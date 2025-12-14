Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bao giờ 28 máy bay 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ hoạt động trở lại?

  • Chủ nhật, 14/12/2025 19:07 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Khi mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, các hãng hàng không Việt lại đối mặt tình trạng thiếu hụt máy bay do 28 chiếc phải "đắp chiếu" vì thiếu động cơ.

Trước thực trạng trên, các hãng hàng không Việt đã phải chọn phương án nhập hoặc thuê thêm hàng loạt máy bay mới với chi phí đắt đỏ. Nhiều ý kiến dự báo nếu mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi thì nhiều chiếc trong số đó có thể khai thác từ giữa năm 2026.

Đại diện của một hãng hàng không cho biết việc 28 máy bay không thể hoạt động do thiếu động cơ đã diễn ra cách đây từ vài năm trước.

may bay anh 1

Nhiều máy bay trên toàn cầu phải triệu hồi để kiểm tra động cơ. Ảnh minh họa: Reuters.

"Từ trước 2024, hàng nghìn máy bay của các hãng hãng không trên thế giới đã phải sửa chữa động cơ và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất Pratt & Whitney để đưa máy bay đi sửa chữa theo đúng quy định và đã sửa được một số chiếc.

Sang năm 2025, do các hãng bay trên thế giới vẫn phải nâng cấp, sửa chữa máy bay nên phải chờ đến lượt. Hiện các hãng nội địa còn 28 máy bay chưa hoạt động được, chúng tôi vẫn phải chủ động các phương án thuê máy bay bù vào số này, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là phục vụ cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Có thể 28 máy bay còn lại sẽ được hoàn thành sửa chữa và đưa vào khai thác từ giữa năm 2026", vị này nói.

Trước đó, cuối năm 2023, nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney xác nhận có hơn 1.000 động cơ PW1100G gặp lỗi sản xuất, cần phải thu hồi để sửa chữa. Loại động cơ này được trang bị phổ biến trên dòng máy bay A320Neo và A321Neo.

Tại Việt Nam, có 44 máy bay Airbus A321Neo của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng (Vietnam Airlines 20 chiếc, Vietjet 24 chiếc).

Tính đến ngày 15/12/2025, toàn ngành còn 28 máy bay phải "đắp chiếu" dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Số máy bay nằm sân bao gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và 1 A320ceo. Con số này đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024 nhưng tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Gốc rễ của khủng hoảng nằm ở lỗi kim loại bột hiếm gặp trong động cơ GTF - có thể gây nứt linh kiện. Vấn đề buộc Pratt & Whitney phải triệu hồi và kiểm tra động cơ trên các máy bay. Dự kiến kế hoạch này kéo dài cho đến năm 2026, khiến hàng loạt máy bay phải "đắp chiếu", không thể hoạt động.

Để ứng phó với sự thiếu hụt này, thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam liên tiếp phải mua hoặc thuê thêm máy bay.

Mới đây nhất, ngày 13/12, Bamboo Airways đón máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 với mục đích tăng cường trước thềm cao điểm cuối năm.

Vietjet Air trong vòng 1 tháng qua cũng đã đón 22 máy bay mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong mùa Tết 2026. "Đây là một đợt tăng cường đội tàu bay lớn nhất từ trước đến nay với 22 tàu bay A321neo ACF, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế", Vietjet cho biết.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ đưa vào khai thác 9 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan, 7 tàu Airbus thế hệ mới cho đội bay Vietjet Việt Nam, 4 tàu bay thuê ướt phục vụ cao điểm và 2 tàu COMAC tiếp tục khai thác đường bay Côn Đảo.

28 máy bay thương mại Việt Nam phải dừng khai thác

Tính đến giữa tháng 12, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 28 tàu bay thương mại phải dừng khai thác do thiếu động cơ, tương đương hơn 13% đội tàu bay đang khai thác.

29:1749 hôm qua

Hàng chục máy bay A320 của Airbus gặp sự cố mới

Airbus đã phát hiện vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất liên quan đến các tấm thân máy bay của hàng chục chiếc máy bay thuộc dòng A320.

05:39 2/12/2025

Vietnam Airlines 'bắt tay' 4P's bán pizza trên máy bay

Vietnam Airlines bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM, với hai lựa chọn Margherita và 4 Cheese.

11:35 1/12/2025

Đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam đạt 262 chiếc, gồm 235 máy bay cánh bằng và 27 trực thăng, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó, 213 máy bay phục vụ khai thác hàng không thương mại và 49 chiếc thuộc hàng không chung.

https://vtcnews.vn/bao-gio-28-may-bay-dang-dap-chieu-vi-thieu-dong-co-co-the-hoat-dong-tro-lai-ar992881.html

Phạm Hồng Duy/ VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

máy bay Vietjet Air Bamboo Airways Boeing Airbus Pratt & Whitney Airbus A321Neo Vietnam Airlines Vietjet

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

Đọc tiếp

Nha dau tu lac quan ve gia vang the gioi tuan toi hinh anh

Nhà đầu tư lạc quan về giá vàng thế giới tuần tới

35 phút trước 18:42 14/12/2025

0

Sau khi củng cố nền giá vững chắc quanh 4.200 USD/ounce, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi quyết định hạ lãi suất của Fed. Yếu tố này càng làm nhà đầu tư lạc quan về giá vàng tuần tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý