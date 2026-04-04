Thông báo quan trọng từ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam

BSR vừa cho biết đã nâng công suất phân xưởng KTU tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 145% sau khi vận hành ổn định ở mức 144%, mục tiêu là nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu bay tăng mạnh và tối ưu hiệu suất hệ thống.

BSR đã chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa vận hành, ưu tiên sản xuất tối đa nhiên liệu bay Jet A-1. Ảnh: Diệp Anh.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa cập nhật tình hình sản xuất nhiên liệu bay Jet A-1 phục vụ ngành hàng không dân dụng, trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang gia tăng.

Hiện nay, BSR đang vận hành toàn nhà máy ở mức công suất quy đổi khoảng 123,5%, với nhiều phân xưởng được nâng tải so với thiết kế nhằm gia tăng sản lượng các sản phẩm chủ lực như xăng RON 95, dầu DO và nhiên liệu bay Jet A-1.

Trong đó, phân xưởng KTU (Kerosene Treating Unit) - phân xưởng xử lý dầu hỏa để sản xuất nhiên liệu bay Jet A-1 đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hàng không đang tăng mạnh.

Cụ thể, vào ngày 1/4, Ban giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã họp cùng các ban chuyên môn và chuyên gia để đánh giá phương án tiếp tục nâng công suất phân xưởng này.

Theo báo cáo, phân xưởng KTU đã được nâng dần và vận hành ổn định ở mức 144% từ 11h ngày 30/3. Trước đó, trong năm 2025, phân xưởng này duy trì công suất trung bình khoảng 140%, sản xuất hơn 509.000 tấn sản phẩm, đáp ứng trên 30% nhu cầu nhiên liệu bay trong nước.

Việc duy trì ổn định ở mức 144% được đánh giá là một bước tiến quan trọng, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tối ưu hóa vận hành và sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng. Trên nền tảng đó, nhà máy thống nhất kế hoạch nâng công suất lên 145% - bước tiếp theo trong lộ trình tối ưu hóa, nhằm tận dụng tối đa năng lực thiết bị và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiên liệu bay trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.

Phân xưởng KTU của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang hoạt động ở công suất cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: BSR.

Tại cuộc họp, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Cao Tuấn Sĩ cho biết việc vận hành phân xưởng KTU ở mức 144% từ ngày 30/3 đã chứng minh khả năng làm chủ công nghệ và tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, khi nâng lên 145% từ 16h ngày 1/4, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ hơn các thông số vận hành, đảm bảo tuyệt đối an toàn và ổn định thiết bị.

Việc chủ động nâng công suất KTU được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu bay, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trong việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, vận hành thương mại từ năm 2009 với vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD . Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, nhà máy hiện đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu xăng dầu trong nước. Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, nhà máy thường xuyên vận hành vượt công suất thiết kế, đạt mức 120-125% trong giai đoạn 2025-2026.