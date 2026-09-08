'Trở về tuổi thơ' trong tiệm truyện tranh ở khu tập thể cũ

Tiệm truyện tranh Lorn Collection (Hà Nội) thu hút không chỉ độc giả nhí. Độ tuổi của độc giả tại tiệm truyện dao động từ 8 tuổi tới... 50 tuổi.

"Đọc truyện tranh vừa thôi đấy, còn thời gian mà học!"

Nhiều phụ huynh của một thế hệ đã liên tục nhắc nhở con mình như vậy, sợ tụi nhỏ trót mê truyện tranh hơn cả chuyện học hành. Những năm 2000, tại Hà Nội, các sạp báo bán truyện tranh, tiệm cho thuê truyện tranh là "tụ điểm vui chơi" hấp dẫn của học sinh, sinh viên Hà Nội.

Những cuốn truyện tranh một thời đã quý như "báu vật". Dù giá thuê chỉ 500-1.000 đồng/cuốn, nhưng vì không có "ngân sách" từ phụ huynh nên mấy đứa trẻ phải nhịn ăn sáng, tích cóp tiền. Chiều chiều, chúng ào ra hàng truyện, đọc ngấu nghiến hết cuốn này tới cuốn khác, tới giờ cơm mà chưa đọc xong, bèn thuê truyện về nhà.

Về nhà, "phi vụ" đọc truyện tranh cũng gay cấn không kém. Trùm chăn đọc truyện, đọc giấu sau cuốn sách giáo khoa,... nhưng đâu thể thoát được con mắt của phụ huynh. Bị phát hiện, chúng buồn rầu, quyết tâm nuôi ước mơ sau này thành chủ tiệm truyện tranh, để tha hồ đọc truyện mà không ai cấm!

Lorn Collection của chị Nguyễn Thị An cũng ra đời từ một câu chuyện như thế. Giấc mơ trở thành cô chủ tiệm truyện tranh vào năm 10 tuổi, tới năm chị 30 tuổi mới thành hiện thực.

Tiệm truyện tranh Lorn Collection tại khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Nhà tập thể, truyện tranh và những ký ức tuổi thơ

"Ban đầu, chỉ là do sở thích mê truyện của gia đình tôi. Thời dịch Covid-19, tôi và chồng đặt những bộ truyện đầu tiên về. Từ một bộ, rồi 10 bộ, từ một kệ sách thành 10 kệ sách. Sau đó, chúng tôi phải có riêng một căn phòng chỉ để chứa những giá truyện tranh", cô chủ tiệm truyện kể lại.

Những cuốn sách tại Lorn Collection hầu hết vốn đã thuộc bộ sưu tập của chị An từ trước. Hàng nghìn đầu truyện có mặt tại tiệm, có nhiều tựa thuộc "hàng hiếm", người mê truyện tranh ắt sẽ biết mức giá không nhỏ của những bộ truyện này.

"Sách là phải được đọc", nghĩ vậy, cùng ước mơ năm xưa, chị An bắt đầu mở tiệm truyện tranh đầu tiên. Lorn Collection cơ sở 1 nằm tại khu tập thể Khương Thượng, Hà Nội, mở vào tháng 3/2026 đã thu hút khá đông độc giả tới đọc truyện. Cơ sở thứ hai của tiệm cũng nằm trong một khu tập thể, trú tại Nghĩa Tân, Hà Nội.

Lorn Collection tại cơ sở khu tập thể Khương Thượng, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Hai tiệm truyện nho nhỏ đều có những ban công nhiều cây và ánh nắng. Ngồi ở những ban công này đọc truyện tranh vào cuối tuần, nhìn xuống phố phường Hà Nội nhộn nhịp người, xe qua lại, là ước mơ của nhiều người - đặc biệt là những "cô nhóc, cậu nhóc" dù đầu đã có vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn mê truyện như con nít.

Nhiều người lớn vẫn tìm về truyện tranh như một cách để sống lại kỷ niệm tuổi thơ. Vì vậy, độc giả của Lorn Collection trẻ có, già có, gia đình có, thanh niên có. Độ tuổi của độc giả dao động từ 8 tuổi tới... 50 tuổi!

Cũng vì muốn tạo ra một không gian nhiều ký ức, chị An đã chọn những khu tập thể cũ của Hà Nội làm địa chỉ cho hai tiệm truyện.

"Khu tập thể của Hà Nội, cũng như truyện tranh, là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người thế hệ tôi. Việc chọn đặt tiệm truyện trong những khu tập thể, một phần vì tôi muốn gợi nhớ độc giả về những kỷ niệm thơ ấu, về những điều tươi đẹp mà thế hệ của tôi từng được tận hưởng, rồi tiếp tục mang những điều tươi đẹp ấy đến với thế hệ tiếp theo", chị An nói.

Các bộ truyện tại Lorn Collection đa dạng, có nhiều bộ truyện là ký ức tuổi thơ của nhiều độc giả. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều "mọt truyện" khi trở thành phụ huynh, đã dẫn các "thế hệ F2" tới tiệm truyện tranh để cả gia đình cùng có thời gian cuối tuần bên nhau. Chị An kể, có nhiều gia đình thường xuyên quay lại tiệm, vì cả bố mẹ lẫn con đều mê đọc truyện tranh. Có gia đình bố mẹ lên Hà Nội học tập, làm việc, tiện dẫn con tới tiệm truyện tranh. Có gia đình lại đi từ Thái Bình, cách xa Hà Nội tới 100 km, cũng dẫn cả nhà tới tiệm để đọc truyện.

Một nơi yên bình giữa những bộn bề

Những tiệm sách truyền thống ở thành phố đang dần đóng cửa. Còn những đứa trẻ, chúng đang phải tự thích nghi với lịch trình ngày càng bận rộn của bố mẹ, với lịch học bận rộn của chính mình, với những thú vui hồn nhiên đang dần thu hẹp lại trong tủ kính của trung tâm thương mại, hoặc sau màn hình điện thoại.

Cô chủ tiệm truyện tranh cũng là một người mẹ. Không tránh được xu thế chung của xã hội, con chị cũng có một giai đoạn nghiện điện thoại, từ đó ảnh hưởng tới khả năng ngôn ngữ. Chị đã tăng kết nối với con, kéo tuổi thơ con thoát khỏi cơn nghiện điện thoại, bằng những cuốn truyện tranh, cũng là những cuốn sách đã nuôi dưỡng tuổi thơ của chị.

Và không chỉ trẻ con, người lớn cũng đang phải "sống chung" với công nghệ. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo,... có đôi khi cũng khiến những người lớn mệt mỏi, ước gì được trở lại một thời hồn nhiên, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào trang truyện.

Tiệm truyện tranh thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ tới đọc. Ảnh: Trần Hiền.

Mở tiệm truyện tranh có lời không? Nhiều người đùa chị An "đi làm vì đam mê", vì mô hình khó có lãi. Nhưng chị An nghĩ rằng mình đã tạo nên một không gian đọc có nhiều ý nghĩa, đâu chỉ đo đếm được bằng tiền. Với người này, đó có thể là nơi họ dành thời gian cho con. Với người khác, đó có thể là nơi họ tìm lại phần hồn nhiên, trong sáng của chính mình.

"Nhịp sống hiện nay rất nhanh, người ta không còn thời gian cầm lên một cuốn sách. Dù đọc trên thiết bị điện tử tiện thật, nhưng tôi vẫn muốn tạo ra một nơi chốn cho mọi người tới. Giữa bộn bề, giữa những cơm áo gạo tiền, áp lực xung quanh, khi ai đó cần một không gian để bình tâm trở lại, để suy nghĩ, tôi hy vọng tiệm truyện tranh có thể là một nơi để họ tìm tới", cô chủ tiệm truyện tranh cho biết.

Cũng theo chị An quan sát, người đọc hiện nay không phải ít đọc sách hơn trước, chỉ là sách phải cạnh tranh sự chú ý với nhiều hoạt động khác.

"Chỉ cần sách và các hiệu sách hiện diện nhiều hơn, truyền thông đủ mạnh hơn, tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều người có thói quen đọc", chị An cho biết.

Cô chủ tiệm truyện mong muốn Lorn Collection cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng để những mô hình tương tự xuất hiện tại nhiều địa phương khác.