Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal chốt xong tương lai của Arteta

  • Thứ ba, 16/6/2026 10:25 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Huấn luyện viên Mikel Arteta chuẩn bị cam kết tương lai lâu dài với Arsenal thông qua bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.

Arsenal muốn tiếp tục gắn bó dài hạn với Mikel Arteta.

Theo Hand of Arsenal, tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Arteta và ban lãnh đạo "Pháo thủ" được khởi động từ đầu năm nay. Tuy nhiên, cả hai bên đều thống nhất ưu tiên tập trung hoàn thành các mục tiêu chuyên môn sau đó mới tính đến chuyện tương lai.

Hiện tại, dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cho là vẫn bám sát và trực tiếp tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Những cái tên được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của "Pháo thủ" ở phiên chợ hè năm nay gồm nhiều cái tên trải đều ở các vị trí như Julian Alvarez, Emmanuel Mbemba, Ayyoub Bouaddi hay Kenan Yildiz.

Ban lãnh đạo đại diện Bắc London bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đạt được thỏa thuận chung. Bản hợp đồng mới dự kiến sẽ có thời hạn kéo dài ít nhất 3 năm. Những chi tiết cuối cùng đang được các bên khẩn trương hoàn thiện.

Việc giữ chân thành công Mikel Arteta là bước đi chiến lược, giúp đội chủ sân Emirates duy trì sự ổn định sau chức vô địch Premier League. Thông báo chính thức về việc gia hạn với nhà cầm quân 44 tuổi dự kiến sẽ được câu lạc bộ phát đi trong thời gian tới.

Kịch bản nào cho Arteta nếu cuối mùa Arsenal lại trắng tay Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.

Arsenal sáng cửa chiêu mộ Alvarez

Arsenal đang nổi lên như điểm đến khả dĩ duy nhất của Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

07:02 11/6/2026

Arsenal hỏi mua cầu thủ PSG

Arsenal tiếp cận Emmanuel Mbemba, trong bối cảnh hàng loạt ông lớn châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký hậu vệ đầy triển vọng này.

06:07 11/6/2026

Arsenal vỡ mộng mua sao Serie A

Arsenal vừa bị Juventus từ chối thẳng thừng trong nỗ lực chiêu mộ Kenan Yildiz nhằm củng cố hành lang cánh trái.

19:35 10/6/2026

Hành trình của Klopp cùng Liverpool

Klopp: The Liverpool FC Celebration tái hiện trọn vẹn hành trình 10 năm gắn bó của Jürgen Klopp với “Lữ đoàn đỏ” thông qua hơn 200 bức ảnh độc quyền, trích dẫn từ cầu thủ, huyền thoại và đối thủ. Cuốn sách là lời tri ân cảm xúc dành cho người đã đưa Liverpool trở lại đỉnh cao và trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại.

Huy Trưởng

arsenal mikel arteta premier league arsenal mikel arteta premier league

    Đọc tiếp

    Bi va Iran lam dao lon bang G hinh anh

    Bỉ và Iran làm đảo lộn bảng G

    22 phút trước 11:00 16/6/2026

    0

    Hai đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng G cùng sảy chân ở lượt trận mở màn, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên khó lường hơn dự kiến.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý