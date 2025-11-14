ASEAN Cup 2026 dời sang mùa hè

Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 chính thức công bố lịch thi đấu, khẳng định giải đấu lớn nhất khu vực sẽ trở lại vào mùa hè 2026, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ra đời.

ASEAN Cup 2026 sẽ chuyển sang mùa hè.

Theo lịch do AFF công bố chiều 14/11, vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt từ 24/7 đến 8/8/2026, trước khi giải chuyển sang giai đoạn căng thẳng nhất. Vòng knock-out, gồm bán kết và chung kết lượt đi - lượt về, sẽ được tổ chức từ 15 đến 26/8/2026.

Giải đấu diễn ra ngay sau khi World Cup kết thúc tại Mỹ, Canada và Mexico (từ 11/6 đến 19/7). Trước đây, ASEAN Cup từng được tổ chức vào tháng 8 hoặc 9 ở những kỳ đầu với các tên gọi Tiger Cup hay AFF Cup. Từ năm 2000, giải chuyển sang khung thời gian tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Kỳ 2026 sẽ là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức kể từ giải đầu tiên tại Singapore năm 1996, đánh dấu hành trình 3 thập kỷ mà các đội tuyển trong khu vực ganh đua ở sân chơi được xem là lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ về cột mốc lịch sử, ông Khiev Sameth, Chủ tịch AFF, nhấn mạnh: "ASEAN Cup là giải đấu quốc tế hàng đầu Đông Nam Á và việc xác nhận lịch thi đấu cho kỳ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ từ 1996 đến nay và mong muốn tiếp tục nâng tầm giải đấu, trở thành sự kiện có tầm vóc quốc tế lớn hơn nữa".

ASEAN Cup trải qua 15 kỳ tổ chức với Thái Lan là đội giàu thành tích nhất, sở hữu 7 chức vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022). Các đội đứng sau lần lượt là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần). Hiện Việt Nam đang là đương kim vô địch.