AI chiếm một nửa đề cử giải sách kinh doanh của Financial Times

Ba trong 6 cuốn vào danh sách rút gọn giải Sách kinh doanh của Financial Times năm 2026 tập trung vào AI, từ cuộc đua siêu trí tuệ đến ứng dụng trong chiến tranh.

Financial Times (FT), nhật báo tài chính của Anh, vừa công bố danh sách rút gọn gồm 6 cuốn sách cho giải Business Book of the Year Award 2026, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tác phẩm giúp độc giả hiểu những vấn đề quan trọng của kinh doanh và kinh tế toàn cầu.

Trong số 6 tác phẩm, 3 cuốn tập trung trực tiếp vào trí tuệ nhân tạo (AI), gồm cuộc đua phát triển siêu trí tuệ, việc sử dụng AI trong chiến tranh và vai trò của các mô hình dự báo. Ba cuốn còn lại khai thác cuộc khủng hoảng tài chính, ngành dược phẩm và những hệ lụy của hoạt động khai thác dầu khí.

Giải thưởng được tổ chức với sự đồng hành của Standard Chartered, ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Anh. Tác giả chiến thắng sẽ nhận 30.000 bảng Anh, trong khi mỗi tác giả lọt vào danh sách rút gọn nhận 10.000 bảng. Kết quả dự kiến được công bố ngày 2/12.

Từ cuộc đua siêu trí tuệ đến AI trong chiến tranh

Một trong những cuốn sách được chú ý là The Infinity Machine: Demis Hassabis, DeepMind, and the Quest for Superintelligence của Sebastian Mallaby. Tác phẩm kể về Demis Hassabis, đồng sáng lập DeepMind, và hành trình phát triển công nghệ AI của công ty trước khi trở thành một phần quan trọng trong chiến lược AI của Google.

Cuốn sách đi sâu vào cuộc đua phát triển các hệ thống AI ngày càng mạnh, đồng thời đặt câu chuyện của DeepMind trong bối cảnh cạnh tranh giữa những doanh nghiệp công nghệ lớn. Mallaby từng đoạt giải Sách kinh doanh của năm của FT năm 2016 với The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan.

Một góc tiếp cận khác về AI xuất hiện trong Project Maven: A Marine Colonel, His Team, and the Dawn of AI Warfare của Katrina Manson. Cuốn sách tìm hiểu chương trình Project Maven của quân đội Mỹ, nơi AI được sử dụng để phân tích dữ liệu hình ảnh và hỗ trợ xác định mục tiêu quân sự.

Tác phẩm đặt ra những câu hỏi về việc đưa công nghệ AI vào hoạt động quốc phòng, từ năng lực xử lý dữ liệu đến vai trò của con người trong các quyết định có hậu quả thực tế. Thay vì chỉ xem AI là công cụ tăng năng suất, câu chuyện cho thấy công nghệ này còn đang làm thay đổi cách các tổ chức quân sự vận hành.

Trong khi đó, Prophecy: Prediction, Power, and the Fight for the Future, from Ancient Oracles to AI của Carissa Véliz mở rộng chủ đề sang lịch sử của hoạt động dự báo. Tác giả xem xét cách con người sử dụng những lời tiên đoán và mô hình dự báo để đưa ra quyết định, từ thời cổ đại đến kỷ nguyên AI.

Kinh tế truyền thống vẫn chiếm vị trí quan trọng

Ba cuốn còn lại cho thấy những vấn đề kinh tế truyền thống vẫn chiếm vị trí quan trọng trong các tác phẩm kinh doanh được đánh giá cao.

6 cuốn thuộc danh sách rút gọn giải Sách kinh doanh của Financial Times năm 2026. Ảnh: Financial Times.

1873 của Liaquat Ahamed nghiên cứu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1873 và những hệ quả kinh tế kéo dài sau đó. Tác phẩm đặt các biến động tài chính trong bối cảnh lịch sử rộng hơn, từ đó gợi mở cách nhìn về những bất ổn kinh tế hiện đại. Ahamed từng giành giải Sách kinh doanh của năm của FT năm 2010 với Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World, cuốn sách về các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trước cuộc Đại suy thoái.

Ở lĩnh vực y tế, Off the Scales của Aimee Donnellan tìm hiểu sự phát triển và tác động của các loại thuốc giảm cân như Ozempic. Sự phổ biến của nhóm thuốc này đã mở ra một thị trường lớn cho ngành dược phẩm, đồng thời tạo ra những câu hỏi về lợi ích kinh tế, khả năng tiếp cận điều trị và ảnh hưởng lâu dài tới xã hội.

Cuốn cuối cùng, Blood Will Flow: The Murderous Business of Oil and Gas của Alex Perry, điều tra những hệ lụy bạo lực gắn với hoạt động khai thác dầu khí. Tác phẩm đặt ngành năng lượng trong mối quan hệ với quyền lực, lợi ích kinh tế và những tổn thất mà các cộng đồng địa phương phải gánh chịu.