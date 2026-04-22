Arsenal gây sốc với Silva

  • Thứ tư, 22/4/2026 20:00 (GMT+7)
Arsenal âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ gây chấn động khi đưa Bernardo Silva vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arsenal muốn có Silva.

ESPN khẳng định đội chủ sân Emirates sẵn sàng chiêu mộ Silva, qua đó giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục chinh chiến tại Premier League sau khi chia tay Man City vào cuối mùa.

Thương vụ không phải là ý tưởng nhất thời. Mối liên hệ giữa Silva và Arsenal bắt đầu từ thời Mikel Arteta còn là trợ lý tại Etihad. Arteta từ lâu công khai sự ngưỡng mộ dành cho Silva, xem anh là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm có, phù hợp hoàn hảo với triết lý kiểm soát bóng mà ông theo đuổi.

Về phần mình, Silva sẽ khép lại hành trình thành công rực rỡ tại Man City. Dù nhận được những đề nghị hậu hĩnh từ Trung Đông, ngôi sao 31 tuổi vẫn ưu tiên ở lại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Đây là yếu tố khiến Arsenal có cơ sở để nuôi hy vọng, bởi đẳng cấp và kinh nghiệm của Silva có thể nâng tầm tuyến giữa "Pháo thủ".

Dù vậy, khả năng hoàn tất thương vụ này bị đánh giá không cao. Rào cản lớn nhất nằm ở mối quan hệ gắn bó giữa Silva và Man City, bởi anh là biểu tượng trong kỷ nguyên thành công của đội bóng. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch giữa hai CLB ngày càng căng thẳng, viễn cảnh một trụ cột sân Etihad gia nhập đối thủ trực tiếp gần như khó xảy ra.

Chưa dừng lại ở đó, yếu tố cá nhân cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Silva từng bày tỏ mong muốn chuyển tới một môi trường ấm áp hơn, thay vì tiếp tục gắn bó với khí hậu lạnh giá tại Anh. Điều này khiến cánh cửa đến Emirates, dù hấp dẫn, vẫn còn để ngỏ.

Minh Nghi

Arsenal David Silva Arsenal

