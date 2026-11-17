PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn, là Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân.

Sáng 17/11, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (Hà Nội) diễn ra lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo quyết định, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, 2026 -2031.

Sau khi nhận quyết định này, ông Nguyễn Thế kỷ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, tại Nghệ An. Năm 2010-2016, ông làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2016-2021, ông giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, ông được trao Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm 2022, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ có nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Nổi bật nhất là bộ Nước non vạn dặm 5 tập, viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm các tập: Nợ nước non, Lênh đênh bốn biển, Từ Việt Bắc về Hà Nội, Đường lên Điện Biên, Việt Nam - Hồ Chí Minh.

Ông cũng là tác giả của kịch bản thơ, sau chuyển thể cải lương Chuyện tình Khau Vai, kịch bản vở cải lương Hừng Đông. Ông từng xuất bản hai tập thơ, gồm thơ thiếu nhi, các sách giáo trình, chuyên khảo, các tập tiểu luận, công trình lý luận phê bình về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.