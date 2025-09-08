Rangnick đã đúng về Garnacho

HLV Ralf Rangnick từng nhấn mạnh rằng một tiền vệ trẻ như Alejandro Garnacho cần phải “giữ đôi chân trên mặt đất" nếu muốn có một sự nghiệp thành công tại MU.

Garnacho không thể trở thành ngôi sao tại MU. Ảnh: Reuters.

Garnacho, tài năng trẻ từng được Rangnick trao cơ hội ra mắt ở đội một MU, rời Old Trafford để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè qua. Tiền vệ 21 tuổi từng được kỳ vọng tỏa sáng ở MU, nhưng bị gạch tên khỏi đội hình của HLV Ruben Amorim vì mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Trước khi trở thành cầu thủ chủ chốt ở đội một, Garnacho có màn ra mắt ấn tượng vào mùa giải 2021/22, khi được tung vào sân trong trận đấu với Chelsea. Thời điểm đó, Rangnick giữ chức HLV tạm quyền tại MU và đã nhận thấy tiềm năng của Garnacho từ rất sớm.

Trong một buổi họp báo trước trận ra mắt, Rangnick nói về Garnacho: “Cậu ấy tập luyện cùng đội một trong hai tuần qua và tôi biết rằng Garnacho là một trong những cầu thủ triển vọng nhất. Mới chỉ 17 tuổi, nhưng nếu cậu ấy giữ được sự khiêm tốn và nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày, Garnacho không cần phải ngồi dự bị mà hoàn toàn có khả năng thi đấu cho câu lạc bộ này".

Garnacho từng được xem là tương lai của MU. Ảnh: Reuters.

Đúng như những gì Rangnick dự đoán, Garnacho thực sự tỏa sáng và có 144 lần ra sân cho MU. Tuy nhiên, Rangnick cũng nhấn mạnh rằng Garnacho cần phải “giữ đôi chân trên mặt đất" nếu muốn tiến xa trong sự nghiệp.

Đây có thể là một trong những vấn đề lớn nhất trong sự nghiệp của Garnacho tại MU. Dường như tiền vệ này nhận được quá nhiều sự chú ý quá sớm và bắt đầu có dấu hiệu tự mãn.

Chẳng hạn, phản ứng của Garnacho sau trận chung kết Europa League 2024/25 với Tottenham là một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu kiềm chế. Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở chung kết, Garnacho tỏ thái độ và xảy ra mâu thuẫn với HLV Amorim.

Anh tiếp tục bị gạch tên khỏi tour du đấu hè và được cho phép rời đi. Garnacho còn chọc giận fan MU khi mặc áo đấu của Marcus Rashford tại Aston Villa, khi mối quan hệ giữa Rashford và MU cũng trở nên căng thẳng.

Trước khi đến Chelsea, Garnacho gây nhiều áp lực cho MU trong việc tìm bến đỗ mới. Tiền vệ này kiên quyết muốn đến sân Stamford Bridge thi đấu, buộc "Quỷ đỏ" phải chịu lép vế trên bàn đàm phán với Chelsea.

