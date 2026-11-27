Một cuốn sách chỉ 80 trang, có thể đọc hết trong một buổi tối, nhưng vẫn được in bìa cứng, thiết kế đẹp mắt và bày bán như món quà dành cho người yêu văn học.

Đó là cách nhà xuất bản Bloomsbury giới thiệu Mestra, truyện ngắn mới của Madeline Miller, tác giả hai tiểu thuyết nổi tiếng The Song of Achilles và Circe. Tác phẩm phát hành tại Anh ngày 29/9, đánh dấu sự trở lại của Miller với văn xuôi hư cấu sau nhiều năm.

Giữa thị trường đầy những bộ tiểu thuyết dày hàng trăm trang, những cuốn sách nhỏ như Mestra đang tìm được vị trí riêng trên kệ sách.

Sách mỏng, giá không rẻ

Theo tạp chí chuyên ngành xuất bản Bookseller, mùa thu 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm văn học ngắn được đóng thành những cuốn bìa cứng trang nhã. Phần lớn chưa đầy 100 trang, thậm chí có tác phẩm chỉ tương đương một truyện ngắn dài.

Điều đáng chú ý là các nhà xuất bản không đơn thuần bán nội dung. Họ còn biến những tác phẩm ngắn thành vật phẩm đẹp, thích hợp để sưu tầm hoặc làm quà.

Bên cạnh Mestra, danh sách tác phẩm được The Bookseller chú ý còn có The Bishop of Durham Attempts to Surrender the City của Susanna Clarke, The Bridge của Colm Tóibín và Abandoning a Cat của Haruki Murakami.

Mỗi cuốn mang một màu sắc riêng, nhưng đều hướng đến trải nghiệm đọc gọn gàng, có thể thưởng thức trong khoảng thời gian ngắn.

Với Mestra, Miller trở lại thế giới thần thoại Hy Lạp quen thuộc. Nhân vật chính là con gái của vua Erysichthon, người được ban khả năng biến hình nhưng phải đối mặt với bi kịch khi cha mình chịu lời nguyền đói khát không thể thỏa mãn.

Thay vì triển khai câu chuyện thành một tiểu thuyết dài, Miller lựa chọn hình thức truyện ngắn, tập trung vào mối quan hệ gia đình, sự hy sinh và khả năng tự quyết của người phụ nữ.

Cuốn sách được Bloomsbury phát hành với giá bìa 9,99 bảng Anh (khoảng 13 USD ). Mức giá này cho thấy một tác phẩm ngắn vẫn có thể được định vị như ấn phẩm văn học có giá trị riêng, thay vì chỉ là phần nội dung phụ trong một tuyển tập.

Một trường hợp khác là Susanna Clarke, tác giả từng thành công với Jonathan Strange & Mr Norrell và Piranesi. Cuốn The Bishop of Durham Attempts to Surrender the City, phát hành tháng 10, đưa độc giả trở lại thế giới phép thuật mà bà đã xây dựng.

Ấn bản bìa cứng được minh họa, có giá 10,99 bảng tại Anh. Tại Mỹ, nhà xuất bản Bloomsbury phát hành tác phẩm với giá 16,99 USD .

Giữa thị trường đầy những bộ tiểu thuyết dày hàng trăm trang, những cuốn sách nhỏ, mỏng như Mestra đang tìm được vị trí riêng trên kệ sách. Ảnh: Sandboxworld

Những cuốn sách này có điểm chung là không yêu cầu độc giả dành nhiều tuần để theo đuổi một câu chuyện. Thay vào đó, người đọc có thể hoàn thành tác phẩm trong một buổi tối, nhưng vẫn có cảm giác sở hữu một cuốn sách được đầu tư về hình thức.

Sự kết hợp giữa nội dung ngắn và thiết kế đẹp cũng khiến chúng phù hợp với nhu cầu mua quà. Một cuốn sách nhỏ, bìa cứng, được minh họa chỉn chu có thể trở thành lựa chọn dành cho người yêu văn học mà không đòi hỏi người nhận phải cam kết đọc một tác phẩm đồ sộ.

Sức hút của những câu chuyện ngắn

Xu hướng này không xuất hiện đột ngột. The Bookseller cho rằng thành công của nhà văn Ireland Claire Keegan góp phần mở đường cho những ấn bản văn học mỏng, được thiết kế trang nhã.

Các tác phẩm như Small Things Like These và Foster cho thấy một câu chuyện ngắn vẫn có thể tạo ảnh hưởng lớn nhờ lối viết cô đọng, giàu cảm xúc.

Small Things Like These từng lọt vào danh sách rút gọn Giải Booker năm 2022. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành phim điện ảnh với Cillian Murphy đóng vai chính, giúp câu chuyện tiếp cận thêm khán giả ngoài cộng đồng độc giả văn học.

Thành công ấy gợi mở cơ hội cho các nhà xuất bản: thay vì chỉ tập trung vào những tiểu thuyết dài, họ có thể giới thiệu truyện ngắn hoặc tiểu thuyết vừa như một sản phẩm độc lập.

Điểm khác biệt nằm ở cách đóng gói. Một tác phẩm ngắn không nhất thiết phải xuất hiện trong tuyển tập dày hàng trăm trang, mà có thể được in riêng, có bìa và thiết kế nhận diện đặc trưng.

Tại Anh, hiệu sách John Sandoe đã dành một danh mục riêng cho truyện ngắn và tiểu thuyết vừa trong tuyển chọn sách Giáng sinh 2026. Danh sách gồm Mestra, The Winter Guest của Sarah Moss, Cold của A. S. Byatt và tác phẩm mới của Susanna Clarke.

Các ấn phẩm được bán dưới dạng bìa cứng, với giá phổ biến khoảng 10–13 bảng Anh. Chúng được giới thiệu như những lựa chọn quà tặng văn học trong mùa mua sắm cuối năm.

Dẫu vậy, việc nhiều nhà xuất bản đưa sách mỏng ra thị trường chưa đủ để khẳng định chúng đang bán chạy hơn tiểu thuyết dài. Bookseller ghi nhận đây là xu hướng đáng chú ý trong danh mục phát hành, chứ chưa công bố số liệu cho thấy sự dịch chuyển trên toàn thị trường.

Sức hấp dẫn của những cuốn sách nhỏ còn nằm ở một thay đổi trong cách thưởng thức văn học. Độc giả không nhất thiết phải chọn giữa một tác phẩm đồ sộ và những nội dung ngắn trên điện thoại. Một câu chuyện chỉ vài chục trang vẫn có thể mang đến trải nghiệm đọc trọn vẹn, với nhân vật, cảm xúc và dư âm riêng.

Trong mùa sách cuối năm, những ấn bản mỏng được chăm chút kỹ lưỡng đang cho thấy một hướng tiếp cận khác của ngành xuất bản: giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở số trang, mà còn ở câu chuyện và trải nghiệm mà nó mang lại.