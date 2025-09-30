Bắc Ninh duyệt quy hoạch phân khu đô thị 2.600 ha có casino bên trong

UBND tỉnh Bắc Ninh mới phê duyệt quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang với quy mô gần 2.600 ha có sân golf, casino, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các không gian du lịch tín ngưỡng.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Ảnh minh hoạ: N.Vũ.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 cho phân khu 7, đô thị Bắc Giang, thuộc địa bàn 2 phường Yên Dũng và Tiền Phong, được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và văn hóa tín ngưỡng.

Phân khu có tổng diện tích gần 2.600 ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 24.700 người. Không gian đô thị được quy hoạch theo hướng thân thiện với môi trường, kết hợp phát triển cảnh quan sinh thái và khai thác du lịch dưới tán rừng, gắn với dãy núi Nham Biền - nơi có nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng như chùa Kem và Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.

Toàn bộ phân khu đô thị này được chia thành 3 khu chức năng. Trong đó, khu A rộng khoảng 830 ha sẽ tập trung phát triển du lịch văn hóa - tín ngưỡng, với các hoạt động hành hương, thiền định, chăm sóc sức khỏe và công viên rừng.

Khu B rộng gần 1.100 ha hướng đến du lịch trải nghiệm nông nghiệp, giáo dục môi trường, hình thành tuyến dịch vụ “từ sông lên núi” kết nối từ cảng sông Cầu đến khu vực sân golf. Khu C với diện tích hơn 666 ha sẽ phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, bao gồm sân golf, khách sạn 5 sao, casino, club và hầm rượu.

Không gian đô thị được tổ chức theo chủ đề du lịch trải dài từ đông sang tây, kết nối cảnh quan tự nhiên với các công trình văn hóa và khu thể thao - giải trí. Các công trình điểm nhấn có thể xây cao tối đa 12 tầng, trong khi khu vực còn lại chủ yếu là nhà thấp tầng, mật độ xây dựng thấp nhằm tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Trước đó, cùng khu vực này, UBND tỉnh đã phê duyệt khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền do CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư. Ngoài các hạng mục nhà thấp tầng, nhà xã hội, dự án cũng dành gần 90 ha để phát triển các hạng mục du lịch thể thao, trong đó có sân golf 18 hố.