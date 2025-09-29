Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão tác động đất liền rất lâu sau khi đổ bộ, mưa to gió lớn kéo dài

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đến 7h sáng nay (29/9), sau hơn 12 tiếng gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, tâm bão Bualoi vẫn đang ở đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong sáng nay (29/9), bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Đến 16h cùng ngày, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn dưới cấp 6.

Vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) trên đất liền lúc 7h sáng 29/9. Hoàn lưu bão còn gây mưa lớn cho miền Bắc, Thanh Hoá - Quảng Trị đến ngày 30/9. Ảnh: NCHMF.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lúc 5h, sau hơn 7 giờ quần thảo ở Nghệ An - Hà Tĩnh, bão chưa có dấu hiệu suy yếu. Người dân tại khu vực tâm bão trải qua một đêm trắng giữa tiếng gió rít liên hồi, mưa trút như trút nước.

Cây xanh gãy đổ la liệt, mái tôn bay tứ tung, nhiều nhà dân bị tốc mái, tường sập, cửa kính vỡ vụn. Hệ thống điện ở một số khu vực bị gián đoạn. So với bão số 5 vừa qua, bão Bualoi được đánh giá có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, lâu hơn.

Bao so 10 Bualoi anh 1Bao so 10 Bualoi anh 2Bao so 10 Bualoi anh 3Bao so 10 Bualoi anh 4

Hình ảnh gió bão tàn phá, gây thiệt hại tại phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 7h sáng 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 tới 4 m, biển động mạnh.

Cũng trong sáng nay, ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5 m. Nguy cơ ngập nơi khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn.

Đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 có nơi trên 200 mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2 mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8 mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6 mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8 mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên ngày và đêm 29/9, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9.

Với tốc độ di chuyển quá nhanh (có lúc nhanh hơn gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm nay với sức gió mạnh nhất ghi nhận được trên đất liền cấp 11, giật cấp 14.

Ngư dân bám trụ phao tiêu suốt 6 giờ trên biển Quảng Trị Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.

Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) mất điện diện rộng. Một showroom ôtô đã thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành bức tường kiên cố để bảo vệ cơ sở kinh doanh.

10 giờ trước

Cá voi ‘khủng’ dài 10 m dạt vào đặc khu Lý Sơn giữa bão số 10

Giữa sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi “khủng” dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.

12 giờ trước

Bão số 10 nguy hiểm hơn, quần thảo ven biển Bắc Trung Bộ

Bão số 10 giữ sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm lại khi áp sát ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi đất liền đã ghi nhận mưa to, gió lớn.

16 giờ trước

Châu Sa - Việt Linh

Bão số 10 Bualoi Nghệ An Hà Tĩnh Bão Việt Linh Bão số 10 Bão Bualoi đổ bộ

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

    Đọc tiếp

    12 nguoi o Quang Tri mat tich trong bao so 10 hinh anh

    12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

    6 phút trước 09:21 29/9/2025

    0

    Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý