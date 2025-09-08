Bàn thắng của Tây Ban Nha sau 25 đường chuyền, 75 giây kiểm soát bóng

Tây Ban Nha trình diễn pha tấn công hoàn hảo với 25 đường chuyền, 66 lần chạm bóng và 75 giây kiểm soát bóng liên tục để sút tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ.

11 cầu thủ Tây Ban Nha cùng tạo nên bàn thắng Sáng 8/9, 11 cầu thủ Tây Ban Nha cùng chạm bóng ở bàn thắng thứ 2 trong màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Sáng 8/9, Tây Ban Nha hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với cú hat-trick của Mikel Merino. Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Merino trong trận là kết quả của một pha dàn xếp tấn công tuyệt đẹp khiến hàng thủ đội chủ nhà hoàn toàn bất lực.

Theo Marca, 25 đường chuyền, 66 lần chạm bóng, và 75 giây kiểm soát bóng liên tục được dàn sao Tây Ban Nha thực hiện trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Cả 11 cầu thủ Tây Ban Nha đều tham gia vào pha bóng, bắt đầu từ thủ môn và kết thúc bằng pha dứt điểm của Merino.

Không cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nào có thể chạm bóng để bẻ gãy đợt tấn công của Tây Ban Nha trong suốt hơn 1 phút. Đây là minh chứng rõ nét cho lối chơi đồng đội và khả năng kiểm soát bóng ấn tượng của "La Roja" dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente.

Trận này, nhà đương kim vô địch Euro 2024 đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau hai trận mở màn. Trước đó, "La Roja" thắng dễ Bulgaria 3-0. Ngược lại, theo Opta, đây là trận thua đậm nhất lịch sử đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từng nhận trên sân nhà trong thế kỷ 21.

Sau 2 lượt trận ở bảng E, Tây Ban Nha dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận. Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng có 3 điểm, trong khi Bulgaria đứng chót với 0 điểm.