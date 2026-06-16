Arsenal chốt xong tương lai của Arteta

Huấn luyện viên Mikel Arteta chuẩn bị cam kết tương lai lâu dài với Arsenal thông qua bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.

Arsenal muốn tiếp tục gắn bó dài hạn với Mikel Arteta.

Theo Hand of Arsenal , tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Arteta và ban lãnh đạo "Pháo thủ" được khởi động từ đầu năm nay. Tuy nhiên, cả hai bên đều thống nhất ưu tiên tập trung hoàn thành các mục tiêu chuyên môn sau đó mới tính đến chuyện tương lai.

Hiện tại, dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cho là vẫn bám sát và trực tiếp tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Những cái tên được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của "Pháo thủ" ở phiên chợ hè năm nay gồm nhiều cái tên trải đều ở các vị trí như Julian Alvarez, Emmanuel Mbemba, Ayyoub Bouaddi hay Kenan Yildiz.

Ban lãnh đạo đại diện Bắc London bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đạt được thỏa thuận chung. Bản hợp đồng mới dự kiến sẽ có thời hạn kéo dài ít nhất 3 năm. Những chi tiết cuối cùng đang được các bên khẩn trương hoàn thiện.

Việc giữ chân thành công Mikel Arteta là bước đi chiến lược, giúp đội chủ sân Emirates duy trì sự ổn định sau chức vô địch Premier League. Thông báo chính thức về việc gia hạn với nhà cầm quân 44 tuổi dự kiến sẽ được câu lạc bộ phát đi trong thời gian tới.

Kịch bản nào cho Arteta nếu cuối mùa Arsenal lại trắng tay Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.