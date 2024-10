Chuỗi hoạt động đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra đời 'Conan'

Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức chuỗi sự kiện gồm triển lãm “30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan” và ra mắt phiên bản đặc biệt của bộ truyện.

Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

Ngoài Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức triển lãm này.

Bắt đầu được đăng dài kỳ trên “Tuần san Shonen Sunday” của Nhà Xuất bản Shogakukan từ tháng 1-1994, đến nay “Thám tử lừng danh Conan” (nguyên tác Gosho Aoyama) đã đến với độc giả được 30 năm, trở thành bộ truyện được yêu thích trên toàn thế giới. Loạt truyện đã có hơn 1.100 chương, xuất bản thành 105 tập. Những phiên bản chuyển thể từ bộ truyện tranh vẫn đều đặn ra mắt công chúng hằng năm, gồm phim hoạt hình và 27 phim điện ảnh.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản tổ chức triển lãm “30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan”. Ảnh: NXB Kim Đồng

Là một trong những series truyện tranh manga có số lượng phát hành lớn nhất tại Việt Nam, kể từ khi được Nhà Xuất bản Kim Đồng chính thức phát hành cách đây hơn 2 thập niên, đến nay “Thám tử lừng danh Conan” vẫn luôn là tác phẩm được đông đảo bạn đọc đón nhận sau mỗi kỳ phát hành.

Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời tác phẩm do Nhà Xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Tagger - công ty được ủy quyền của Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd. tại Việt Nam - tổ chức.

Không gian trưng bày ấn tượng. Ảnh: NXB Kim Đồng

Triển lãm “30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan” sẽ diễn ra tại trụ sở Nhà Xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 26/10 đến 25/12.

Tại triển lãm, lịch sử phát triển cùng sức hấp dẫn của “Thám tử lừng danh Conan” sẽ được giới thiệu đến người hâm mộ thông qua những căn phòng, khu vực được bố trí theo những chủ đề khác nhau dựa trên nội dung truyện.

Độc giả được khám phá những mật mã đặc biệt. Ảnh: NXB Kim Đồng

Đó là các khu vực trưng bày tượng nhân vật, khu vực điểm lại những “câu nói” đáng nhớ xuyên suốt tác phẩm; khu vực “chuyên mục đặc biệt” tuyển tập những mật mã từng xuất hiện trong các tác phẩm; khu vực tập trung vào những nhân vật chính đứng trong bóng tối của “Thám tử lừng danh Conan”; hay khu vực dành riêng cho “đối thủ của Conan” - siêu đạo chích Kaito Kid…

Đặc biệt nhất là khu vực mang tên “Phòng ký ức”, tổng hợp hành trình 30 năm của “Thám tử lừng danh Conan”. Triển lãm còn có khu vực trưng bày của tác giả Gosho Aoyama - nơi chứa những tài liệu thiết kế quý giá thời kỳ đầu của “Thám tử lừng danh Conan”…

Cùng với ra mắt tập 103, tập 104 bản phổ thông và bản đặc biệt, nhân dịp này, Nhà Xuất bản Kim Đồng công bố kế hoạch phát hành ấn bản artbook đầu tiên của Conan, tập 105 bản phổ thông và bản đặc biệt, các series hoạt hình màu, tuyển tập và ấn bản nâng cấp của “Thám tử lừng danh Conan” với hình thức mới, nội dung được biên tập, hiệu đính lại toàn bộ…