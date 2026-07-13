Aston Villa chi 70 triệu euro cho hiện tượng World Cup 2026

Tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026, Johan Manzambi chuẩn bị gia nhập Aston Villa với bản hợp đồng trị giá gần 70 triệu euro.

Manzambi chuẩn bị cập bến Villa Park với giá trị đắt đỏ.

Theo Sky Sports, mọi điều khoản giữa Aston Villa và Freiburg cơ bản được thống nhất. Manzambi sẽ sớm tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với đội chủ sân Villa Park.

Thương vụ đánh dấu cột mốc lịch sử đối với Freiburg khi Manzambi trở thành cầu thủ được bán với mức phí cao nhất trong lịch sử CLB. Trước đó, tài năng 20 tuổi từng ở rất gần Newcastle United, nhưng thương vụ đổ bể phút chót do cầu thủ không đưa ra cái gật đầu cuối cùng.

Giá trị của Manzambi tăng vọt sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026. Trong màu áo Thụy Sĩ, tiền vệ trẻ ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu, trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng của đội tuyển.

Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn, Manzambi còn là chân chuyền số một của Thụy Sĩ tại giải đấu. Những màn trình diễn chói sáng giúp anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu trước khi Aston Villa giành lợi thế trong cuộc đua.

Các thống kê chuyên môn càng cho thấy tầm ảnh hưởng của ngôi sao sinh năm 2006. Trong khoảng 200 phút Manzambi hiện diện trên sân, Thụy Sĩ đạt hiệu suất trung bình 3,6 bàn thắng và 2,2 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút.

Đáng tiếc, hành trình tại World Cup của Manzambi khép lại sớm vì chấn thương đầu gối ở vòng knock-out. Dù vậy, màn thể hiện xuất sắc của anh vẫn đủ để thuyết phục Aston Villa mạnh tay đầu tư.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.