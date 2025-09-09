Bạn gái của Hummels gây chú ý

Ở trận Đức thắng Bắc Ireland 3-1 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 8/9, ống kính truyền hình liên tục hướng về Mats Hummels và bạn gái Nicola Cavanis.

Khoảnh khắc Nicola ngồi cạnh Hummels gây chú ý.

Người đẹp 26 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Hàng loạt bình luận ca ngợi: “Nicola là WAG gợi cảm nhất hiện nay, vừa đẹp vừa sang trọng”, “Mỗi lần xuất hiện, Nicola đều chiếm trọn spotlight”, hay “Hummels thật may mắn khi có Nicola bên cạnh”.

Nicola vốn là người mẫu nội y, từng hợp tác với Victoria’s Secret và Puma, hiện sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô và Hummels bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, một năm sau khi trung vệ 36 tuổi ly hôn Cathy Fischer sau 7 năm chung sống.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Hummels và vợ cũ vẫn còn căng thẳng. Cathy - 37 tuổi, từng được vinh danh là WAG của năm tại Đức năm 2013 và xuất hiện trên tạp chí Playboy - đã công khai chỉ trích việc cô cùng con trai Ludwig (7 tuổi) không được mời dự trận chia tay sự nghiệp của Hummels tại Dortmund gặp Juventus. Trái lại, Nicola có mặt trên khán đài trong trận đấu đặc biệt này, càng khiến dư luận bàn tán.

Sự xuất hiện của Nicola tại Rhein Energie một lần nữa khẳng định cô không chỉ là “nửa kia” của Hummels, mà còn là gương mặt nổi bật trong dàn WAGs bóng đá châu Âu hiện nay.