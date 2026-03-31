Bán tải điện vừa ra mắt đã bán 1.000 chiếc

Tại triển lãm Bangkok Motorshow, chiếc bán tải điện của Geely ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng dù chỉ vừa ra mắt

Tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Bangkok (Motor Show) 2026, thương hiệu xe bán tải điện RIDDARA thuộc tập đoàn GEELY đã tạo nên một cơn "địa chấn" khi thu về hơn 1.000 đơn đặt hàng chỉ trong 5 ngày đầu tiên mở cửa cho công chúng.

Với số lượng đơn đặt hàng này, RIDDARA đã giúp Geely lọt top 5 thương hiệu ghi nhận nhiều đơn đặt hàng nhất tính đến hiện tại trong triển lãm.

Thành tích này không chỉ phá vỡ các kỷ lục trước đó của hãng mà còn là tín hiệu rõ nét cho thấy tình yêu to lớn của người dùng Thái Lan với bán tải, và sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường này, từ động cơ đốt trong sang xe năng lượng mới (NEV).

Theo truyền thông Thái Lan, sức hút của RIDDARA đến từ bài toán kinh tế cực kỳ, đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp, kinh doanh vận tải hàng hóa.

Chi phí sạc điện của RIDDARA chỉ dao động từ 0,8-1 Baht/km, tương đương 20% so với mức 4 Baht/km của xe dầu diesel truyền thống. Với các tài xế di chuyển trung bình 200 km/ngày để vận chuyển hàng hóa, việc sử dụng bán tải điện có thể tiết kiệm khoảng 16.000-18.000 Baht mỗi tháng.

Mẫu xe thu hút nhờ mức chi phí vận hành thấp, hướng đến doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Ảnh: Đan Thanh.

Giá bán của mẫu bán tải điện này cũng thấp hơn so với một số mẫu xe động cơ đốt trong. Trong khi đó nếu đặt cạnh đối thủ thuần điện cũng vừa xuất hiện là Toyota Hilux e-Travo, chiếc RIDDARA rẻ hơn một nửa.

Song song với làn sóng xe điện, các trạm nhiên liệu truyền thống cũng đang chuyển mình để tối ưu hóa chi phí cho người dùng.

Phiên bản RWD của Geely Riddara RD6 được trang bị một motor điện mạnh 268 mã lực. Biến thể dẫn động 4 bánh sở hữu thiết lập motor kép với công suất đầu ra 422 mã lực. Bán tải điện Riddara RD6 mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên.

Các tùy chọn pin 63-86 86 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 377-455 km, công bố theo chu trình NEDC. Khi kết nối trụ sạc nhanh, Riddara RD6 có thể nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 32 phút. Với trụ sạc chậm, mẫu bán tải điện sẽ nạp lại 20-100% dung lượng pin trong tối đa 11 giờ.