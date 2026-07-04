Argentina chật vật hạ Cape Verde bằng pha phản lưới

Sáng 4/7, Argentina đánh bại Cape Verde 3-2 sau 120 phút ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup trên sân vận động Hard Rock.

Sau khi bất bại ở vòng bảng, Cape Verde, đội bóng đứng hạng 64 thế giới một lần nữa khiến truyền thông và người hâm mộ ngả mũ, khi thi đấu sòng phẳng với đội tuyển số một thế giới hiện tại.

Đại diện Tây Phi hai lần bị vượt lên dẫn trước nhưng đều gỡ hòa. Dù để thủng lưới lần thứ 3 bởi một pha phản lưới, Cape Verde vẫn khiến nhà vô địch thế giới phải gồng mình thi đấu đến tận những giây cuối của hiệp phụ mới có thể cầm trong tay tấm vé đi tiếp.

Như thường lệ, thủ môn kỳ cựu Vozinha vẫn có màn trình diễn chói sáng với 8 pha cứu thua. Trong khi Lopes Cabral lập siêu phẩm để đời vào lưới Emiliano Martinez.

Ở chiều ngược lại, Lionel Messi cũng ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 7 tại World Cup 2026, đồng thời nâng tổng thành tích trong sự nghiệp tại giải thế giới cán mốc 20 pha lập công. Đối thủ chờ Argentina ở vòng 1/8 sẽ là Ai Cập của Mohamed Salah.

Argentina trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn, Argentina nhập cuộc chậm rãi. "Albicelestes" cầm bóng 64% nhưng không đẩy nhanh tốc độ trước Cape Verde. Cơ hội duy nhất nhà đương kim vô địch thế giới có được trong nửa đầu hiệp một chỉ là cú đá phạt bị cản phá của đội trưởng Messi.

Phút 29, đẳng cấp của Messi một lần nữa lên tiếng. Siêu sao sinh năm 1987 chạy chỗ, đón đường chuyền của Lisandro Martinez, trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp, hạ gục thủ môn Vozinha.

Messi chứng tỏ đẳng cấp siêu sao dù đã 39 tuổi.

Messi đã ghi bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời tạo nên cột mốc vĩ đại, đó là 20 pha lập công trong lịch sử giải đấu cao nhất thế giới cấp tuyển quốc gia, thành tích không ai có thể chạm đến.

Phút 45, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho Argentina. Cú ra chân từ ngoài vùng cấm của Enzo Fernandez khiến Vozinha phải vất vả đổ người cản phá. Trong 4 cú sút của "Albicelestes" từ đầu trận, có 3 trong số đó đi trúng đích. Ở chiều ngược lại, Emiliano Martinez không chịu bất kỳ sức ép nào từ hàng công Cape Verde.

Bất ngờ xảy ra khi Cape Verde thi đấu đầy tốc độ ở đầu hiệp hai. Sau một cơ hội bị bỏ lỡ, Deroy Duarte làm người hâm mộ bật khóc với cú sút chéo góc đánh bại cả Lisandro và Emiliano Martinez, đưa trận đấu trên sân Hard Rock trở lại vạch xuất phát ở phút 60.

Sau khi hòa Tây Ban Nha, ghi 2 bàn vào lưới Uruguay, Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng trước đội đương kim vô địch World Cup.

Không lâu sau bàn thua, Argentina đáp trả bằng tình huống thoát xuống, đối mặt thủ môn của Messi. Dù vậy, chân sút thuộc biên chế Inter Miami lại không thể tận dụng để giúp đại diện Nam Mỹ tái lập thế dẫn bàn.

Phút 73, Messi suýt có bàn thắng thứ 21 trong sự nghiệp tại World Cup. Siêu sao số 10 tận dụng thoáng mất tập trung của hàng rào bên phía Cape Verde để tung cú đá kỹ thuật vào góc xa. Dù vậy, thủ môn kỳ cựu Vozinha đã chơi cảnh giác để cứu đội tuyển Tây Phi khỏi bàn thua.

Dù đã rất nỗ lực, Cape Verde đã không thể trụ vững trước sức ép từ Argentina. Phút 93 của hiệp phụ đầu tiên, Lisandro Martinez tận dụng tình huống lộn xộn sau một pha phạt góc để dứt điểm tung nóc lưới Vozinha.

Licha ghi bàn và kiến tạo.

Bàn thua thứ 2 không làm lung lay ý chí của Cape Verde. Đội bóng Tây Phi vùng lên mạnh mẽ và một lần nữa tạo ra điều không tưởng. Phút 104, Lopes Cabral đi bóng từ cánh trái, trước khi vẽ đường cong hoàn mỹ bằng chân phải, khiến Emiliano Martinez bó tay.

Phút 111 của hiệp phụ thứ 2, Argentina tái lập thế dẫn bàn, tiếp tục từ một tình huống cố định. Trong nỗ lực tranh chấp trên không với Cristian Romero, Diney Borges vô tình đưa bóng về lưới nhà trước sự bất lực của Vozinha. Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận đấu tại Miami.

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.