ban hành, thiết lập sự phân tách giữa hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Quy định này tạo ra bước ngoặt lớn đối với những tổ chức có mô hình kinh doanh đa dạng như Morgan.

Năm 1935, sau khi phải tách hoạt động ngân hàng đầu tư khỏi J.P. Morgan & Co., Henry S. Morgan và Harold Stanley thành lập Morgan Stanley, tập trung vào lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng đầu tư.

Trong khi đó, J.P. Morgan & Co. tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Hai định chế mang tên Morgan từ đây phát triển theo những hướng riêng.

Những thập niên tiếp theo tiếp tục chứng kiến sự chuyển dịch quyền lực trên Phố Wall. Các ngân hàng đầu tư mở rộng hoạt động, thị trường chứng khoán phát triển và những quy định tài chính liên tục được điều chỉnh. Quyền lực vốn từng tập trung trong tay một số gia tộc ngân hàng cũng đã dần chuyển sang các định chế tài chính có cấu trúc tổ chức phức tạp hơn.