Tranh bìa truyện lập kỷ lục đắt nhất thế giới

Tranh bìa tiểu thuyết Conan của Frank Frazetta vừa lập kỷ lục 13,5 triệu USD tại nhà đấu giá Heritage, Mỹ, vượt xa mọi tranh minh họa sách từng bán trước đó.

Bức trannh Người hoang dã Conan đấu với người vượn của Frank Frazetta được mua với giá 13,5 triệu USD. Ảnh: Heritage Auctions.

Nhà đấu giá Heritage, Mỹ thông báo bức Man Ape (tạm dịch Người vượn) của Frank Frazetta đã được một nhà sưu tầm giấu tên mua lại với giá 13,5 triệu USD trong giao dịch hồi giữa tháng 9. Bức tranh từng được dùng làm bìa tiểu thuyết Conan năm 1967.

Mức giá này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trong dòng tranh minh họa thương mại. Heritage Auctions cho biết đây là tác phẩm đạt giá cao nhất trong lịch sử phòng đấu giá của họ trong lĩnh vực tranh minh họa và truyện tranh.

Tác phẩm sơn dầu này mô tả chiến binh Conan đối đầu với một sinh vật khổng lồ nửa người nửa vượn. Đây được xem là một trong những hình ảnh biểu tượng nhất về nhân vật Conan, góp phần định hình tưởng tượng của nhiều thế hệ độc giả về thế giới giả tưởng đầy bạo lực và huyền thoại.

Tiểu thuyết Conan xuất bản năm 1967 là tuyển tập gồm bảy truyện ngắn kể về hành trình phiêu lưu của chiến binh Conan xứ Cimmeria. Các truyện được viết bởi Robert E. Howard, L. Sprague de Camp và Lin Carter, phần lớn từng đăng trên các tạp chí trước khi được tập hợp lại thành sách.

Frank Frazetta sinh năm 1928, mất năm 2010. Ông là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong thế giới minh họa giả tưởng. Ngoài Conan, ông từng vẽ nhiều nhân vật như Tarzan, Death Dealer và các cảnh từ Chúa tể những chiếc nhẫn. Tác phẩm của ông từng được sử dụng làm bìa sách, poster phim, bìa album và lịch nghệ thuật trong suốt hơn ba thập niên.

Sara Frazetta, cháu gái của họa sĩ, nhận định tác phẩm này xứng đáng với giá trị cao nhất trong bộ sưu tập tranh của ông. Bà cho rằng kết quả đấu giá phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của giới nghệ thuật với tranh minh họa, vốn lâu nay bị xem là nghệ thuật hạng hai.

Giới chuyên môn tin thương vụ này là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong thị hiếu của giới sưu tập. Dù thị trường mỹ thuật toàn cầu sụt giảm gần 9% nửa đầu năm, các tác phẩm gắn với văn hóa đại chúng và nghệ thuật kể chuyện vẫn chiếm ưu thế.