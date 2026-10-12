Ba tấn sách trong quán cafe tại khu tập thể Hà Nội

Chị Hiền có thời gian rảnh là đọc sách, thích sống trong không khí của sách vở, nên chị mở ra không gian quán cho những người có sở thích giống mình. Cũng vì thế, tên quán được chọn đơn giản là "Tủ Sách". Quán muốn trở thành một điểm đến quen thuộc, nơi khách hàng vừa có thể thưởng thức đồ uống chất lượng, vừa có không gian yên tĩnh, đủ sự tập trung để đọc sách.