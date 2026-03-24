Bộ Công Thương thông tin về 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn

  • Thứ ba, 24/3/2026 21:47 (GMT+7)
Sản lượng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, còn Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Theo cập nhật từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 24/3, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm.

Cụ thể, sản lượng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, trong khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đủ nguyên liệu duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Bộ Công Thương cho hay xung đột quân sự tại Trung Đông từ ngày 28/2 tiếp tục leo thang, tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”, khi khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m3 khí đốt bị gián đoạn.

"Cú sốc" năng lượng quy mô lớn này không chỉ đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng mà còn lan rộng tác động tới lạm phát, chi phí nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu chịu áp lực kép khi nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, đồng thời hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do các quốc gia trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng dầu. Đáng chú ý, nguồn cung đầu vào của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ trong nước - bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động. Các biện pháp này nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

Về giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết mức tăng giá trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới một phần nhờ sử dụng Quỹ bình ổn giá. Hiện giá xăng RON 95-III và dầu diesel tăng lần lượt 37% và 45%, trong khi mức tăng tương ứng của giá thế giới lên tới 63% và 72%.

So với khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới.

Thủ tướng khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng, xe điện

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

22:08 21/3/2026

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

6 giờ trước

Tiết kiệm xăng dầu: Khuyến khích làm việc trực tuyến

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng cần có những biện pháp khuyến khích để làm sao tiết kiệm xăng dầu lớn nhất. Thậm chí, những chỗ nào có thể làm việc trực tuyến được thì nên cho làm việc trực tuyến.

17:20 22/3/2026

Thủy Tiên

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá vàng tăng hơn 4 triệu đồng một ngày

3 giờ trước 19:52 24/3/2026

0

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng ghi nhận mức tăng hơn 4 triệu đồng, kéo giá bán lên vùng trên 170 triệu đồng/lượng.

