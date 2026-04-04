Bất ngờ địa phương tăng trưởng cao nhất Việt Nam quý I, lên tới 12,4%

Trong quý I, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số. Đáng chú ý, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu với mức tăng tới 12,42%.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý I. Ảnh: VGP.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương diễn ra ngày 4/4, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày báo cáo kết quả kinh tế tháng 3 và quý I năm nay.

Theo đó, Bộ trưởng Thắng cho biết kinh tế Việt Nam trong quý I/2026 tiếp tục xu hướng phát triển tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết lĩnh vực, trong đó có những ngành, lĩnh vực tăng trưởng bứt phá và có nhiều địa phương là điểm sáng.

Theo đó, GDP quý I tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ (quý I/2025 tăng 7,07%). Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực với nông nghiệp duy trì ổn định và phát triển (+3,58%); công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt, phát huy vai trò động lực (+8,92%); dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá (+8,18%); khách quốc tế đạt hơn 6,7 triệu lượt người (+12%).

Đặc biệt, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số là Hà Tĩnh (+12,42%), Ninh Bình (+11,63%), Hải Phòng (+11,21%), và Hưng Yên (+10,43%).

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 3 đạt 51,2 điểm, mặc dù giảm so với mức 54,3 điểm tháng 2; nhưng thể hiện xu hướng mở rộng 9 tháng liên tiếp, từ tháng 07/2025.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý I tăng 3,51%; đặc biệt nguồn cung và giá xăng dầu được đảm bảo trong tình hình rất khó khăn do xung đột kéo dài. Thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm ước đạt 829.400 tỷ đồng , bằng 32,8% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 43.600 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt gần 249,5 tỷ USD , tăng khoảng 23%; trong đó nước ta nhập siêu 3,64 tỷ USD giai đoạn này, chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 118,84 tỷ USD , chiếm gần 94% kim ngạch nhập khẩu.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 10,7%. Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng ước đạt 11% kế hoạch (tăng 1,2% về tỷ lệ và tăng 30.000 tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD (+43%), vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỷ USD (+9%), cao nhất kể từ quý I/2021.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong quý I, có 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32% so với cùng kỳ và cao hơn số rút lui khỏi thị trường là 91.800 doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế hiện đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) dự báo Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.