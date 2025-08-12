Bạn gái là người mẫu nội y của Hummels

Mối quan hệ giữa Mats Hummels và bạn gái Nicola Cavanis thu hút sự chú ý của người hâm mộ thời gian gần đây.

Mats Hummels đang hạnh phúc bên bạn gái Nicola Cavanis.

Trong trận đấu tri ân Hummels hôm 10/8, Cavanis cũng có mặt để chúc mừng bạn trai. Cả hai quen nhau vào năm 2024, sau khi Hummels kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với vợ cũ Cathy vào năm 2022.

Cavanis, 26 tuổi, là một người mẫu nổi tiếng trên Instagram với hơn 2 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đẹp và phong cách sống hàng ngày trên trang cá nhân.

Cavanis từng hợp tác với nhiều nhãn hàng như Puma, Victoria's Secret, MCM, Zalando, Women's Secret, Empreinte, Etam, và Cupshe. Dù rất chăm chỉ chia sẻ ảnh lên mạng xã hội, tạp chí Instyle cho biết Cavanis khá kín tiếng và sống đơn giản.

Nhan sắc bạn gái của Hummels.

Không phải bóng đá, Cavanis thực tế là một fan cuồng nhiệt của quần vợt. Người mẫu này thường đăng tải những hình ảnh theo dõi giải Wimbledon.

Cavanis sở hữu vóc dáng quyến rũ và nụ cười ngọt ngào. Cô thu hút sự chú ý của Hummels trong những lần gặp gỡ đầu tiên, khiến trung vệ người Đức sa vào lưới tình.

Với Hummels, anh từng được xem là trung vệ hàng đầu thế giới và là công thần giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Anh có sự nghiệp vang dội tại Đức với 5 chức vô địch Bundesliga trong màu áo Bayern Munich và Dortmund.

