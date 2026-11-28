Nguyễn Xuân Khánh có cách sử dụng từ đặc biệt, tạo ra được không khí của tiểu thuyết lịch sử, khiến độc giả cảm thấy như rơi vào vùng không gian khác ngay từ những trang đầu.

Độc giả nào truy cầu về nguồn vốn văn hóa của dân tộc, không thể bỏ qua bộ 3 tác phẩm tiểu thuyết có khuynh hướng lịch sử văn hóa của Nguyễn Xuân Khánh. Bộ ba ấy gồm Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa, trong đó, tác phẩm gây tiếng vang đầu tiên là Hồ Quý Ly.

Tác phẩm ra đời cách đây hơn 20 năm, lấy bối cảnh lùi xa cách đây 6 thế kỷ, nhưng nhờ tài năng kết hợp lịch sử với văn chương của Nguyễn Xuân Khánh, Hồ Quý Ly vẫn thu hút độc giả thế kỷ 21. Nhiều dịch giả, người làm sách đã đưa ra những góc nhìn khác nhau khi tiếp cận tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam.

Phong cách ngôn ngữ của Nguyễn Xuân Khánh

Nhận định về thái độ khi tiếp cận thể loại, dịch giả, tác giả Nguyễn Quốc Vương cho rằng cần hiểu "tiểu thuyết lịch sử" vẫn là thể loại tiểu thuyết, nghĩa là có tính hư cấu. "Ta thường lẫn lộn ở chỗ, đọc lịch sử thì cho rằng sử không hay như văn; nhưng đọc văn lại bảo văn không thật", ông Quốc Vương chia sẻ, tại buổi đọc bộ tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh diễn ra hôm 24/11 tại Hà Nội.

Theo ông Vương, sử học và văn học có những phương pháp và ý nghĩa khác nhau. Sử học cần độ chính xác cao, mọi ghi chép đều cần căn cứ trên sử liệu; nhưng với văn chương, ý nghĩa lớn nhất không phải tìm kiếm ra một sự thật, mà là gợi cho độc giả suy ngẫm.

Cũng theo chuyên gia, độc giả nên tiếp nhận tiểu thuyết lịch sử với tâm thế thoải mái, với tinh thần tự do và khoan dung, tương tự như tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật. Sự khoan dung này là cần thiết, để đón nhận những góc nhìn sáng tạo, và biết đâu trong tương lai, độc giả trẻ sẽ viết nên một Hồ Quý Ly mới mẻ từ lăng kính của thế hệ mình.

Các cuốn Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa, Miền hoang tưởng của Nguyễn Xuân Khánh; cuốn Nguyễn Xuân Khánh - Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn chương (TS Đoàn Ánh Dương biên soạn). Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Tiếp nhận tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, chị Vũ Thanh Bình - người sáng lập cafe sách Tổ Chim Xanh - cho biết chị yêu thích chương VI “Cô gái vườn mai”. Đây là đoạn trích kể qua lời tự sự của Hồ Nguyên Trừng (con trưởng của Hồ Quý Ly).

Ngoài ra, chị Bình cũng nhận định tác giả Nguyễn Xuân Khánh có phong cách sử dụng từ đặc biệt, tạo ra được không khí của tiểu thuyết lịch sử, sử dụng nhiều cổ mỹ từ, khiến độc giả cảm thấy rơi vào một vùng không gian khác biệt ngay từ những trang đầu cuốn sách.

Trang Ngày ngày viết chữ đã tổng hợp nhiều từ ngữ đẹp, được sử dụng ở bối cảnh cung đình hoặc những từ có sắc thái cũ xưa trong tác phẩm Hồ Quý Ly. Một số từ có thể kể ra như: "lân tình" ("Chỉ có thế thôi, tôi chẳng hề bộc lộ sự lân tình ấy với đức thượng hoàng"; "mẫn tiệp" ("Bá quan đều tròn mắt, phục tài ứng đối mẫn tiệp của cha tôi"); "anh hồn" ("Ta đã chết rồi… Anh hồn nay chỉ còn là phảng phất")...

Đồng tình với ý kiến của chị Vũ Thanh Bình, bà Khúc Thị Hoa Phượng - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - nhận định nhà văn Nguyễn Xuân Khánh dùng từ đặc sắc, câu văn có nhịp, từ ngữ gợi ra được không gian và hợp với tâm trạng nhân vật.

Bà Hoa Phượng cũng cho rằng nhà văn không đóng khung nhân vật Hồ Quý Ly, mà tiếp cận nhân vật từ một con người, một tâm hồn thanh nhã. Điều này thể hiện từ câu đối “Quảng Hàn cung lý Nhất Chi Mai”, đến tình cảm dịu dàng, ấm áp bên người vợ Huy Ninh.

Bà Hoa Phượng cũng chia sẻ thêm rằng mỗi cuốn trong bộ ba tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh đều gắn với một hệ tư tưởng tôn giáo (Nho giáo gắn với Hồ Quý Ly, đạo Mẫu với Mẫu Thượng ngàn, Phật giáo với Đội gạo lên chùa) và mỗi tác phẩm đều là kết tinh của những năm tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi tư liệu của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi

Cuốn Nguyễn Xuân Khánh - Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Tại chương trình, các diễn giả và người tham dự cũng bàn thảo về văn nghiệp Nguyễn Xuân Khánh. Trong cuốn sách Nguyễn Xuân Khánh - Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi (NXB Phụ nữ Việt Nam), nhiều tác giả cũng tri ân đường đời, đường văn của Nguyễn Xuân Khánh.

Tiến sĩ Đoàn Ánh Dương - nghiên cứu viên chính tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, người biên soạn sách - ghi rằng bản thảo Hồ Quý Ly được tác giả viết trong nhiều năm mà chưa ưng ý, tới năm 1995, nhà văn đã viết tác phẩm tới lần thứ ba.

"Có thể những thách thức của đời sống đương đại bằng cách nào đó đã len vào trong nhận thức nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh", ông Ánh Dương nhận định trong cuốn sách.

*Bài có sử dụng ảnh của Ngày ngày viết chữ.