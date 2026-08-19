Tác giả Conan: 'Tôi đã vẽ xong bản phác thảo cho chương cuối'

Tác giả Gosho Aoyama mới đây chính thức xác nhận ông đã hoàn tất bản phác thảo cho tập cuối của bộ truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan".

Từ lâu, đông đảo đông giả luôn tò mò về phần kết của Conan.

Thông tin này được tác giả chia sẻ trong chương trình 24-Hour Television Latest Information SP của đài Nippon TV, ngày 16/8, theo tờ Animehunch đưa tin.

Trong chương trình, khi được hỏi liệu ông Gosho Aoyama có từng nghĩ Conan sẽ thành công như hiện tại, tác giả thừa nhận khi xưa, ông cho rằng bộ truyện sẽ "kết thúc rất nhanh". Ông chỉ nhận ra sức ảnh hưởng của bộ truyện khi chứng kiến sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả với phiên bản phim.

Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi "Ông có thường tính trước cái kết cho các tác phẩm của mình không?", tác giả mỉm cười tiết lộ: "Tôi vẽ xong bản phác thảo cho chương cuối của Conan rồi. Cô có muốn xem thử không?".

Ông đã đưa bản phác thảo cho người dẫn chương trình xem. Sau đó, cô bật mí "Cái kết thú vị lắm!" nhưng không hé lộ thêm về nội dung.

Tác giả Gosho Aoyama chia sẻ về cái kết của Conan trong chương trình 24-Hour Television Latest Information SP của đài Nippon TV, diễn ra ngày 16/8.

Trang Otaku Mantra bình luận rằng tác giả chỉ xác nhận ông đã phác thảo xong phần kết của Conan, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bộ truyện sắp tới hồi kết.

Được sáng tác trên tạp chí Weekly Shoen Sunday từ ngày 19/1/1994, tính đến nay, Thám tử lừng danh Conan đã ra mắt 108 tập, hơn 1.000 chương truyện, và là một trong những manga có tuổi thọ lâu nhất.

Độ dài kỷ lục của bộ truyện xuất phát từ việc cốt truyện chính (cuộc chiến với Tổ chức Áo Đen) tiến triển rất chậm, xen kẽ giữa hàng loạt vụ án độc lập. Bên cạnh đó, việc tác giả thường xuyên tạm nghỉ sáng tác trong những năm qua cũng khiến tiến độ chậm lại.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bản phim anime phát sóng hàng tuần. Để "thích nghi" với tiến độ này của tác giả, đội ngũ sản xuất phim anime đã phải làm thêm nhiều tập phim ngoại truyện không có trong nội dung manga.

So với nhiều bộ truyện tranh Nhật Bản khác, Conan có mặt ở Việt Nam rất sớm, cũng là tác phẩm manga Nhật đầu tiên đạt tốc độ xuất bản ở Việt Nam đuổi kịp tốc độ xuất bản ở Nhật.

Trước thông tin về hồi kết của Conan, trên các diễn đàn quy tụ người hâm mộ của bộ truyện, nhiều thảo luận sôi nổi đã diễn ra. Trên trang Conan VietNam Fanclub, cộng đồng đã gom nhiều nội dung trả lời phỏng vấn của tác giả để tổng hợp nên 3 kịch bản cho cái kết. Bài đăng thu hút tới 24.000 lượt tương tác và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.