Yamal làm rõ chuyện tình ái với Nicole

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole có vẻ không căng thẳng như truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán.

Yamal bên cạnh Nicky Nicole.

Sau chiến thắng ấn tượng 6-0 của Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 8/9, không khí trong đội tuyển Tây Ban Nha rất phấn khởi. Ở trận này, Yamal góp 2 kiến tạo.

Trong một đoạn clip trên trang cá nhân, Nico Williams, người bạn thân thiết của Yamal, đã hỏi tiền đạo của Barcelona: "Tại sao cậu lại cười?". Yamal không trả lời mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại với hình nền là bức ảnh chụp chung giữa anh và Nicki Nicole. Sau đó, tiền đạo 18 tuổi sau đó nở nụ cười ẩn ý kèm động tác hôn gió.

Marca cho rằng đây là hành động khẳng định Yamal và Nicole vẫn hạnh phúc bên nhau. Hồi giữa tuần trước, báo chí Tây Ban Nha đặt nghi vấn cặp đôi này đường ai nấy đi sau khi Yamal xóa sạch ảnh chụp chung với Nicole trên trang cá nhân.

Sau đó, có thông tin cho rằng Nicole bị phát hiện ngoại tình với Franco Mastantuono, tân binh 18 tuổi của Real Madrid. Nhưng truyền thông Argentina lập tức phủ nhận thông tin này khi khẳng định "Mastantuono đã có bạn gái từ lâu".

Nicole hơn Yamal 7 tuổi. Nữ ca sĩ người Argentina từng xuất hiện và mặc áo đấu có tên Yamal, đồng thời ngồi cùng gia đình, bạn bè của anh trên khán đài để theo dõi trận đấu.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Yamal và Nicole vẫn thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

