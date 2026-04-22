Arteta run ghế, Fabregas chờ lệnh Arsenal

Từ cơ hội ăn bốn cách đây hơn một tháng, "Pháo thủ" đang đối mặt với nguy cơ trắng tay, đẩy tương lai của Mikel Arteta vào tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".

Fabregas được Arsenal săn đón.

Theo Fichajes, ngay phía sau lưng Arteta, bóng dáng của Cesc Fabregas đang ngày càng trở nên rõ nét. Với thành tích ấn tượng khi đưa Como 1907 từ Serie B lên nhóm dẫn đầu Serie A, cựu thủ quân Arsenal nổi lên như ứng cử viên số một để thay thế.

Am hiểu sâu sắc văn hóa câu lạc bộ, theo đuổi lối chơi tấn công rực lửa và có tư duy hiện đại, cựu danh thủ sinh năm 1987 là lựa chọn đầy sức hút để mở ra một chương mới cho đội bóng London.

Tại Premier League, lợi thế dẫn điểm từng rất an toàn của Arsenal tan biến sau những màn trình diễn thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt.

Sự hụt hơi trong cuộc đua đường dài không chỉ khiến cơ hội vô địch dần tuột khỏi tầm tay mà còn làm lung lay niềm tin của ban lãnh đạo vào dự án dài hạn của Arteta.

Áp lực vô hình từ kỳ vọng của người hâm mộ đang biến mỗi trận đấu còn lại trở thành một cuộc khảo sát về năng lực cầm quân của ông.

Trong bối cảnh đó, Champions League hiện lên như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Việc lọt vào đến bán kết là một thành tựu đáng ghi nhận, nhưng tại một câu lạc bộ tầm cỡ như Arsenal, vinh quang mới là thước đo duy nhất.

Đối với Arteta, đây là bài kiểm tra cuối cùng: một tấm vé vào chung kết có thể giúp ông đập tan mọi chỉ trích, nhưng nếu thất bại, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ bị bỏ trống.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD