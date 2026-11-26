Ông Trần Gia Thái được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội lần đầu vào nhiệm kỳ 2020-2025, và tiếp tục được tín nhiệm bầu lại cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Gia Thái tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Ảnh: VOV.

Ông Trần Gia Thái được các hội viên tín nhiệm, bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, tại Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIV (2026-2031), diễn ra 25/11 tại Hà Nội.

Đại hội cũng đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIV (2026-2031) gồm 11 thành viên: Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Trọng Thắng, Bình Nguyên Trang; Phạm Thanh Khương, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Vinh Huỳnh.

Nhà thơ Trần Gia Thái sinh năm 1955 tại Hà Nam cũ. Trước khi dành trọn tâm huyết cho văn chương, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong lĩnh vực báo chí Thủ đô và cả nước, từng làm Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội lần đầu vào đầu năm 2021 (nhiệm kỳ 2020-2025) và tiếp tục được tín nhiệm bầu lại cho nhiệm kỳ 2026-2031, dẫn dắt tổ chức quy tụ hơn 800 hội viên.

Sự nghiệp văn học nghệ thuật của ông khởi đầu bằng văn xuôi nhưng ghi dấu ấn ở mảng thơ ca, đến giai đoạn sau này ông tiếp tục mở rộng sang tiểu thuyết và kịch bản phim. Ông từng xuất bản sáu tập thơ, gồm tập Trăng ướt, Biển giờ không còn mặn...

Về văn xuôi, ông có tập truyện Thành phố đáy hồ từng đoạt giải thưởng của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; tập truyện ngắn Tôi đi tìm tôi; tiểu thuyết Sóng độc. Đặc biệt, tiểu thuyết Sóng độc khai thác trực diện những góc khuất của nghề báo và người cầm bút, là một trong hai cuốn sách được Hội Nhà văn Việt Nam lựa chọn tổ chức hội thảo chuyên đề và được Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển thể phát sóng trong chương trình Đọc truyện đêm khuya.

Ông cũng là tác giả kịch bản của hơn 10 bộ phim tài liệu cùng 5 bộ phim truyện truyền hình dài tập được chuyển thể từ các tác phẩm văn học của mình.