Tập thơ "Đất nước là gì?" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên mở đầu bằng tình yêu quê hương, tiếp nối bằng tình yêu gia đình, khép lại ở tình yêu tiếng Việt.

Tập thơ Đất nước là gì? của tác giả Huỳnh Mai Liên. Ảnh: BTC.

Đất nước là gì? là tập thơ mới của nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Tập thơ mời gọi bạn đọc, đặc biệt là các bạn nhỏ và gia đình, cùng khám phá những điều tươi đẹp về đất nước: về núi sông, biển đảo, những miền quê xa gần, tiếng mẹ ru, bữa cơm gia đình, câu chuyện bà kể và những con người ta gặp gỡ, yêu thương.

Tác giả Huỳnh Mai Liên hiện làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả của nhiều bài thơ trong Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5. Chị đã in nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Biển là trẻ con (2016), Ngày xưa của con (2018), Mẹ yêu ai nhất? (2019),...

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên là tác giả nhiều tập thơ cho thiếu nhi. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Tập thơ Đất nước là gì? tiếp nối những dòng cảm xúc của chị từ những tập thơ trước. Những bài thơ dẫn dắt các bạn nhỏ đi tìm định nghĩa về "Đất nước" qua những hình ảnh thân quen của cuộc sống.

Bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Từ tình yêu đất nước, thơ Huỳnh Mai Liên đưa độc giả trở về với những tình cảm thân thương trong gia đình. Bài Trong vòng tay con, có một em bé thủ thỉ mời mẹ cùng chơi, cùng trở về tuổi thơ. Bài Điều kỳ diệu, nhà thơ lại gửi gắm một lời nhắn nhủ dịu dàng: mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và đều đáng được yêu mến.

Tình yêu thương trong thơ chị không chỉ dành cho gia đình, bạn bè, mà còn hướng đến những người chưa từng gặp mặt, như bài Kho báu dùng chung, có một em bé mang những niềm vui mình có được gửi tặng các bạn nhỏ vùng lũ.

Với ngôn ngữ tự nhiên, với những hình ảnh gần gũi, tác giả Huỳnh Mai Liên đưa vào thơ những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng trân trọng và sẻ chia. Đi cùng những vần thơ của Huỳnh Mai Liên là những bức tranh minh họa rực rỡ, tươi vui của họa sĩ Mai Khuê, con gái chị. Với nét vẽ hồn nhiên và bảng màu trong trẻo, Mai Khuê đã thổi thêm sức sống vào Đất nước là gì?, đưa những hình ảnh thân thương đến gần hơn với các bạn nhỏ.

Theo chia sẻ từ nhà thơ, từ thuở nhỏ, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương, nhưng công việc bộn bề đã khiến chị lãng quên đam mê đó. Chị bén duyên lại với thơ ca cho thiếu nhi từ khi chị trở thành một người mẹ, cùng một cơ hội tình cờ ở đài truyền hình. Mối duyên ấy vẫn bền bỉ từ năm 2016 tới nay, tròn 10 năm.

Nhà văn Tống Phước Bảo nhận định tập thơ khiến người đọc nhớ lại nhiều ký ức trong trẻo. "Tôi cho rằng có một câu chuyện được xâu chuỗi trong tập thơ, khởi nguồn của tập thơ là bài Đất nước, sau tới bài Tiếng mẹ, cuối cùng trong tập là tiếng quê hương (bài Yêu tiếng Việt - PV). Nếu chúng ta có được tình yêu dành cho quê hương, cho tiếng mẹ, cho ngôn ngữ Việt, thì ta sẽ luôn giữ được cho mình một tâm hồn trong sáng", nhà văn chia sẻ.