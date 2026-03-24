Bộ Công Thương thông tin về 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn

Theo cập nhật từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 24/3, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm.

Cụ thể, sản lượng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, trong khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đủ nguyên liệu duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Bộ Công Thương cho hay xung đột quân sự tại Trung Đông từ ngày 28/2 tiếp tục leo thang, tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”, khi khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m3 khí đốt bị gián đoạn.

"Cú sốc" năng lượng quy mô lớn này không chỉ đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD /thùng mà còn lan rộng tác động tới lạm phát, chi phí nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu chịu áp lực kép khi nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, đồng thời hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do các quốc gia trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng dầu. Đáng chú ý, nguồn cung đầu vào của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ trong nước - bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động. Các biện pháp này nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

Về giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết mức tăng giá trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới một phần nhờ sử dụng Quỹ bình ổn giá. Hiện giá xăng RON 95-III và dầu diesel tăng lần lượt 37% và 45%, trong khi mức tăng tương ứng của giá thế giới lên tới 63% và 72%.

So với khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới.